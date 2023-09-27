20 простых хитростей для здоровья на каждый день

Мы все стараемся выглядеть лучше, дольше жить и излучать здоровье. Но многим из нас сложно пересилить себя и радикально изменить свой привычный образ жизни. Однако существуют простые хитрости, которые требуют минимум усилий, времени и затрат, и которые легко превратить в привычку.

Мы все стараемся выглядеть лучше, дольше жить и излучать здоровье. Но многим из нас сложно пересилить себя и радикально изменить свой привычный образ жизни.

Однако существуют простые хитрости, которые требуют минимум усилий, времени и затрат, и которые легко превратить в привычку.

Со временем это внесет большие изменения в ваше здоровье и самочувствие, и при этом вы не будете чувствовать себя так, будто пошли на какие-то жертвы.

Полезные советы для здоровья

1. Принимайте холодный душ

Прохладный душ имеет целый ряд преимуществ. Холодный душ раз в день улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ, сужает поры, повышает иммунитет и помогает восстановиться после интенсивных физических упражнений.

Чтобы привыкнуть к холодному душу, можете попробовать сначала контрастный душ, либо заканчивать холодным душем последние несколько минут.

2. Попробуйте разгрузочные дни

Краткосрочное голодание избавляет организм от токсинов, помогает похудеть и даже замедляет старение.

Если мысль о том, чтобы ничего не есть в течение суток, для вас невыносима, попробуйте метод 16:8 - более приемлемый подход к голоданию. При этом подходе вы едите как обычно до 19 часов, а следующий прием пищи начинаете с 11 часов следующего дня. При этом разрешается пить (вода, чай, кофе).

Если вы хотите похудеть избегайте переедания после прекращения голодания. Просто начните есть как обычно. Вначале может быть чувство голода, но со временем можно привыкнуть.

3. Ешьте, не отвлекаясь

Принимая пищу, многие из нас привыкли делать что-то еще. Мы перекусываем, просматривая соцсети, либо едим за просмотром любимого сериала. При осознанном питании мы наоборот уделяем все свое внимание приему пищи: понимаем, когда голодны, и когда наелись, следим за своими эмоциями, а также чувствуем запах, вкус и текстуру еды.

Первый шаг к осознанному питанию - это убрать все то, что отвлекает вас во время еды. Отключите телевизор, отложите телефон и уделите максимум внимания тому, что вы едите.

4. Дышите животом

Дыхание – это то, что многие из нас считают навыком, которому не нужно учиться. Однако многие из нас привыкли к поверхностному дыханию, вдыхая достаточно воздуха для поддержания жизни. В то же время более глубокое диафрагмальное дыхание в течение всего 5-10 минут в день, может помочь снизить кровяное давление, замедлить процесс старения, улучшить концентрацию и качество сна.

Лягте на спину, закройте глаза, подумайте о чем-то хорошем и попробуйте дышать животом. Вы можете положить какой-то предмет – книгу или небольшие гантели на живот, чтобы лучше прочувствовать это дыхание.

5. Чистите зубы кокосовым маслом

Кокосовое масло стало очень популярным благодаря целому ряду своих полезных свойств. Кроме прекрасных свойств увлажнения и смягчения, кокосовое масло можно использовать и в качестве зубной пасты либо в чистом виде, либо в смеси с пищевой содой.

Кокосовое масло обладает антибактериальными и отбеливающими свойствами, и при этом не содержит множество химических веществ, пенообразующих добавок и искусственных ароматизаторов, которые обычно есть в зубной пасте.

6. Ешьте черный шоколад

Исследования показали, что ежедневное потребление 45 грамм черного шоколада полезно для сердца, мозга и в целом для здоровья.

Конечно, стоит напомнить, что стоит выбирать именно темный шоколад с содержанием какао, по меньшей мере, 70 процентов, так как именно какао обладает полезными свойствами.

7. Меняйте положение тела

Если вы весь день сидите или стоите за столом, то возможно вам знакомо чувство хронической скованности или даже боли в пояснице, шее, плечах и ногах. Наше тело запрограммировано, чтобы двигаться, и потому начинает подавать сигналы при многочасовой неподвижности.

Меняйте положение тела каждые 20 минут. Встаньте, постойте на одной ноге, сядьте на стул, сядьте на пол, скрестив ноги, а затем выпрямив их, сядьте на колени, на ступни, встаньте и потянитесь.

Если работа не позволяет вам такого размаха, старайтесь ерзать как можно чаще и оставьте остальные позы для дома, когда вы привыкли сидеть в кресле или на диване.

Советы для укрепления здоровья

8. Смотрите вдаль

Когда вы смотрите на короткие расстояния, цилиарные мышцы ваших глаз сокращаются. В конце концов, эти мышцы устают, что вызывает напряжение и головную боль.

Когда же вы смотрите вдаль, цилиарные мышцы глаз расслабляются. Так как мы эволюционировали, как охотники и собиратели, наши мышцы наиболее расслаблены, когда мы используем зрение на большие расстояния.

Выработайте у себя привычку каждые 20 минут использования компьютера, телефона, книги, телевизора и т.д. брать 20-секундный перерыв, чтобы посмотреть вдаль.

9. Применяйте правило "без технологий

Большинство из нас страдает в той или иной степени от технологической зависимости, которая способствует стрессу, депрессии и нарушениям сна.

На несколько часов в день возьмите себе за правило отложить все электронные устройства и сыграйте в игру, почитайте книгу, приготовьте что-то, выйдите попить чашечку кофе, прогуляйтесь в парке или поговорите с близкими. Вы будете удивлены насколько расслабленными и свободными вы себя почувствуете.

10. Пейте кофе

Последние исследования говорят в пользу кофе, но речь идет о черном кофе без сахара, молока и сливок.

Кофе снижает риск возникновения рака, улучшает концентрацию и защищает от болезни Альцгеймера, но стоит ограничить потребление кофе до 3-5 чашечек в день.

11. Делайте скраб с морской солью

Морская вода содержит практически ту же концентрацию минералов и питательных веществ, что и вода в нашем организме. Морская соль – это натуральное средство для защиты и восстановления нашего организма и кожи.

Отличие морской соли от обычной состоит в минеральном составе. Морская соль богата магнием, кальцием, натрием и калием, которые важны для здоровья кожи. Возможно, вы замечали как преображается ваша кожа после отпуска на море. Периодически делайте скраб с морской солью, добавляя в нее немного масла и втирая его в кожу.

12. Насладитесь осознанным моментом

Возможно, вы не раз слышали о пользе медитации, но если вам не по душе эта практика, или вы не занимаетесь этим постоянно, попробуйте просто уделять какое-то время осознанности.

Выберите себе рутинное занятие, при котором ваш ум начинает блуждать: чистка зубов, прогулка до остановки, мытье посуды, сушка волос или принятие душа.

Во время этих занятий пытайтесь использовать все ваши органы чувств, замечая, как сверкают мыльные пузыри на посуде, или прислушиваясь к звуку фена, ощущая, как ноги касаются пола. Если вы начинаете думать о работе или своих планах, мягко возвращайтесь к своим повседневным занятиям.

13. Учитесь чему-то новому

Связи между нервными клетками в нашем мозге способны умножаться и становиться сильнее с возрастом, но только если вы постоянно подпитываете их новой информацией.

Стремитесь научиться чему-то новому, например, новому языку или программированию. Сейчас можно найти множество программ обучения в Интернете, так что заставляйте ваш мозг работать.

14. Прогуливайтесь каждый час

Человеческий мозг не может беспрерывно концентрироваться долгий период времени, а наше тело не создано для того, чтобы целый день сидеть.

Согласно исследованию, продуктивнее всего активно концентрироваться в течение 52 минут, а затем полностью отдыхать в течение 17 минут. Используйте эти 17 минут, чтобы пройтись. Это не только препятствует вредным последствиям длительного сидения, но и улучшает кровообращение к мозгу, что способствует творческому мышлению и решению проблем.

15. Снимите каблуки

Конечно, на каблуках женщина выглядит очень привлекательно, и без них не обойтись, когда вы носите вечернее платье.

Но не стоит носить каблуки каждый день, учитывая вред, которые они наносят ногам, коленям и спине. У обуви на плоской подошве гораздо больше преимуществ, и в них вы можете пройти гораздо дольше

16. Прекращайте есть до того, как насытитесь

Чаще всего люди переедают до дискомфорта и сожаления, ведь желудок человека способен растягиваться. Однако переедание ведет к лишнему весу и проблемам с пищеварением.

Хотите чувствовать легкость и энергию после еды? Когда вы начинаете есть, попробуйте оценить, насколько вы голодны по шкале от 0 (очень голоден) до 10 (переевший), и отложите столовые приборы, когда вы достигли 7-ми. Накройте тарелку салфеткой, отодвиньте ее и скажите себе: "Я сыт!".

17. Ешьте или пейте ферментированные продукты

В современном питании не хватает природных источников пробиотиков. Пробиотики - это живые полезные бактерии, которые поддерживают здоровое пищеварение. К ферментированным продуктам относятся натуральный йогурт, квашеная капуста, соевый соус и другие квашенные продукты.

18. Выполняйте 10-минутную интенсивную тренировку

Раньше считалось, что, чтобы получить результат надо тренироваться минимум 1 час. Высокоинтенсивная тренировка, длящаяся 10 минут, при котором ваш сердечный ритм находится в нужной зоне, может быть такой же эффективной, как и обычная часовая тренировка.

19. Раcтягивайтесь и выполняйте массаж в течение 10 минут

Если вы целый день сидите за компьютером или за рулем автомобиля, то со временем у вас могут возникнуть чувства напряжения и боли.

Но можно избежать боли в спине, головных болей и зажатости, ежедневно делая самомассаж и растягиваясь. Вы можете делать самомассаж, катаясь на массажном валике, на гимнастическом мяче или на скрепленных вместе теннисных мячах. Эти простые приспособления улучшают кровообращение и разглаживают зажимы в мышцах и соединительных тканях, уменьшая боль и улучшая осанку.

20. Пейте воду с лимоном

Существует множество свидетельств того, что ежедневное потребление воды с соком половины лимона – это лучший способ пробудиться.

Лимоны богаты витаминами, питательными веществами и антиоксидантами, которые повышают уровень энергии, уменьшают воспаление, улучшают иммунную систему, очищают кожу и помогают пищеварению. Однако есть одно но: кислота в лимоне может негативно сказываться на зубной эмали. Поэтому стоит разбавлять лимонный сок водой. опубликовано econet

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