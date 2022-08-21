Это ВАЖНО знать! Время переваривания различных продуктов

Мало кто задумывается о времени переваривания пищи. И напрасно, ведь эта информация очень важна для здоровья.

Время переваривания различных продуктов в желудке может значительно отличаться. Врачи настоятельно не рекомендуют смешивать продукты, которые требуют разного времени переваривания. Ведь это вызывает тяжесть в желудке, образование шлаков и процессы гниения.

Время переваривания продуктов

Пока пища находится в желудке, белки и жиры полностью успевают расщепиться. Вы сможете рассчитать время и постараться не есть, зная, что пища всё еще переваривается. Это поможет избавиться от привычки переедать. Старайтесь не есть за 4 часа до сна, чтобы желудок отдохнул.

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Учитывайте время переваривания различных продуктов, и вы забудете о проблемах с пищеварением и лишним весом.опубликовано econet.ru

Автор Наталья Коваленко

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