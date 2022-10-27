Кожа, как у младенца! Чудодейственная процедура для лица

Для этой маски нужна только один ингредиент, а эффект будет, как после дорогой косметической процедуры...

В чем секрет этой маски?

Вы уже знаете, что без воды не может быть красивой, упругой , бархатистой кожи.

Хотите кожу, как у младенцев? Тогда приступаем.

Для начала насыщаем организм полезной водой изнутри.

Заморозьте воду в формочках, чтобы получились небольшие кубики.

Для маски вам понадобятся, кроме льда, 2 ватных диска, полотенце и салфетка, чтобы прикрыть лицо, а также 10 минут времени и расслабляющая музыка.

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Дальше следуйте по инструкции:

1. Приготовьте лед.

2. Возьмите 2 кубика льда и переложите в небольшую миску. Дайте им слегка подтаять.

3. Протрите кубиками лицо и шею, пока лед совсем не растает.

4. Промокните лицо полотенцем.

5. Намочите ватный диск в талой воде, которая осталась в миске. Нанесите воду на лицо, шею и руки.

6. Теперь вбейте воду пальчиками в кожу - работайте подушечками пальцев.

7. Намочите второй ватный диск и обильно смочите лицо, шею и руки. Смачивайте также веки.

8. Прикройте лицо тканевой салфеткой (льняной, х/б, шелковой или просто марлевой).

9. Полежите 5-10 минут, думая о приятном.Можно включить хорошую музыку.

Что дает водяная маска красоты?

Передает образец идеальной структуры клеткам кожи. Вы заметите, что кожа стала просто атласной.

Создает защитную пленку на лице, нормализует деятельность сальных желез.

Улучшает кровоснабжение.

Поддерживает контуры лица.

Обновляет верхний слой кожи - вы можете почувствовать легкое жжение, покалывание или холодок.

Усилит выработку коллагена и эластина - вы это заметите через пару дней (кожа станет более плотной), уменьшатся морщинки.

Для этой маски нужна только вода и ваши руки, а эффект будет, как после дорогой косметической процедуры.опубликовано econet.ru

Автор: Галина Аполонская

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