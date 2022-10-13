Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье и красота
  4. Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

Источник: glubinnaya.ru 13 октября 2022 6024
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Никто не хочет стареть. Именно это неистребимое желание заставляло и заставляет человека искать эликсир или таблетку вечной молодости. Омоложение организма – это мечта человека, категорически не желающего умирать. Казалось бы, цель недостижима, и, к сожалению, путь человека всегда имеет окончание.

Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

Никто не хочет стареть. Именно это неистребимое желание заставляло и заставляет человека искать эликсир или таблетку вечной молодости. Омоложение организма – это мечта человека, категорически не желающего умирать. Казалось бы, цель недостижима, и, к сожалению, путь человека всегда имеет окончание. Смерть вряд ли удастся победить, а вот со старостью бороться можно и нужно. И не последнюю роль в этой битве играют лекарственные травы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Бессмертник, ромашка, зверобой, берёзовые почки: каждое растение – кладезь лечебных свойств, а вместе эти травы создают прекрасное сочетание, позволяющее многогранно воздействовать на человеческий организм. Эта четвёрка трав составляет основу многих лекарственных рецептов, активно применяемых в народной медицине, и это ещё раз говорит о том, что эти травы могут помочь каждому человеку улучшить здоровье. Стоит рассмотреть растения по отдельности:

Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

1. Бессмертник

А как красиво звучит! Название само за себя говорит. В плане лечебных факторов растение имеет следующие основные свойства:

  • антимикробное и противовоспалительное действия, обеспечивающие хорошую защиту от инфекций;
  • спазмолитическое, что хорошо работает при болезнях печени и желчного пузыря;
  • кровоостанавливающее и мочегонное действие.

Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

2. Ромашка

Для этого растения почти нет аналогов по спектру лечебных свойств, из которых надо отметить следующие:

  • противовоспалительное и антисептическое;
  • кровоостанавливающее и ранозаживляющее;
  • желчегонное и потогонное;
  • анальгетическое и успокаивающее;
  • противосудорожное.

Учитывая эти свойства, практически нет областей медицины, где ромашка каким-либо образом не использовалась в лечении больных.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

 3. Зверобой

Это растение – хороший антисептик и прекрасный антидепрессант. Именно эти основные свойства применяются в медицине, хотя, конечно же, у зверобоя имеются и другие лечебные факторы (желчегонное, вяжущее, успокаивающее, спазмолитическое). Однако именно улучшение эмоционального и психологического здоровья придаёт зверобою оптимальные лечебные свойства.

Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

4. Берёзовые почки

Собранные ранней весной почки берёзы содержат массу полезных веществ, которые и обуславливают лечебные свойства:

  • мочегонное и желчегонное;
  • противовоспалительное и жаропонижающее;
  • болеутоляющее;
  • противоотёчное.    

Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

Ингредиенты:

• 100 г ромашки;
• 100 г зверобоя;
• 100 г бессмертника;
• 100 г берёзовых почек.

Как приготовить:

Измельчить в кофемолке и оставить в закрытой посуде. Залить 1 ст. ложку смеси 0,5 л кипятка, дать настояться в течение 20 минут, процедить через ткань.

В 1 стакане тёплого отвара растворить 1 ст. ложку мёда, выпить перед сном.

После приёма эликсира пить и кушать ничего нельзя!

За 20 минут до завтрака оставшуюся жидкость подогреть, добавить 1 столовую ложку мёда и выпить.

Цикл – 30 дней.

Курс проводить один раз в 5 лет.опубликовано econet.ru 

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

красота здоровье зверобой ромашка омоложение

Еще от glubinnaya.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Нужно ценить тех, кто действительно делает усилие, чтобы быть частью твоей жизни. С.Есенин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.