10 минут для здоровья: уникальная методика оздоровлениия

Эти методики оздоровления применяли еще в древности. Их цель – очистить тело от отходов и токсинов, мешающих полноценной жизнедеятельности. Всего 10 минут занятий в день позволят улучшить работу всех органов и систем и восстановить здоровье организма.

Аюрведические практики учат, что потоки энергии, пронзающие всю Вселенную, реально взять под контроль, менять их силу и направленность. Если человек добьется, чтобы энергия, которая циркулирует по его телу, была наиболее сбалансирована, то это позволит наиболее полно реализовать свои скрытые возможности.

С помощью аюрведы можно наладить гармоничное взаимодействие между тремя составляющими человека – телом, духом и разумом, если применять для этого практики, проверенные опытом прошлых тысячелетий.

Утренние очищения

1. Очистите язык в течение 30 секунд. После утренней чистки зубов, снимите налет с языка, при помощи специального инструмента или боковой поверхности вилки или ложки. Регулярная очистка оздоровит желчный пузырь и почки и нормализует их работу. В ежедневно образующемся налете, скапливается очень много болезнетворных микробов и токсинов, которые нарушают работу организма, поэтому лучше его удалять минимум раз в день.

2. Применяйте масло кунжута в течение 2 минут. После чистки языка, полощите рот кунжутным маслом, а затем – водой. Натуральные масла содержат вещества, которые приводят в норму баланс кислот и щелочей, укрепляют здоровье полости рта намного эффективнее, чем даже самые дорогие косметические средства.

3. Делайте самостоятельный массаж в течение 3 минут. Возьмите мягкую щетку или кусок шерстяной ткани, разотрите себя, сначала шею, спину, плечи, верхние конечности. Делайте круговые движения по 10-20 раз на каждую часть тела. Потом массируйте грудную клетку, по направлению снизу вверх, перейдите на живот, движения направляйте слева направо. Переходите к мышцам бедер, начиная изнутри кнаружи, и заканчивайте нижними конечностями, сверху вниз.

Дневные процедуры

4. Пейте горячую воду в течение 30 секунд. Кипятите 0,5 л воды в течение 15 минут, вылейте ее в термос. В течение 30 минут, выпейте ее небольшими глоточками. Эта горячая прокипяченная жидкость удалит из тела все вредные вещества.

5. Спокойно дышите в течение 2 минут. Делайте глубокие плавные вдохи и выдохи. Сконцентрируйтесь полностью на дыхательном упражнении, оно поможет обрести спокойствие.

Вечерний массаж

6. Стимулируйте органы пищеварения в течение 2 минут. Доведите до теплого состояния небольшое количество масла кунжута. Втирайте его в зону желудка, двигая ладонь по кругу. Затем, окуните махровую салфетку в горячую воду, выжмите ее и наложите ее на это место, до полного остывания. Такая процедура способствует хорошему усвоению пищи и избавит от бессонницы.опубликовано econet

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