8 способов уменьшить морщины

Рано или поздно наступает день, когда прожитые годы дают о себе знать. Появляются первые возрастные признаки, которые необходимо принимать как новый этап нашей жизни. Морщины— одни из них.

Рано или поздно наступает день, когда прожитые годы дают о себе знать. Появляются первые возрастные признаки, которые необходимо принимать как новый этап нашей жизни. Морщины— одни из них.

Они отражают естественный процесс старения нашего организма. Но случается, что под влиянием некоторых факторов старение наступает раньше обычного. Так, преждевременное старение кожи может стать результатом вредных привычек, неправильного питания, загрязнения окружающей среды, пребывания на солнце и других внешних воздействий.

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К счастью, существуют некоторые рекомендации, которые позволяют уменьшить морщины и улучшить здоровье нашей кожи. Если тебя волнует появление ранних морщин, то обрати внимание на следующие советы. Рекомендации, которыми нам хотелось бы поделиться с тобой сегодня, помогут предотвратить их появление и уменьшить уже имеющиеся морщинки.

Избегай пребывания на солнце

Чрезмерное пребывание на солнце без использования защитных средств сильно вредит нашей коже и провоцирует появление ранних морщин. Всегда используй солнцезащитный крем. Особенно это касается таких чувствительных зон нашего тела, как лицо и шея. Это позволит избежать преждевременного старения кожи. Солнцезащитный крем должен быть высокого качества и хорошо защищать твою кожу от ультрафиолетовых лучей.

Брось курить

Курение не только наносит серьезный вред здоровью внутренних органов, но и вызывает преждевременное старение нашей кожи и появление первых возрастных признаков. При этом речь идет не только о самом курильщике, но и его близких.

Когда мы находимся рядом с курящим человеком, наша кожа подвергается воздействию токсичных веществ, выделяющихся при горении сигареты. Эта вредная привычка угнетает кровообращение, тормозит выработку коллагена и наносит другой вред здоровью нашей кожи.

Используй скрабы

Использование скрабов и пилинг кожи являются неотъемлемой частью ежедневного ухода за кожей. Эта процедура позволяет очистить нашу кожу от мертвых клеток, пыли и других загрязнений, которые накапливаются на ее поверхности. Из-за этого складки и морщины становятся еще более заметными.

Использование натуральных скрабов помогает заботиться о нашей коже, увлажняет ее, стимулирует очищение от отмерших частичек. Благодаря этому кожа становится более молодой и обновленной.

Хорошо спи

Ежедневный полноценный отдых необходим для того, чтобы сохранить кожу молодой и красивой. Когда мы плохо спим, в нашем организме повышается уровень кортизола. Этот гормон вызывает разрушение клеток и является причиной плохого настроения.

Если хочешь иметь здоровую, красивую и подтянутую кожу, необходимо спать по 7-9 часов каждый день без перерыва.

Не мой лицо слишком часто

Безусловно, умывание является хорошо знакомой всем нам ежедневной процедурой, которая позволяет избавить нашу кожу от загрязнений, оседающих на ее поверхности в течение дня. Но слишком часто мыть лицо не рекомендуется.

Также нужно быть осторожнее с мылом. Из-за этого нарушается естественный защитный слой нашей кожи, который предохраняет ее от различных проблем, в том числе и раннего появления морщин.

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Ешь рыбу

Регулярное употребление лосося и других видов рыбы, живущей в холодной воде, позволяет разгладить имеющиеся морщинки и притормозить появление новых. Такая рыба является богатым источником жирных кислот омега 3 и других полезных для нашего здоровья жиров. Благодаря этим веществам наша кожа дольше остается молодой, увлажненной и здоровой.

Регулярно увлажняй кожу

Когда мы регулярно заботимся об увлажнении клеток нашей кожи, морщины появляются позже и становятся не такими заметными. Для этого очень важно ежедневно выпивать достаточное количество воды и использовать увлажняющий крем.

Используй натуральные средства против морщин

Некоторые натуральные средства и простые рекомендации помогают заботиться о здоровье нашей кожи, предотвращая ее преждевременное старение. Они позволяют немного разгладить и уже имеющиеся морщинки.

Каждый вечер перед сном делай массаж лица, используя кокосовое масло.

Протри кожу лица серединкой ананаса, после чего подожди 10 минут и умой лицо водой. Повторяй эту процедуру каждый день.

Приготовь смесь из тростникового сахара и куркумы. Нанеси ее равномерным слоем по всему лицу. Через несколько минут смой ее водой.

Перед тем, как идти спать, наноси на лицо на 30 минут маску из алоэ вера. Когда указанное время пройдет, умой лицо водой.

Смешай оливковое и миндальное масла в пропорции один к одному и наноси смесь массажными движениями на кожу лица.

Используй для ухода за кожей масло витамина Е. Можешь приготовить маску на базе этого ингредиента.

Приготовь маску из меда и лимона. Нанеси ее на всю поверхность лица на 20 минут.опубликовано econet.ru

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