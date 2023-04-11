Эта ВАЖНАЯ процедура предохранит Вас от многих заболеваний

У взрослого человека в 4-х придаточных пазухах носа накапливается от 1 до 2-х стаканов гноя и воздухоносные кости (2 лобные и 2 верхнечелюстные) становятся вместилищем ядовитых продуктов, вместо того, чтобы быть носителями легких ионов воздуха, питающих мозг.

У взрослого человека в 4-х придаточных пазухах носа накапливается от 1 до 2-х стаканов гноя и воздухоносные кости (2 лобные и 2 верхнечелюстные) становятся вместилищем ядовитых продуктов, вместо того, чтобы быть носителями легких ионов воздуха, питающих мозг. Всасываясь из придаточных пазух носа в мозг, где расположен дыхательный центр, гнойные токсины поддерживают нейрогуморальный механизм патологического процесса.

Очистка придаточных пазух заключается в закапывании в каждую ноздрю по 1 капле разведенного дистиллированной водой (можно брать в автомагазине эту воду для аккумуляторов) сока клубня цикламена.

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Нужно очистить добела клубень, помыть, натереть на мелкой терке, из кашицы отжать сок, налить в чисто вымытый флакон, развести дистиллированной водой в соотношении 1:5 или 10-30 (по самочувствию), раствор можно хранить в холодильнике до 10 дней. Вылить в сосуд из темного стекла и плотно закрыть крышкой. Сосуд промыть и продезинфицировать трижды неразбавленной перекисью водорода.

Закапывание крайне осторожно производится утром натощак после очистительной клизмы, лежа на спине без подушки. Лежать нужно 5-7 минут. После этого нужно встать, наклониться до пола на 30 – 60 сек, выпить горячий травяной настой 200-600мл и промыть нос горячей водой. Со 2-го или 3-го дня из носа пойдут гнойные выделения. Закапывать необходимо 1-3 раза или более (по состоянию) в день в течение 2-х -6-ти и более месяцев ежедневно в зависимости от запущенности болезни, только так можно основательно очистить синусы от гноя и избавиться от опасности возобновления приступов.

Это исключительно важная, хотя и малоприятная процедура. Очищение лобных и гайморовых пазух с помощью этого препарата является стопроцентной гарантией предотвращения простудных заболеваний и ОРВИ.

Можно сделать ингаляцию с листьями эвкалипта, мятным или пихтовым маслом, бальзамом «звездочка».

В результате из придаточных пазух носа, расположенных в голове человека, выделяется огромное количество слизи и гноя, которые могли стать прекрасной питательной средой для того самого вируса гриппа, от которого мы не можем найти защиты. А лучшая защита оказывается в том, чтобы не дать вирусу возможности питаться гноем в нашем организме.

Временами может нарушаться носовое дыхание и появляться ощущение заложенности. При этом нужно продолжать закапывание. Дальнейший выход слизи даст вам возможность свободно дышать. Ощущение от дыхания после очистки пазух несравнимо ни с чем и, наверное, давно уже забыто вами.

Наряду с этими процедурами необходимо соблюдать правильный ритм сна и бодрствования, то есть засыпать в девять часов вечера и просыпаться в пять часов утра. Нормальный ритм сна, соответствующий солнечному биоритму человек, как части макрокосма, очень быстро восстанавливается в процессе лечения и сохраняется уже на всю жизнь, т.к. соответствует физиологическим подъемам и спадам суточной, энергетической активности организма человека.

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Сон более важен для человека, чем пища. Во время сна, не затрачивая ресурсы организма на усвоение пищи, мы совершено бесплатно получаем ценнейшую космическую энергию, составляющую 75 % нашего энергетического баланса. Остальную часть энергии мы получаем частично при прямом солнечном освещении и частично при расщеплении энергетических связей пищевых продуктов.

Предостережения и противопоказания: детям до 6 лет, беременным и кормящим женщинам использовать цикламен не рекомендуется. Ввиду его ядовитости лучше использовать другие методы и препараты. Всегда, при использовании препаратов цикламена, необходимо быть очень внимательными с дозировками и концентрацией! опубликовано econet

Автор Марва Оганян

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