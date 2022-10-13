Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

Никто не хочет стареть. Именно это неистребимое желание заставляло и заставляет человека искать эликсир или таблетку вечной молодости. Омоложение организма – это мечта человека, категорически не желающего умирать. Казалось бы, цель недостижима, и, к сожалению, путь человека всегда имеет окончание.

Никто не хочет стареть. Именно это неистребимое желание заставляло и заставляет человека искать эликсир или таблетку вечной молодости. Омоложение организма – это мечта человека, категорически не желающего умирать. Казалось бы, цель недостижима, и, к сожалению, путь человека всегда имеет окончание. Смерть вряд ли удастся победить, а вот со старостью бороться можно и нужно. И не последнюю роль в этой битве играют лекарственные травы.

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Бессмертник, ромашка, зверобой, берёзовые почки: каждое растение – кладезь лечебных свойств, а вместе эти травы создают прекрасное сочетание, позволяющее многогранно воздействовать на человеческий организм. Эта четвёрка трав составляет основу многих лекарственных рецептов, активно применяемых в народной медицине, и это ещё раз говорит о том, что эти травы могут помочь каждому человеку улучшить здоровье. Стоит рассмотреть растения по отдельности:

1. Бессмертник

А как красиво звучит! Название само за себя говорит. В плане лечебных факторов растение имеет следующие основные свойства:

антимикробное и противовоспалительное действия, обеспечивающие хорошую защиту от инфекций;

спазмолитическое, что хорошо работает при болезнях печени и желчного пузыря;

кровоостанавливающее и мочегонное действие.

2. Ромашка

Для этого растения почти нет аналогов по спектру лечебных свойств, из которых надо отметить следующие:

противовоспалительное и антисептическое;

кровоостанавливающее и ранозаживляющее;

желчегонное и потогонное;

анальгетическое и успокаивающее;

противосудорожное.

Учитывая эти свойства, практически нет областей медицины, где ромашка каким-либо образом не использовалась в лечении больных.

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3. Зверобой

Это растение – хороший антисептик и прекрасный антидепрессант. Именно эти основные свойства применяются в медицине, хотя, конечно же, у зверобоя имеются и другие лечебные факторы (желчегонное, вяжущее, успокаивающее, спазмолитическое). Однако именно улучшение эмоционального и психологического здоровья придаёт зверобою оптимальные лечебные свойства.

4. Берёзовые почки

Собранные ранней весной почки берёзы содержат массу полезных веществ, которые и обуславливают лечебные свойства: