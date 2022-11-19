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Волшебное средство для умывания —100% из натуральных продуктов!

Источник: vk.com 19 ноября 2022 6434
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С помощью натуральной домашней косметики можно полноценно ухаживать за кожей лица, тела и за волосами. Одним из преимуществ такой косметики является то обстоятельство, что она полностью безопасна, ведь готовится на 100% из натуральных продуктов.

Волшебное средство для умывания —100% из натуральных продуктов!

С помощью натуральной домашней косметики можно полноценно ухаживать за кожей лица, тела и за волосами. Одним из преимуществ такой косметики является то обстоятельство, что она полностью безопасна, ведь готовится на 100% из натуральных продуктов. И в то же время очень эффективна, так как частенько результат превосходит все наши смелые ожидания! К недостаткам можно отнести то, что срок хранения домашней косметики меньше в связи с отсутствием в ее составе всевозможных консервантов и стабилизаторов (которые не совсем безвредны для здоровья).

Супер простое, натуральное средство для умывания

Нужны всего два ингредиента. В небольшой миске смешиваете кокосовое масло с пищевой содой. Только убедитесь, что сода, которую вы добавляете, вообще без комков. Если нужно, предварительно потолчете ее в миске.

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В каких пропорциях смешивать эти два компонента, зависит от типа кожи и ваших индивидуальных потребностей.

Люди с чувствительной кожей должны соблюдать пропорцию 2:1 в пользу масла.

Те, кто, напротив, хочет отшелушивающего эффекта, путь мешают "один к одному".

Наносите такое "мыло" на кожу нежными массирующими круговыми движениями. Можно даже оставить его как маску на пару минут. Смойте теплой водой.

Если вы будете повторять эту процедуру 3 раза в неделю на протяжении месяца, то заметите, что кожа стала гладкой, "чистой", "здорового" цвета.

Также эта маска способствует выведению шрамов от угревой сыпи, спасает от покраснения кожи.

Волшебное средство для умывания —100% из натуральных продуктов!


Кокосовое масло обладает сильным антибактериальным эффектом. Оно отлично прочищает поры, очищает кожу от микробов.


Волшебное средство для умывания —100% из натуральных продуктов!

Пищевая сода не только чистит кожу, но и восстанавливает ее кислотно-щелочной баланс (рН). Это значит, что обмен веществ в клетках кожи лица будет идти более правильно.

И кокосовое масло, и пищевую соду можно купить в любом большом супермаркете.

Умывайтесь нашим домашним "мылом" по утрам и перед сном - и быстро заметите результаты!опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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красота умывание мыло сода кокосовое масло

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