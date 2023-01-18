Первые симптомы ухудшения зрения—УЗНАЙТЕ, чтобы не пропустить!

Причины ухудшения зрения могут быть как возрастные, так и связанные с внешними факторами

Ухудшение зрения может иметь множество причин — как возрастные, так и связанные с внешними факторами. Работа за компьютером, травмы, нервные заболевания.

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Признаки ухудшения зрения: