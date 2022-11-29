Женское истощение: как наполнить себя энергией, 7 способов

Энергия – это запас жизненных сил, он нужен для достижения поставленных целей, саморазвития и хорошего самочувствия. Когда энергии достаточно, мы готовы покорить весь мир, а когда ее не хватает, то чувствуем опустошение, разочарование и нежелание что-либо делать.

Особенно важно наполняться энергией женщинам, ведь они очень эмоциональны и чувствительны. Как научиться не расходовать свои силы напрасно и где найти источники энергии. Об этом вы узнаете из этой статьи.

Женская энергия – какая она?

Женская энергия необходима для проявления заботы и любви, а мужская – для отстаивания собственных интересов и достижения целей. Но иногда женщины вынуждены защищаться и поэтому нарушают баланс, «уходя» больше в мужскую энергию. Это чревато отсутствием удовольствия от жизни, постоянными стрессами и потерей смысла существования.

Женская энергия – источник отдыха и радости, это вкус жизни и возможность максимально раскрыть потенциал. Когда женщина говорит, что у нее не хватает сил, что она хочет получить новые впечатления либо что ее ничего не радует, значит, ей нужно наполниться энергией. Блокируют женскую энергию несколько факторов:

стрессы;

страхи;

подавление эмоций;

груз ответственности;

вредные привычки;

эмоциональная зависимость;

токсичные мужчины.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как перестать тратить энергию

Чтобы перестать «сливать» женскую энергию, необходимо:

1. Разобраться с блоками. Нужно выяснить, какой именно фактор блокирует энергию, проработать этот вопрос, возможно, с помощью психолога.

2. Полноценно отдыхать. Чтобы жизнь была гармоничной важно правильно и осознанно отдыхать. Если женщина постоянно работает, берет на себя слишком много ответственности и практически никогда не отдыхает, то ни о какой наполненности женской энергией не может идти речи. Важно находить время для себя, пусть немного, но каждый день. Иногда достаточно уделить полчаса йоге, прогуляться на свежем воздухе или просто выпить чашечку чая в полной тишине. Лучше планировать отдых и определить даты, когда можно, к примеру, посетить бассейн, сходить на художественную выставку или вовсе уехать к какому-нибудь «месту силы» (к водоему, горам).

3. Присутствовать в моменте. Важно осознавать, что происходит здесь и сейчас, какие люди вокруг, какие планы актуальны на сегодняшний день. Если женщина живет прошлым, сожалениями и обедами или если она постоянно беспокоиться о будущем, то фактически не живет, поскольку не осознает реальности. Метание между прошлым и будущим забирает все силы и приносит сплошное разочарование. Стоит научиться ценить каждый момент и разобраться в собственных чувствах сейчас, тогда в дальнейшем может многое измениться в лучшую сторону.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

4. Фиксировать результаты. Женщине важно замечать свои достижения, хвалить себя за успешное выполнение каждой задачи, так удастся получить энергию для новых свершений.

5. Искать положительные примеры. Есть масса талантливых женщин, которые излучают позитив и нужно заряжаться от них. Следует постараться найти несколько ярких и привлекательных примеров, чаще общаться с такими женщинами и вдохновляться.

6. Мыслить позитивно. Удивительно, но женские мысли реализовываются гораздо быстрее мужских. Нужно всегда стараться думать о хорошем, тогда и жизнь будет наполнена яркими красками.

Когда женщина наполнена энергией, она чувствует себя королевой! Она красива, уверена в себе, целеустремленна и мудра. Чувствуя опустошение, ищите свой источник энергии, наполняйтесь и удерживайте это состояние как можно дольше.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet