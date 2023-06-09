10 причин боли в спине ночью: стоит ли волноваться

Боли в спине могут носить эпизодический характер. Но, если вы систематически испытываете дискомфорт и болевые ощущения в разных частях спины, - это повод насторожиться. Причиной болей могут быть неправильная осанка, беременность и даже онкология.

Боли в спине могут дать о себе знать ночью. Причин этому немало: нарушение осанки в течение дня или во сне, неправильно подобранный матрас, беременность. Как правило, боли проходят с отдыхом и лечебными процедурами. Но они могут служить и очень тревожным сигналом.

10 вероятных причин болей в спине

1. Неправильный тип матраса

Сон на мягком матрасе лишает позвоночник поддержки, и тело располагается под неестественным углом. Поэтому такая поза не позволяет расслабиться мускулам, что усиливает боль.

Сон на жестком матрасе позволит спинному мозгу принять правильное положение в состоянии покоя. Твердый матрас уменьшает боль в пояснице. Но матрас не должен быть излишне жестким / неровным.

2. Неправильная осанка во время сна

Если с вашим матрасом все в порядке, обратите внимание на свою позу во время сна. Вот идеальные положения тела для сна.

На спине: подкладываем под колени жесткую подушку, чтоб обеспечить естественный изгиб нижней зоны спины и дать поддержку позвоночному столбу. Подушка под головой будет поддерживать природный изгиб шеи и положение плеч и головы.

Подушка под головой будет поддерживать природный изгиб шеи и положение плеч и головы. На животе: подкладываем плоскую подушку под живот и зону таза . Это полезно для позвоночника. Берем плоскую подушку для головы или спим вообще без нее.

. Это полезно для позвоночника. Берем плоскую подушку для головы или спим вообще без нее. На боку: подкладываем между колен твердую подушку так, чтоб верхняя зона ноги не сместила позвоночник. Так можно уменьшить нагрузку на позвоночный столб.

3. Неправильная осанка в продолжение дня

Как вы сидите за рабочим столом? Сутулость ведет к наклону таза, что влечет искривление позвоночника. Если изо дня в день повторять неправильную осанку, структура тела приспосабливается к ней, что грозит смещением и болью.

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4. Ходьба на высоких каблуках

Ношение высоких каблуков растягивает мускулы и суставы. Связка подошвенной фасции стопы соединена с икроножной мышцей, которая связана с подколенным сухожилием, а это сухожилие крепится к тазу. Ходьба на каблуках способствует смещению центра тяжести вперед, вынуждая выгибать спину, что и приводит к боли.

5. Беременность

Боли в спине в период беременности вызваны расширением тазовых вен и матки, она сдавливает полую вену, по которой кровь попадает в сердце, тем более ночью, когда женщина находится в положении лежа. Беременным полезно носить бандаж и спать на левом боку.

6. Камни в почках

Это отложения кальция, минералов и солей, в моче в мочевыводящих путях. Они провоцируют боль, застревая в мочеточнике и мешают оттоку мочи. Боль, как правило, усиливается ночью / ранним утром.

7. Эндометриоз

Это недуг, при котором ткани в матке разрастаются и за ее пределами, что вызывает бесплодие. Боль дает о себе знать в зоне живота, поясницы, таза именно ночью.

8. Анкилозирующий спондилит

Это тип артрита, поражающий позвоночник и прочие суставы. В результате происходит воспаление между позвоночными костями и в суставах между позвоночником и тазом. Боль и скованность проявляются в пояснице и ягодицах.

9. Опухоли позвоночника

Боль в спине - типичный симптом у 90% людей с опухолями позвоночного столба. Локализация боли связана с тем, в какой области позвоночника развивается опухоль. Если опухоль в средней / нижней зоне позвоночника, могут также возникать онемение / слабость мышц в ногах.

10. Онкология

Боль в пояснице может быть симптомом онкологии внутренних органов (поджелудочной, двенадцатиперстной кишки, толстой кишки, матки, яичников). Боль в спине прогрессирует, несмотря на прием медикаментов.опубликовано econet

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