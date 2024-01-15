1 простое упражнение, которое снимет зажимы с шеи, плеч и спины

Если вам по работе приходится долгое время проводить за компьютером, то от этого страдает все тело, в особенности верхние отделы позвоночника. Уделить время для физических упражнений не удается? Как же тогда поддерживать форму? Чем «восстанавливать» себя за короткое время? Советы тренера по интегративной кинезиологии читайте в этой статье.

Упражнение «Вращение шеи» хорошо восстанавливает после долгой сидячей работы, помогает свободнее, более раскрепощенно общаться, поскольку снимает «зажимы» с мышц, которые активно используются при коммуникации, а также в области шеи, плеч, спины. Способствует расслаблению центральной нервной системы. Помогает глубже воспринимать и обрабатывать информацию, улучшает математические способности и навыки чтения.

Упражнение «Вращение шеи»

Встаньте прямо, голова по срединной линии. Приподнимите плечо к уху. Положите на него голову. Позвольте голове скатиться к срединной линии и опустите плечо.

Подбородок опущен достаточно низко и касается груди. Вы чувствуете натяжение задних шейных мышц. Рот чуть приоткрыт.

Представьте, что ваша голова — тяжелый шар. Медленно начинайте поворачивать голову вправо и влево. Максимальная амплитуда поворота не больше 5 см, затем сделайте 4—5 «проходов» от плеча к плечу.

Не торопитесь. В местах сильного напряжения в шее чуть дольше задержите голову в этой позиции и подышите спокойно и глубоко. Вернитесь в исходное положение.

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Чуть откиньте голову назад до мягкого натяжения мышц шеи спереди. Не забудьте приоткрыть рот. Начинайте медленно вращать головой из стороны в сторону. Амплитуда движений, как и раньше.

Не ждите, пока возникнут проблемы, попробуйте выполнить эти простые и эффективные упражнения дома, на работе, в школе прямо сейчас, и вы будете здоровыми, активными и жизнерадостными.опубликовано econet

Автор Антон Семенов, тренер по интегративной кинезиологии

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