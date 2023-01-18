Первые симптомы ухудшения зрения—УЗНАЙТЕ, чтобы не пропустить!

Причины ухудшения зрения могут быть как возрастные, так и связанные с внешними факторами
Ухудшение зрения может иметь множество причин — как возрастные, так и связанные с внешними факторами. Работа за компьютером, травмы, нервные заболевания.
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Признаки ухудшения зрения:
1. Невозможность нормально видеть предметы.
2. Не удается разглядеть надписи (названия улиц, вывески, крупные тексты) К
3. Объекты становятся более тусклыми и расплывчатыми.
Первые симптомы нельзя игнорировать, потому что при бездействии зрение только ухудшается.
Как вернуть себе зрение?
Если у вас проблемы со зрением, это не значит, что Вы должны с этим смириться и носить очки. Да, очки помогут вам сегодня, но в итоге зрение будет только ухудшаться. Дело в том, что зрение зависит от работы глазо-двигателных мышц (продольных, поперечных). Как только вы наденете очки, ваши глазные мышцы перестанут работать.
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Источник: https://econet.ua/
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