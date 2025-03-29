Жизненные сценарии нелюбимых детей

Иногда, невольно задумываешься: «Зачем, вообще, взрослые рожают детей? Зачем им дети?» И что, вообще, взрослые понимают под словами «воспитание», «социализация»? По мне так, что воспитание, что социализация – все одно – невротизация…

Иногда, несмотря на воспитание, дети делаются хорошими, и взрослые растут вместе с детьми. Но здесь я о другом. Хочу изложить, какие важные решения может принять нелюбимый, нежеланный ребенок в младенчестве, а может еще, и в утробе матери.

Нежеланные и нелюбимые дети - сценарий судьбы

"Нежеланность" - понятие расплывчатое. Кому из родственников мешает появление этого ребенка, когда, по какой причине - всегда по-разному. Но всегда одинаково нелюбимый ребенок, будучи отвергнутым, заброшенным по-настоящему убит горем: ведь его отвергли близкие.

Это ужасная беда, особенно, если учесть, что он ничего не сделал, чтобы заслужить такую кару. Первый год жизни ребенка бессознательный, он живет только инстинктами, он беспомощен в мире взрослых, заброшенность и нелюбовь вызывает страх смерти. И вот, он своими зачатками ума «принимает» жизненно важное решение (одно из перечисленных ниже): «Раз меня никто не любит…

1. … я умру». Возможно, синдром внезапной детской смертности во сне связан именно с этим решением.

2. ...я тоже не буду себя любить». Так формируется мазохистский характер.

3. … я буду любить себя сам». Так формируется нарциссический невротический характер.

Ребенок-мазохист растет слабым, плаксивым, с букетом хронических болезней. Вырастает из него человек, который всю свою жизнь пытается выживать. Варианты мазохизма и виды игры на выживание, со склонностью к саморазрушению - это алкоголизм, наркомания, хронические психосоматические болезни, любовная зависимость, быстрая езда на машине…

Мазохисты ставят умение выживать во главу угла своей жизни, как единственное свое достоинство. Они всегда близки к смерти, всегда на краю, но не переходят через черту Жизнь-Смерть (ну если только случайно), чувствуют, когда нужно остановиться. Вся их жизнь – это нытье, жалобы, самобичевание (моральный мазохизм), склонность вредить себе и мучить других. Такой настрой ограничивает человека и тормозит дальнейшее развитие.

Для нарциссического же характера характерна агрессия, соперничество, самоуверенность, высокомерие. Он также как и мазохист не способен любить по-настоящему. Напор и решительность, присущие ему, ведут его к успеху, который так приветствуется в нашем обществе, но порождают и невротические расстройства.

В нем всегда присутствует страх неудачи с повышенной ответственностью. Он полон амбиций, которые его постоянно держат в напряжении. Нет покоя и расслабления в его жизни. Нарцисс также как и мазохист пытается выжить, как когда-то в младенчестве в своей кроватке брошенный.

Выживание – лейтмотив жизни людей, которых в детстве обделили любовью. Человек, вся энергия которого направлена на выживание, не способен к процветанию и творчеству. Выживание было важно тогда, в детстве, когда ребенок был зависим от родителей и не мог себя обслуживать. Но потом приходит время перейти на следующую ступень после выживания – к исцелению и процветанию.

«Если остановиться на стадии выживания, не переходя к процветанию, мы тем самым обедним себя, ограничим свою энергию только собой, а свою силу в этом мире урежем больше чем наполовину. Человек может так гордиться своим умением выживать, что оно станет помехой дальнейшему творческому развитию. Иногда люди боятся расстаться со званием выжившего и идти дальше: ведь, как-никак, это звание, знак отличия, достижение, которым можно гордиться» - пишет Кларисса Пинкола Эстес в книге «Бегущая с волками». Отличие, чтобы завоевать любовь близких.

Человек создан для процветания и творения, или для выживания?опубликовано econet

Автор Зульфия Исхакова

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