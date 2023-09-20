Если бы я знал об этом раньше! Нехватка всего 4 продуктов провоцирует головную боль

Головные боли — спутники многих заболеваний. Но есть один вид головной боли, невыносимой и изматывающей. Это мигрень. Она знакома каждому 6–му жителю планеты. Как правило, боль при мигрени локализуется в одном полушарии головного мозга

Головные боли — спутники многих заболеваний. Но есть один вид головной боли, невыносимой и изматывающей. Это мигрень. Она знакома каждому 6–му жителю планеты. Как правило, боль при мигрени локализуется в одном полушарии головного мозга. Чаще мигрень наблюдается у людей эмоциональных, со сниженной устойчивостью к стрессам.

Причины головной боли

Предрасположенность к мигрени обусловлена наследственностью, полом (женщины подвержены ей больше), неправильным образом жизни, психоэмоциональным фоном. Также имеет значение возраст: доктора наблюдают мигрени чаще у молодых людей, начиная с подросткового возраста, а к старости болезнь затухает.

Питание играет огромную роль в возникновении приступов мигрени. Доказано, что дефицит ряда элементов в организме способен провоцировать сильные головные боли в 4 раза чаще. «Так Просто!» выделил 4 группы веществ, нехватка которых способствует возникновению мигрени.

Дефицит этих веществ ведет к головной боли

Фолиевая кислота и витамин В12.