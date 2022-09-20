10 анализов, которые стоит сдать, если не можете похудеть

Безуспешные попытки ПОХУДЕТЬ, могут быть обусловлены ЭНДОКРИННЫМИ нарушениями. Мы расскажем об исследованиях, которые стоит сделать тем, кто долго и безуспешно пытается похудеть.

Практически каждая из нас хоть раз в жизни задумывается о том, что параметры ее фигуры нуждаются в некоторой коррекции. В качестве способа решения проблемы обычно выступает одна из наиболее разрекламированных диет. С врачами советуются немногие: считается, что для того, чтобы сбросить несколько лишних килограммов, посторонняя помощь не нужна. К сожалению, положительного результата достигают далеко не все.

Если не получается похудеть, целесообразно сдать эти 10 анализов

Составление оптимального рациона – дело довольно сложное, требующее профессионального подхода. Кроме того, избавиться от избыточного веса лишь с помощью пищевых ограничений вряд ли получится: правильное питание должно совмещаться с разумными физическими нагрузками.

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Но бывает, что женщина пользуется рекомендациями специалистов, строго следует их советам, а усилия все равно не дают эффекта. Такая ситуация может быть обусловлена эндокринными нарушениями. Сегодня мы поговорим об исследованиях, которые стоит сделать тем, кто долго и безуспешно пытается похудеть.

Тироксин и трийодтиронин

Гормоны щитовидной железы тироксин (Т3) и трийодтиронин (Т4) принимают непосредственное участие в обменных процессах, регулируют их интенсивность и скорость. Отклонения концентрации тироксина и трийодтиронина от нормы в ряде случаев приводят к неконтролируемому набору веса.

Тиреотропный гормон

Тиреотропный гормон (ТТГ) вырабатывается гипофизом. Он регулирует деятельность щитовидной железы и от него зависит процесс продуцирования гормонов Т3 и Т4. Пониженное содержание ТТГ в крови ведет к гипотиреозу, одним из симптомов которого является ожирение.

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Уровень глюкозы в крови

Концентрация глюкозы в крови здорового человека – величина непостоянная. Ее значения могут колебаться в зависимости от пола и возраста, времени суток, физических нагрузок, приемов пищи и даже перенесенных стрессов и травм. Анализ на определение уровня глюкозы необходимо сдавать натощак. Если результат превышает 6 ммоль на 1 л, это свидетельствует о проблемах с углеводным обменом и высоком риске развития диабета (или уже имеющемся сахарном диабете), которому часто сопутствует набор лишнего веса.

Гликированный гемоглобин

Определение уровня гликированного гемоглобина дает представление об усвоении организмом сахаров в течение длительного срока (обычно 3 месяцев). Концентрация этого белка в крови, не превышающая 5,9%, считается нормой. Содержание гликированного гемоглобина выше 8% обычно наблюдается у пациентов, страдающих сахарным диабетом. При высоком уровне гликированного гемоглобина попытки похудеть с помощью диет не просто не удаются – они могут нанести вред здоровью.

Инсулин

Это гормон поджелудочной железы, осуществляющий регулирование углеводного обмена. Повышенная концентрация инсулина в крови приводит к чрезмерному аппетиту, а также активизирует образование жировых депо. Естественно, это создает высокий риск развития ожирения.

Глюкозотолерантный тест

Результат этого исследования показывает, как быстро организм усваивает глюкозу. Процедура проводится натощак и включает несколько этапов. Сначала у пациента измеряют уровень глюкозы в крови и предлагают выпить стакан сладкой воды. Затем тест повторяют через 30, 60 и 90 минут и составляют график, по которому можно оценить постепенное уменьшение концентрации глюкозы. Отклонение полученных показателей от нормативных свидетельствует о наличии скрытого диабета или преддиабетическом состоянии.

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Эстрадиол

Лишний вес может быть обусловлен высоким уровнем гормонов, ответственных за развитие подкожной жировой клетчатки. Одно из таких веществ – эстрадиол. Он регулирует формирование женских вторичных половых признаков, участвует в становлении менструального цикла. Избыток эстрадиола в крови вызывает ускоренное отложение жиров в области живота и бедер, характерное для женского организма (ожирение по женскому типу).

Кортизол

Кортизол – гормон надпочечников, принимающий активное участие в регулировании энергетических процессов. Он отвечает за реакцию организма на стресс, которая выражается в том числе в высвобождении запасенной в жировой клетчатке энергии и ее переносе к органам и тканям. Низкое содержание кортизола в крови приводит к торможению процессов такого рода и образованию излишних жировых запасов.

Тестостерон

Это один из основных мужских гормонов, но в организме женщины он тоже присутствует. Балансом тестостерона и эстрадиола определяется нормальное функционирование женской репродуктивной системы. Как излишек, так и недостаток мужского гормона обычно становится причиной сбоев обменных процессов, что влечет за собой набор лишнего веса.

Фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны

Лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ) гормоны вырабатываются в гипофизе и регулируют работу яичников. Если у женщины набор лишнего веса происходит параллельно с нарушениями менструального цикла, это может говорить о дисбалансе ФСГ и ЛГ в крови. Эндокринная система человеческого организма чувствительна к любым переменам в питании и образе жизни. Когда железы внутренней секреции работают неправильно, бороться с избыточным весом с помощью диет и занятий спортом может быть не только бесполезно, но и опасно. Если попытки похудеть не приносят результатов, стоит обратиться к эндокринологу и сдать анализы на гормоны. Если обнаружится, что причина лишнего веса в гормональном дисбалансе, его устранение и позволит похудеть.опубликовано econet.ru.

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