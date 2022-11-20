Это средство омолаживает кожу лица — эффект потрясающий!

Маски для лица с желатином, в основном, используют для удаления с кожи жирного блеска, камедонов

Маски для лица с желатином, в основном, используют для удаления с кожи жирного блеска, камедонов (черные точки), прыщей и пигментных пятен, а также помогают сделать кожу лица нежной и бархатистой, питая её.

Такими свойствами желатин обладает благодаря тому, что его получают при варке различных костей и сухожилий животных. Именно в состав тканей животного и входит коллаген, так необходимый коже для её молодости.

Маски для лица с желатином делать очень просто, а эффект от них потрясающий. Черных точек и след простынет, уплотнится текстура кожи.

Маска из желатина от глубоких и мелких морщин

Смешиваем в небольшой кастрюле 2 ч. л. меда, желатина, а также по 4 ст. л. глицерина и дистиллированной воды. При помощи венчика перемешиваем все компоненты и ставим их на небольшой огонь. Постоянно помешивая, ждем, чтобы желатин полностью растворился. Еще раз добавляем 4 ст. л. воды перемешиваем смесь и, сняв с огня, даем ей остыть.

Теперь нужно желатиновую смесь нанести на лицо в области морщин и подержать примерно 20-30 минут. После этого маска легко снимается одним пленочным слоем.

По завершению процедуры нанесите на лицо нежный увлажняющий крем.

Процедуры желательно делать через день в течение месяца.

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Маска из желатина, которая омолаживает, смягчает и делает лицо бархатистым

1 ч. л. желатина заливаем 2 ст. л. воды и ставим на водяную баню набухать. После набухания снимаем желатин с огня, даем слегка остыть и добавляем к нему 1 ч. л. перемолотых овсяных хлопьев и 1 ч. л. кефира или прокисшего молока. Смесь перемешиваем, и, если масса получилась слишком жидкой, добавляем еще немного молотых хлопьев овсянки.

Смесь накладывается строго на очищенное лицо и не снимается до тех пор, пока она полностью не схватиться единой массой.

Такую желатиновую маску для лица лучше снимать мягкой х/б тряпочкой, смоченной в теплом молоке.

Питательная маска из желатина с бананом

Залить 1 ч. л. желатина теплой кипяченой водой и дать постоять до полного набухания желатина. К полученной смеси добавляем 1 ст. л. спелого банана, перетертого в пюре.

Маску наносим на лицо на 20-30 минут, затем её нужно смыть слегка теплой водой и лицо смазать питательным кремом.

Маска с желатином для отбеливания кожи

Как известно, отбеливающими свойствами хорошо обладает огурец. Поэтому, натираем на мелкой терке огуречную мякоть, при этом сняв с огурца кожуру. Смешиваем огурец и набухший желатин в одинаковых пропорциях и наносим эту массу на лицо на 20-25 минут. После удаляем маску прохладной водой.

Желатиновая маска с соком фруктов и овощей

1 ч. л. желатина заливаем 2 ст. л. сока грейпфрута или 2 ст. л. сока томата или капусты. Даем желатину слегка набухнуть и сразу ставим его на водяную баню. Помешиваем деревянной палочкой или венчиком до липкой однородной массы. Даем смеси слегка остыть и следим, чтобы она не начала сильно остужаться.

Теплую, но не горячую смесь наносим на лицо и ждем, чтобы маска-пленка застыла. После застывания удаляем маску, потянув за ее край одним движением.

Умываем лицо прохладной водой.

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Желатиновая маска от черных точек с активированным углем

2 таблетки активированного угля истолочь до порошкового состояния. Далее к нему добавляем 1 ч. л. быстрорастворимого желатина и 1 ч. л. молока (можно заменить водой). Все ингредиенты смешиваем и на 10-15 секунд отправляем в микроволновку или доводим до липкой однородной массы на паровой бане.

Теперь маску наносим жесткой кистью на 20 минут на лицо в тех местах, где есть черные точки. Затем маску – пленку удаляем вместе с черными точками и сразу умываемся холодной водой.

Эффект моментальный и следующую процедуру нужно будет проводить только если черные точки вновь появятся.

Такая же желатиновая маска делается от прыщей, но вместо таблеток активированного угля берем 2 таблетки аспирина.

Маска для лица с желатином для всех типов кожи

Данная маска хорошо увлажняет кожу и делает её нежной. Набухший желатин, размоченный в молоке, смешиваем с 1 ст.л. яблочного сока с мякотью и 1 ст. л. творога средней жирности.

Маску нужно нанести на лицо и область декольте на 20-30 минут.

Снимать маску необходимо х/б салфеткой, смоченной в теплой сыворотке.

Затем лицо умываем водой комнатной температуры и смазываем любым нежным быстро впитывающимся кремом. опубликовано econet.ru

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