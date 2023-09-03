Правка осанки: что делать, чтобы позвонки не смещались

Опущенная голова, сутулые плечи, дряблое тело, разболтанная походка, потухший взгляд, постоянная усталость, душевная опустошённость, стрессы, отсутствие целей, разлад в жизни и семье - это далеко не полное описание качеств современного человека.

К такому состоянию приводит огромное количество факторов, в рамках одной статьи всего не рассказать. Рассмотрим только один случай, фундамент нашего физического тела, позвоночник и его положение - правильную осанку.

Почему происходит искривление позвоночника?

Будучи в утробе матери, дитя находится в позе эмбриона 9 месяцев. После рождения необходимо помочь телу малыша распрямиться, вправить суставчики, мягко потянуть мышцы и сухожилия. Также необходимо каждый день делать ребёнку упражнения на растяжки и укрепление тела. С кем-нибудь так делали?

Когда приходит время и дитя садится на стульчик, кто-нибудь задумывается - какой высоты должен быть этот самый предмет мебели, чтобы осанка сохранялась в правильном естественном положении?

В детском саду, школе, институте дети разного роста сидят за столами одинаковой высоты. Офисная мебель во всём мире также имеет общий, сильно заниженный стандарт по высоте, а мягкие удобные кресла способствуют "убиванию" позвоночника уже взрослого человека.

Кухонная мебель, мягкая мебель в доме, автомобильные кресла, сидения в кинотеатрах, кафе и общественном транспорте - всё способствует деформации позвоночника, смещению внутренних органов, дестабилизации работы систем организма, отуплению сознания. От рождения и до сегодняшнего момента каждый сам на протяжении многих лет день за днём деформировал своё тело.



Есть способы, которые в совокупности с работой над собой, помогут вам выправить себя. Важно понять - вправить суставы и позвонки лишь небольшая часть процесса, необходимо натренировать мышечно-сухожильный корсет для того, чтобы эти самые позвонки не смещались. Обычными упражнениями в тренажёрном зале этого не сделать.

Как исправить осанку

Задание 1. Положение стоя

Встаньте под стену, поставьте ноги на ширине плеч, а стопы параллельно друг другу. Прижмите к стене пятки (угол между полом и стеной 90 градусов, плинтус отсутствует). Далее прижмите к стене икры ног и таз. Следующее - необходимо прижать плечи и лопатки, а для этого их нужно правильно поставить.

Прикоснитесь кончиками пальцев к плечам, сведите локти перед собой, поднимите вверх, круговым движением разведите их в стороны вдоль стены и распрямьте руки вниз, плечи при этом держите в таком же "вывернутом" состоянии. При правильном выполнении этого упражнения лопатки своей плоскостью прижмутся к стене, а от груди до плеч образуется плоскость. Сама же грудь вывернется колесом.

Следующая точка прикосновения к стене - затылок. Здесь также есть свои тонкости. Представьте, что к макушке прикреплена нить, за которую вас поднимают, потянитесь в этом направлении, не отрывая затылка от стены, а ступней от пола. Чтобы убедиться в правильной постановке головы в этом положении - соберите пальцы в кулак, поставьте его мизинцем в ямку между ключицами, а на согнутый указательный палец положите подбородок.

Подведём итог: со стеной соприкасаются пятки, икры, таз, лопатки и затылок. Держите натяжку тела от макушки вверх, а стоп вниз, также почувствуете натяжение в затылочной части, взгляд при этом будет устремлён прямо. Прогиб позвоночника в пояснице увеличится, живот сам немного втянется.

Это результат того, что при распрямлении лёгкие и внутренние органы приподнялись на своё место. В сутулом состоянии лёгким не хватает места в грудной клетке, они опускаются вниз, придавливая внутренние органы, которые также смещаются вперёд и в стороны. Правильно стать под стену - это всего лишь часть задания.

Теперь натяните своё тело вверх и вниз и находитесь в таком состоянии всего лишь 10 минут каждое утро, всего лишь 40 дней подряд. Отойдя от стены продолжайте ходить и стоять в таком же состоянии весь день. Через несколько дней ваше тело расслабится в таком положении.

В результате выполнения этого упражнения, вы:

а) стоя под стеной будете точно знать, какая должна быть осанка и сможете воспроизводить её силой мышечной памяти в любое время в любом месте;

б) при натяжении всего тела включите в работу стабилизирующие мышцы и сухожилия (в спорте, физической культуре, бодибилдинге, фитнесе и т.д. они не развиваются);

в) выработаете привычку для поддержания правильной осанки.

Задание 2. Положение сидя за столом

Сядьте на табурет такой высоты, чтобы углы в местах сгиба ступня-голень, колени, таз-позвоночник составляли по 90 градусов. Обе ступни находятся на полу параллельно друг другу. Верхнюю часть тела и натяжение держите так, как и в позиции стоя у стены. Высоту стола подбирайте такой, чтобы не было возможности сутулиться.

Выполнив эти простые действия, вы будете удивлены простоте и удобству такого положения. И не важно, сидите вы за компьютером или столом на кухне. Обратите внимание на троны царей, князей, лавки и столы людей всего лишь несколько веков назад. Картинки в Гугл и экспонаты в музеях дадут подсказку.



Задание 3. Положение сидя в автомобильном кресле

Часто находясь за рулём или в кресле пассажира, вы деформируете позвоночник в ускоренном варианте. Но и здесь можно значительно уменьшить пагубное влияние цивилизации и обратить процессы вспять. После выполнения первых двух заданий, ощутите положение тела в автомобиле и путём изготовления нескольких подкладок максимально усадите себя в положение, как на табурете.

Для этого нужно будет самостоятельно изготовить эти подкладки из подручных материалов, возможно придётся положить под ягодицы тонкую подушку. Положение спинки, а также подкладки должны удерживать вашу расслабленную спину в максимально правильном положении. Подложите под поясничный прогиб пустую пластиковую бутылку, объёмом в 1,5 л и сразу почувствуете разницу.

Для понимания правильной осанки при сидении в автомобиле возьмите несколько уроков верховой езды на лошади. Ваше тело само примет природное правильное положение, иначе вы не сможете находиться в седле. Введите эти позиции тела в свой образ жизни и результаты вас удивят. опубликовано econet

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