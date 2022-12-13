Психолог Анна Кирьянова расскажет почему порядочные и добрые люди плохо себя чувствуют после ссоры с токсичным и злым человеком, а он в свою очередь чувствует прилив сил и энергии.

Знаете, почему хороший, нормальный, добрый человек всегда проигрывает в скандале? А ведь чаще всего его втягивают в скандал и в ссору люди, которые в подмётки ему не годятся: малообразованные, косноязычные, неумные, да что там, тупые даже. А вот поди ж ты! Добрые люди отвечают злым; сколько могут, столько отвечают. Нормальные отбиваются от токсичных.

Не ссорьтесь с токсичными людьми

Но почему токс выходит из скандала как из русской бани, где его калачами и квасом потчевали, и спинку тёрли. Почему он отлично себя чувствует, а хороший человек весь разбит и расстроен? И нет у него сил? И тяжело на душе? Даже если формально добрый человек победил, почему же ему так плохо?

Давно этот вопрос меня занимал. Картина такая: в доброго хорошего человека токс начинает бросаться грязью и фекалиями. Чем обладает, тем и бросает, верно? Какой ресурс имеет, тот и использует. Грязную энергию своей сущности токс использует как боеприпасы. Бац! Бац! Этой энергии у него как грязи, извините за каламбур.

А у доброго человека есть изумруды и яхонты. Жемчуга и золото. Прозрачные аквамарины и нежно-голубая бирюза… И вот этим всем он швыряет в противника. Других боеприпасов нет; только чистая энергия жизни. Вот теперь представьте этот «обмен любезностями». Так себе перестрелка: добрый человек весь в грязи и в прочем неприятном. А условно-злой осыпан рубинами и алмазами. Хотя спорили и ссорились эти двое на одном языке. Может, добрый даже ругался: «Как вам не стыдно, милостивый государь! Стыдитесь! Это недостойное поведение, вы ответите за него перед Небом!». И бросал в противника золотые самородки своей личной энергии…

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Вот поэтому токсы так любят скандалы: они здорово обогащаются. Они потому такие довольные, так хихикают от удовольствия, потому они с такой радостью начинают скандал и нападают без повода на добрых людей. А добрые люди вроде бы все правильно ответили, даже красноречиво и по делу. Но они все в грязи и в этом самом. Да ещё истратили свои сокровища, весь свой ресурс.

Грязи много, золота мало. Не истощайте запас без нужды. В крайнем случае, как советовал Платон, бросьте прицельно в лоб один самородок потяжелее. Пусть подавятся им потом. И выходите из скандала; в нем мы непременно проиграем и потеряем очень много сил.

Надо иначе бороться и защищаться. А в скандале мы всегда проигрываем злым хамам. Но хотя бы не надо их обогащать, вот что я думаю. И швырять им чистое золото в обмен на грязь…опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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