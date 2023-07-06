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Андрей Аксеновский
Технологии

Где заказать таблички с шифром Брайля

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Привет! Готовимся к проведению открытого семинара. По требованиям некоторых клиентов необходимо размещения табличек оформленных шрифтом брайля (для плоховидящих людей). Подскажите, где такие можно заказать?

Вопрос задан 06.07.2023
28
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Комментарии (Всего: 0)

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    Ответы на вопрос (2)

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    Услугу по созданию таблички со шрифтом брайля выполняют даже в типографиях небольших городов, так как это достаточно давно освоенная и недорогая технология печати.

    06.07.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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      А, в чем собственно вопрос? В интернете полно объявлений заказать таблички со шрифтом брайля .
      Хотя, в целом требования ваших клиентов поддерживаю- плоховидящие люди не должны быть ограничены в получении информации.

      06.07.2023

      Нравится (1) Коментарий

      Комментарии (Всего: 0)

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