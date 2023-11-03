10 принципов здорового питания для новичков

Если вы приняли решение перейти на правильное питание, предлагаем вам полезную памятку. Она поможет следовать главным принципам, которые лежат в основе любого здорового рациона. Эти 10 шагов станут для вас началом новой жизни без лишнего веса и проблем со здоровьем.

Вы хотите вести здоровый образ жизни и правильно питаться, но не знаете, с чего начать? Потерялись в океане всевозможных диет? Вот что важно узнать новичку о здоровом питании.

10 правил здорового рациона

Этих правил не так сложно придерживаться в обычной жизни. Через время вы заметите благоприятные изменения.

1. Исключить из пищевого протокола рафинированные продукты. К ним относятся такие привычные продукты как сахар, фруктоза, растительное масло, мука, поваренная соль.

2. Включать в пищевой рацион обилие овощей и зелени. Их можно употреблять в свежем и приготовленном виде. Овощи должны присутствовать на вашем столе ежедневно и входить в каждый приём пищи. Это наиболее здоровая основа рациона. ⠀

3. Обеспечить разнообразие рациона. Так вы позволите организму получать широкий спектр необходимых питательных соединений из пищи, не прибегая к помощи диетических добавок. ⠀

4. Мера – важное условие здоровья и долголетия. Если вы один раз в году за новогодним столом позволили себе некоторые излишества, это не преступление. Но переедание, возведенное в правило, может стать причиной развития серьезных недугов и проблем с внешним видом. ⠀

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5. Практиковать ранний ужин и «ночной» интервал как минимум в 12 часов между вечерним и утренним приемами пищи (например, поужинали в 19:00, завтракаем не ранее 7 часов утра). ⠀

6. Новшества в питании вводятся постепенно. Новые продукты не едят вечером. Важно учитывать имеющиеся проблемы со здоровьем.

7. Перестать испытывать чувство вины, быть перфекционистом и оглядываться на стереотипы. Можно стремиться к улучшенной версией себя, но не к недостижимому идеалу.

8. Не употреблять пищу сидя перед компьютером, телевизором и с гаджетом в руках. Трапеза должна доставлять удовольствие, во время еды не рекомендуется отвлекаться на посторонние «раздражители».

9. Позволить себе есть всё, но бесполезная пища должна перейти в разряд исключений. Например, соотношение может выглядеть так: 80% полезного - 20% не полезных «вкусняшек». Можно позволить себе иногда и кусочек тортика, и пиццу, и бутерброд с копченостями.

10. Не позволять мыслям о еде поглощать все ваше внимание. Важно подобрать систему питания, которая не превратит вас в заложника здоровой диеты.

Названные выше принципы действуют независимо от выбранной вами системы питания. Они в некотором роде универсальны и принесут только пользу вашему организму.опубликовано econet

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