защита сайта

это сложно или нет

Вопрос задан 08.01.2026
    Ответы на вопрос (1)

    Коротко — нет, «своими руками» нормально защититься от DDoS почти нереально. Простое усиление сервера, закрытие портов или перезагрузка при атаке защитой не считаются, это максимум временные костыли.

    DDoS — это не про взлом, а про перегрузку канала и ресурсов. Если в тебя летит трафик с тысяч машин, твой сервер просто физически не сможет его принять, каким бы мощным он ни был. Закрытие портов помогает только от совсем примитивных атак, а перезагрузка вообще никак не влияет на ситуацию.

    Для реальной защиты нужны: защита от ддос атак

    * фильтрация трафика на уровне провайдера,
    * распределённая инфраструктура,
    * специализированные анти-DDoS сервисы,
    * грамотная настройка сетевого оборудования.

    Без понимания сетей и без внешних сервисов максимум, что можно сделать — минимально снизить риск (фаервол, лимиты, CDN), но от серьёзной атаки это не спасёт. Поэтому если проект хоть сколько-то важный, без профессиональных решений и помощи провайдера не обойтись.

    08.01.2026

