Воспользуйтесь этим средством—прыщи и угревая сыпь больше к вам не вернутся!

Овсяные хлопья, как и молоко, являются природным эксфолиантом и обладают вяжущими свойствами, поэтому они помогают очистить поры и удалить загрязнения, предотвращая появление прыщей.

Угри и прыщи являются очень распространенными кожными проблемами, которым подвержено большинство подростков по всему миру, и, в меньшей степени, они встречаются и у взрослых. Прыщи обычно являются следствием закупорки пор кожи. Это происходит либо из-за избыточной продукции кожного сала, либо по причине накопления в коже некоторых веществ, как результат воздействия загрязненной окружающей среды.

Из-за того, что прыщи влияют на внешний вид, ухудшая состояние кожи, они создают проблемы с самооценкой у тех, кто подвержен акне. Учитывая множество проблем, которые прыщи вызывают в нашей жизни, сегодня многие компании занимаются разработкой различных видов лечения, которые помогут ускорить процесс заживления и сделают наше лицо чистым и красивым.

Тем не менее, альтернативные процедуры и косметические продукты, изготовленные из натуральных средств, также могут стать отличным решением этой проблемы, и при этом, в отличие от химических аналогов, они не имеют никаких побочных эффектов. Маска из овсяных хлопьев и молока является одним из тех 100% натуральных продуктов, которые могут помочь справиться с этой проблемой; сегодня мы поделимся с вами ее рецептом, чтобы вы могли и сами ее попробоват

Маска из овсянки и молока, которая поможет победить прыщи

На протяжении сотен лет, овес и молоко являются важной частью ритуалов красоты многих людей, которые используют все их полезные свойства для того, чтобы иметь более красивую и сияющую кожу.

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Сочетание этих двух продуктов дает нам маску с вяжущими и отшелушивающими свойствами, которые облегчают удаление омертвевших клеток и других загрязнений с поверхности кожи, которые и приводят к появлению акне. Она также обладает свойством регулировать рН кожи, чтобы уменьшить излишний жир.

Какими полезными свойствами обладает овес?

Овес является одним из наиболее полезных злаков, которые может предложить нам природа. Он богата витаминами, минералами, клетчаткой и другими важными соединениями, которые способны исцелять наш организм изнутри и снаружи.

Благодаря этому, он используется в качестве активного компонента в разных коммерческих продуктах, ведь овес способствует увлажнению и заживлению, что значительно улучшает внешний вид кожи.

Одним из главных преимуществ овса (овсянки) является его очищающее действие, эти хлопья просто идеально впитывают всю грязь и токсины, которые накапливаются в наших порах.

Овес помогает заботиться о коже, регулируя ее естественный рН, благодаря тому, что в нем содержатся особые белки.

Глубоко увлажняет кожу, помогая предотвратить обезвоживание и защитить от повреждений, вызванных агрессивными факторами окружающей среды.

Он издавна используется в качестве естественного эксфолианта, идеально подходящего для лечения прыщей, акне, черных точек и других дефектов.

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В чем заключается польза молока?

Молочную кислоту, которая содержится в молоке, и натуральные жиры использовали на протяжении веков для лечения различных проблем кожи, как акне и ожоги.

Как и предыдущий ингредиент, сегодня молоко часто входит в состав коммерческих продуктов для красоты, его питательные свойства используют для ухода за различными типами кожи.

Содержит витамин А, важное вещество для питания и восстановления кожи.

Молочная кислота действует как увлажняющий элемент для кожи, делая ее мягкой и гладкой.

Оно также обладает действием пилинга, который облегчает удаление омертвевших клеток кожи и других загрязнений, которые вызывают акне.

Рекомендуем не использовать средства на основе молока летом, так как молочная кислота снижает защиту кожи от УФ-лучей.

Как приготовить эту маску?

Ингредиенты

½ стакана молока (125 мл)

2 столовые ложки овсяных хлопьев (20 г)

Приготовление

Сначала перемешайте перемолотые овсяные хлопья с молоком, пока у вас не получится густая масса.

Затем вымойте лицо как обычно, мылом и водой, и нанесите на него маску. Будьте особо осторожны с областью вокруг глаз.

После того, как вы нанесете маску на всю кожу, оставьте ее, по крайней мере, на 15 минут, а затем смойте холодной водой.

Повторяйте эту процедуру 2 раза в неделю, потому что результаты действия этого средства видны не сразу, и для их получения необходимо несколько недель регулярного применения.

Как вариант, вы можете добавить в эту маску немного меда, чтобы дополнить нашу маску его антибиотическим и заживляющим действием. опубликовано econet.ru

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