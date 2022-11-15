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10 упражнений для развития гибкости в любом возрасте

Источник: gorodokboxing.com 15 ноября 2022 6472
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ГИБКОСТЬ ТЕЛА — качество, которым может похвастаться далеко не каждый человек. Как же добиться хорошей растяжки? Для этого есть 10 несложных упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях.

10 упражнений для развития гибкости в любом возрасте

Многие любят смотреть соревнования по художественной и спортивной гимнастике. Или любят ходить в театр на балет. Гимнасты и балерины обладают хорошей гибкостью, растяжкой и стройной фигурой. И такие результаты получаются при усердных и постоянных тренировках. Однако, чтобы добиться хорошей растяжки не обязательны многочасовые занятия в спортивном зале. Как развить гибкость, независимо от возраста? Об этом узнаете из нашей статьи.

Упражнения для гибкого тела

  • Плюсы гибкости
  • 10 упражнений
  • Советы

Плюсы гибкости

Стройная и красивая фигура, красивая походка —  это далеко не все преимущества растяжки.

Пластичность мышц и суставов служат отличной профилактикой многих заболеваний, а также:

  • Снижается вероятность получения травм;
  • Мышцы и суставы хорошо реагируют на новые физические нагрузки;
  • Развивается координация и выносливость;
  • Улучшается кровоснабжения организма в целом;
  • Формируется правильная осанка.

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10 упражнений для развития гибкости в любом возрасте

10 упражнений

Начинать развивать гибкость желательно с раннего детства. Но и в зрелом возрасте будут очень полезны спортивные занятия для гибкости.  Их можно выполнять самостоятельно, а можно сочетать и с другими видами. Обращаем внимание: перед тем, как приступить к занятиям, обязательно проконсультируйтесь у врача на предмет противопоказаний. Мы подобрали для вас 10 самых эффективных упражнений на стрейчинг (растяжку), которые может выполнить каждый, независимо от физической подготовки.

10 упражнений для развития гибкости в любом возрасте

  • Поднимите прямые руки над головой, кисти сложите в замок и потянитесь руки вверх, затем в этом же положении немного отведите руки назад и снова потянитесь.
  • Стоя у стены, правой рукой, согнутой в локте, обопритесь о стену. Левую ногу согните в колене и, поддерживая левой рукой за икру или щиколотку, тяните ногу к тазу. Поменяйте руку и ногу.
  • Из положения стоя делайте наклоны вперед, попеременно стараясь дотянуться руками к левой и правой ступне. Колени не сгибайте.
  • Расставьте ноги на ширину плеч, поднимите прямые руки над головой. Делайте медленные наклоны влево и вправо. Не сгибайтесь вперед, держите спину прямой.
  • Сидя на полу, ноги разведите на ширину плеч и поочередно тянитесь руками к носкам левой и правой ноги. Ноги и спину старайтесь держать прямыми.
  • Сядьте на пол, вытяните ноги вперед и упритесь сзади на прямые руки. Сначала вытяните носки вперед, затем натяните их на себя. После этого выполните круговые вращения голеностопом по очереди: наружу, затем — вовнутрь.
  • Стоя у стены, обопритесь на нее руками и выполните подъем на один носок, затем на другой, а потом на оба.
  • Из положения стоя, обопритесь руками на спинку стула или стола. Поочередно отводите правую, а затем левую ногу назад, затем в сторону.
  • Станьте на четвереньки, правую руку вытянуть вперед, левую ногу назад, смотрите в пол. Постараетесь, чтобы вытянутая рука и нога образовывали прямую линию. Повторите на другую руку и ногу.
  • Лягте на живот, обопритесь на прямые руки, поставленные рядом с животом или чуть впереди. Несильно запрокиньте голову назад и потянитесь макушкой к ногам. Для усложнения можно согнуть ноги в коленях и потянуться ими к макушке. Получится «колечко».

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10 упражнений для развития гибкости в любом возрасте

Советы

Чтобы занятия приносили желаемый результат, а сама тренировка доставляла радость, придерживайтесь простых советов

  • До начала тренировки обязательно делайте разминку;
  • Все стрейч — упражнения делайте медленно;
  • Следите за дыханием, не задерживайте его;
  • Начинайте с простых упражнений, постепенно усложняя их;
  • Занимайтесь на регулярной основе;
  • Поставьте фоном любимую музыку.

10, 30 или 50 лет — любой возраст не помеха для занятий спортом! А если от природы не отличаетесь хорошей пластичностью тела, наши советы и просты упражнения на гибкость помогут вам добиться удивительных результатов!опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ua/

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