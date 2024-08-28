Мягкое очищении печени по методике Андреаса Морица

Сейчас очень много времени уделяется здоровому образу жизни, правильному питанию и уходу за телом. Добавляя в свою повседневную деятельность физические нагрузки и меняя гастрономические пристрастия, мы, несомненно, улучшаем свое здоровье

Сейчас очень много времени уделяется здоровому образу жизни, правильному питанию и уходу за телом. Добавляя в свою повседневную деятельность физические нагрузки и меняя гастрономические пристрастия, мы, несомненно, улучшаем свое здоровье. Постепенно, организм очищается и новые привычки перестают доставлять дискомфорт. Появляется легкость, и в зал мы бежим вприпрыжку, а хомячим овощной салатик вместо чашки кофе и тортика с удовольствием.

Процесс очищения организма очень медленный и привередливый. Если вы однажды не удержались и съели на ночь что-то вредное, то организм вспомнит былое и начнет требовать еще. Устоять перед таким натиском удается немногим. Кроме того, очистительные процессы сопровождаются вялостью и усталостью, иногда, головными болями. Как в таком состоянии отправить себя на какие-то занятия? Скорее всего, вы приляжете отдохнуть и расслабиться, чтобы неприятные симптомы скорее прошли. За этим последует "ленивый период", а вас будут мучить угрызения совести.

Организм очень быстро подстраивается к вредному и изменения воспринимает не сразу. Его, как капризного ребенка придется приучать и перевоспитывать, пока он не поймет, что новые привычки идут на пользу и, на самом деле, намного лучше старых.

К счастью, процесс очищения организма от старых пристрастий и их последствий можно ускорить. Именно для этого существует практика шаткарм (очистительных практик) у йогов. Благодаря очищению организма, тело практикующего быстрее приходило в порядок, и болезни переставали отвлекать от духовного пути. Появлялся новый прилив сил, побуждающего к дальнейшей практике.

В этой статье речь пойдет об очищении печени по методике Андреаса Морица, одного из ведущих мировых экспертов по интегративной медицине. Он практиковал и преподавал аюрведу, медитацию, йогу, правильное питание, эридологию, шиацу и вибрационную терапию на протяжении более 30 лет. Его методика по очищению печени является одной из самых эффективных и мягких.

Камни в печени и желчном пузыре образуются из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и от чрезмерного употребления сложных животных белков и молока. Они блокируют работу этих органов и приводят к серьезным болезням. Подробнее об этом лучше прочитать в книге Морица "Удивительное очищение печени"

Противопоказания

Перед чисткой лучше всего проконсультироваться у врача и сделать УЗИ печени и желчного пузыря. Если камни в печеночных протоках мягкие холестериновые, то камни желчного пузыря достаточно часто плотные, кальцифицированные. И учитывая, что проток желчного пузыря узкий, наличие камня в желчном пузыре даже в 5 мм может вызвать сильный приступ желчной колики, который вполне реально может закончится операцией.

Кроме того, не имея медицинского образования, вы можете недооценить некоторые особенности своего состояния здоровья и состояния здоровья своей гепатобилиарной системы в частности и нанести себе вред. По возможности, надо идти к врачу, который знаком с такими методами оздоровления, т.к., к сожалению, у нас очень много врачей не просто скептически относящихся к подобным методам оздоровления, а порой агрессивно. Хотя из-за своего невежества сами страдают множеством хронических заболеваний.

Не стоит делать чистку печени по Морицу, если имеется заболевание печени с декомпенсацией или субкомпенсацией её функции, либо в острый период болезни.

Результат

После первой чистки, возможно, особо удивительных результатов не будет. Камни могут не вылезти, но организм почистится от залежавшейся слизи. Хотя, уже на этом моменте вы почувствуете легкость и желание продолжить. Автор методики советует повторить процедуру по меньшей мере 6 раз с интервалом в 2-4 недели. Это необходимо для того, чтобы процесс завершился полностью. Этот момент очень важен для того, чтобы чистка была полной и остановившиеся на полпути камни не привели к новым проблемам со здоровьем. На второй или третьей чистке из вас могут начать выходить камни зеленого красного и черного цветов, разной консистенции. Часто, вместе с ним выходят умершие паразиты. Визуальный результат отразится на коже и глазах. Кожа станет "свежее", а глаза "ярче". Общее самочувствие улучшится, кроме того, уйдет тяга к вредной пище и перееданию.

Время

Процесс очищения займет примерное неделю. В нее войдет подготовительный период, в который запрещается есть продукты животного происхождения, включая молочку. Также нельзя употреблять много соли и разных приправ, жареную пищу и масло в больших количествах (немного можно) и советуется увеличить в рационе количество клетчатки. За эту неделю нужно как минимум 2 раза почистить кишечник. Это могут быть клизмы, ГКТ, Шанк Пракшалана и любые другие методы. Также необходимо выпивать каждый день 1 литр свежевыжетого сока. Стараться не перенапрягаться и не нервиничать. Не увеличивать физические нагрузки и находиться в тепле. Нельзя пить холодные напитки или есть что-то холодное. Печень любит тепло и при приеме внутрь холодного спазмируются желчевыводящие протоки.

В день чистки и день после нее желательно не работать и провести день дома.

Что нужно



Для все процедуры вам нужно запастись яблоками для свежевыжетого сока. Сок желательно делать без мякоти. В день чистки печени понадобится свежевыжетый грейфрутовый сок, оливковое масло и 2 пакетика магнезии (сульфат магния, продается в аптеке в пакетиках по 20-25 г), грелка.

Восстановление

На следующий день утром лучше сделать еще одно очищение кишечника, чтобы там не осталось никаких камней. Начинать питание лучше всего с легкой растительной пищи. Это могут быть овощи или крупы, приготовленные на воде. Питание должно быть легким и щадящим.

Если вы хотите после чистки печени поголодать или провести другие очистительные процедуры, то придется подождать. Организму требуется не меньше недели, чтобы отдохнуть и восстановиться после очищения печени и желчного пузыря. опубликовано econet

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