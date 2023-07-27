10 волшебных точек: простукивание канала перикарда для здоровья и долголетия

Даже самые серьезные проблемы со здоровьем можно предотвратить, если вовремя обратить на них внимание. Эксперт в области традиционной китайской медицины Чжэн Фучжун утверждает, что постукивание или стимулирование канала перикарда, поможет удалить отработанную, застойную энергию и не допустить множество нарушений в организме.

Меридиан перикарда несложно обнаружить. Он начинается в области грудной клетки, идет по средней линии руки (внутри), и заканчивается кончиком среднего пальца. На этой линии расположены энергетические точки, которые и требуется стимулировать. Чтобы их найти, потребуется знать китайскую единицу измерения – цунь. У нее нет определенной длины, это индивидуальная единица измерения, которая равна длине средней фаланги третьего пальца руки.

Точки канала перикарда

Первая точка — здоровье грудной клетки

Первая точка у мужчин располагается на 1 цунь от соска по направлению к плечу. Для женщин – 3 ц. от подмышечной впадины на линии соска.

Застойные явления приводят к закупориванию канала оболочек сердца нечистой энергией, что приводит к таким серьезным заболеваниям, как гиперплазия и мастит. Регулярное разминание этих точек основаниями ладоней, позволит сохранить здоровье грудных желез. Кроме этого, устранение застойных явлений в этом месте, поможет разжижению крови и лимфы и способствует исцелению от туберкулеза лимфатических узлов.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вторая точка – облегчение дыхания

Эта точка располагается около основания плеча, на 2 ц. повыше двуглавой мышцы. Часто люди ощущают стеснение в грудной клетке, недостаток воздуха. Такое состояние медицинские специалисты считают следствием недостаточного кровоснабжения сердца. В такой ситуации помогает стимулирование этой энергетической точки. Кроме этого, постукивание поможет облегчить хрипящий грудной кашель, улучшить кровообращение в грудной клетке, снабдить мышцы сердца достаточным количеством кислорода, ускорить переработку и выделение слизи из организма.

Третья точка – снимает острые боли в желудке

Этот центр располагается на внутреннем сгибе локтя. Эта точка помогает улучшить циркуляцию крови и восстанавливает функционирование сердечной мышцы. При острой боли в желудке рекомендуется простукать или растереть этот энергетический центр и боли быстро утихнут.

Четвертая точка — предупреждение инфаркта и стенокардии

Чтобы найти эту точку, следует расстояние между второй и третьей точкой разделить на три равных отрезка. Четвертый центр будет располагаться в первой трети отрезка от третьей точки.

Если вечерами вы ощущаете давление в области сердца, болезненные ощущения в этой области, это может свидетельствовать о риске инфаркта. Если это так, то стимулирование четвертого энергетического центра будет очень болезненной процедурой. Необходимо очень бережно и аккуратно разминать эту точку.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Нужно полностью расслабить этот центр, тогда отступит угроза инфаркта. Иногда может потребоваться разминание всего канала, причем у одних людей он может быть очень болезненным, а у других – совсем нечувствительным. Это плохой симптом в обоих случаях, который требует ежедневного стимулирования.

Пятая точка – стенокардия и мастит

Этот энергетический центр спрятан глубоко в мышечной ткани, на 5 ц. от складки лучезапястного сустава. Точку лучше стимулировать большим пальцем правой руки, а ладонь левой в это время делает круговые движения. Это позволит лучше разработать центр. Хорошо помогает для снятия строй боли при маститах или приступе стенокардии. При заболеваниях рекомендуется простукивать центр каждый день.

Шестая точка – предотвращение старческого склероза

Разминание этого центра помогает прочищению меридиана сердца, удалить слизистые вещества. Это поможет сдержать развитие возрастных изменений, таких как склерозы сосудов головного мозга, бессонницу, побороть состояние забывчивости и рассеянности.

Седьмая точка – исцеляет сердечные болезни

Стимулирование этого центра помогает при застойных явлениях, приводящих к астме, проблемах с желудком, аллергических реакциях, болезненных менструациях. При помощи регулярного разминания, можно нормализовать давление, восстановить нормальный ритм сердца, устранить бессонницу, избавиться от мигрени, депрессии и множества расстройств организма.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Восьмая точка – для здоровья селезенки

Стимуляция этого центра влияет на работу пищеварительного тракта, восстанавливает нормальный сон, питает сердечную мышцу и улучшает работу селезенки.

Девятая точка – наполняет энергией

Она расположена в самой середине ладони и отвечает за поступление энергии. Ее стимуляция придает сил, прогоняет усталость. Она полезна при бессоннице, хронической усталости, одышке и слабости сердечной деятельности. Ее можно простукивать при нехватке воздуха, например, при подъеме по лестнице или солнечном ударе, если вас вдруг укачало, результат будет мгновенным.

Десятая точка – для спокойствия

Она находится около ногтевой пластины третьего пальца. Примерно в этом месте китайские медики выпускают кровь при лихорадочных состояниях. Стимулирование в этом месте поможет при повышенной тревожности, панических атаках, беспокойствах, перевозбуждении.

В восточных практиках считается, что справиться с любым расстройством или заболеванием организма достаточно просто, и поможет в этом акупрессура. Следует только найти центр, в котором заблокировался поток энергии, расслабить и размять его, чтобы снять зажим. Энергия потечет дальше и состояние сразу улучшится.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet