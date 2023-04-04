Узнайте, зачем нам нужны жиры: 4 функции в организме

Понимая важность жиров, вы не будете их сознательно избегать, садясь на обезжиренные диеты...

Жиры выполняют 4 функции в организме:

1) самая главная функция — это участие жиров в нашем дыхании,

2) восстановление мембран клеток организма, а их у нас более десятки и сотни триллионов,

3) жиры участвуют в синтезе гормонов,

4) жиры — это энергетическая функция организма.

Жиры и их функции в организме человека

Понимая важность жиров, вы не будете их сознательно избегать, садясь на обезжиренные диеты.

Если же все-таки будут сомнения и вы не захотите кушать жиры, то хотя бы в целях защиты будете принимать жиросодержащие добавки к питанию, самыми лучшими из которых являются Омега 3/60 или Омега 3-6-9, а также Лецитин.

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Особенно про жиры важно знать альпинистам и тем людям, которые работают в условиях малого количества кислорода, а также мастерам по маникюру, парикмахерам, строителям, жителям мегаполисов, тем, у кого сидячий образ жизни и тем, у кого есть заболевания дыхательной системы.

Далее, немного подробнее о функциях жиров в нашем организме.

Жиры участвуют в дыхании

Как только рождается на свет ребенок, первое, что он делает – это вдох. Если легкие ребенка не получат кислород — его жизнь тут же прервется. Поэтому механизм первого вдоха – это самая главная точка, с которой мы начинаем нашу жизнь.

Тело об этом очень хорошо знает и очень хочет облегчить механизм поступления кислорода, который потом будет нас сопровождать всю жизнь.

Все клетки нашего тела нуждаются в кислороде. Если кислород не поступает, то через 1 минуту клетки начинают погибать, через 2-3 минуты их уже в принципе и не вернуть к жизни, даже если мы им дадим кислород. Через 5 минут – это уже биологическая смерть, которая не обратима.

В нашем организме разработана целая система защиты, чтобы не оставить нас без кислорода ни на одну секунду. Эта система располагается в легких. Если рассмотреть бронхиальное дерево, можно увидеть, что бронхи к периферии уменьшаются до бронхиол, и каждая бронхиола на своем кончике имеет пузырек, который называется альвеолой. Это дыхательные пузырьки, которые содержат воздух. Они не сдуваются. Свою воздушность легкие получают за счет пузырьков воздуха, которые находятся в альвеолах. Главное, чтобы эти альвеолы всю нашу жизнь находились в расправленном состоянии.

Сурфактант

Удивительное вещество, которое обеспечивает нам эту функцию, покрывает внутреннюю сторону альвеолы и оно называется сурфактант, который на 99% является жиром, а на 1 % — белком.

Все мы с момента первого вздоха дышим благодаря наличию в легких слоя сурфактанта. Если он у нас есть и он хорошего качества, то мы дышим легко, усваивая кислород в течение долей секунды. Как только сурфактант из альвеолы ушел по различным причинам, то такой альвеолой мы не можем перенести кислород и дыхательная поверхность легких снижается.

Когда стали изучать процессы обмена жиров, выяснили — первое, что должен обеспечивать пищевой жир, который мы съели, это пойти на функцию синтеза сурфактанта и обеспечить нам дыхание.

Как у нас усваиваются жиры

Все жиры, которые мы употребляем в пищу, для нашего организма чужие, и они должны быть расщеплены в нашем кишечнике под действием фермента – белка Липаза. Это фермент расщепляет молекулы жиров до жирных кислот.

Единственная неприятность жирных кислот, что они очень крупные, их молекулы огромны. Эти молекулы не должны попасть в кровеносные сосуды, потому что могут закупорить их и сосуды не будут функционировать. Получится состояние жировой эмболии.

Мудрая матушка Природа выстроила отдельную систему всасывания, которая называется лимфа. Все крупные молекулы всасываются у нас в лимфатическую систему и дальше с током лимфы двигаются в то место, где они должны быть использованы.

Организм помнит, что вместе с крупными молекулами может проскочить бактерия. Поэтому на пути тока лимфы организм выстраивает блог-посты, которые называются лимфатическими узлами, через которые фильтруется лимфа. Если есть бактерии, то они задерживаются в узлах и не могут проникнуть дальше в нашу внутреннюю среду.

Здесь же находятся иммунные клетки лимфоциты. Все лимфатические сосуды, которые оттекают от кишечника, сливаются в лимфатическую систему, она собирает жиры из нашего кишечника в общий лимфатический проток, который впадает в левую подключичную вену. В этом месте жиры нам не опасны. Потому что подключичная вена имеет постоянный просвет, она зафиксирована ключицей.

Когда человек погибает от шока, все вены у него спадаются, и единственное место, куда можно попасть – это в подключичную вену, которую пунктируют реаниматологи, ставя подключичный катетор.

В это место у нас впадает общий лимфатический проток и все жиры после всасывания в кишечнике (только небольшая часть расходуется на лимфатические узлы) попадают в венозную кровь, а венозная кровь у нас идет, в первую очередь, в легкие для того, чтобы отдать кислород и стать артериальной, а после этого разнестись по всему орагнизму.

Венозная кровь, пришедшая в легкие, богата углекислым газом и богата жирами. Вместе с кислородом жиры начинают проникать через мембрану альвеолоцитов и формируют слой сурфактанта.

Не случайно наш организм отправляет жиры именно в легкие - первое место, где они нам нужны. Альвеолы забирают жиры, синтезируют из них сурфактант и после того, ка мы обезопасили себя в плане дыхания, остатки жиров с артериальной кровью уже начинают разноситься по организму.

Если 100% альвеол обеспечены сурфактантом - наше дыхание идеально

Если 80% альвеол обеспечены сурфактантом, то можно уже ощущать симптомы гипоксии.

Если 60% — это проблема ( если мы побежим, то получим одышку)

Состояние дефицита кислорода называется гипоксией

Это состояние приравнивается к болезням цивилизации, потому что огромное количество людей имеют дефицит сурфактантных структур. И это все люди, которые находятся на обезжиренных диетах.

На снижение уровня сурфактанта влияют:

никотин,

бензин,

ацетон,

алкоголь.

Сурфактант обожают бактерии, вирусы, грибки, простейшие.

Сурфактант очень любят аскариды (цикл их развития начинается с легких!).

Частичный признак гипоксии – это низкое артериальное давление 105/65.

Гипотоники – это люди с нарушением сурфактантных функций, с нарушением дыхания в альвеолярной части легкого.

Самые уязвимые по сурфактанту – это новорожденные

Если женщина в момент беременности лишается жиров, ребенок однозначно родиться с дефицитом сурфактанта. Это значит, что легкие будут дышать плохо, на них сядет какая-нибудь инфекция.

Если мало кислорода , то и мозг начинает страдать.

Иногда мы видим, что у человека проблема со всеми органами. Это происходит, когда не хватает кислорода и все клетки сидят на голодном пайке. Единственный способ поправить дело - это назначить человеку жиры. Обеспечить всасывание жирных кислот в лимфу, обеспечить синтез сурфактанта и вот тогда человек начнет правильно дышать. Болезни чудесным образом начнуть отступать.

В последние 15 лет здоровых детей рождается мало, потому что 30 лет популярны обезжиренные диеты. Девушки наивно полагают, что ожирение зависит от пищевых жиров.

Ожирение от пищевых жиров не зависит. Ожирение зависит от углеводов.

После того, как часть жиров пошла на функцию сурфактанта, остатки, которые у нас не востребованы легкими, начинают циркулировать. Эти остатки жирных кислот не должны находиться в наших сосудах в свободном состоянии, потому что это закупорка, атеросклероз и отложения на стенках сосудов.

Поэтому организм начинает их связывать с транспортными белками и начинают образовываться комплексы, которые называются липопротеидами. Это те вещества, которые берет доктор, изучая наш жировой обмен. Это анализ на холестерин.

Холестерин

Холестерин делится на 3 группы:

1. Липопротеиды высокой плотности ЛПВП

2. Липопротеиды низкой плотности ЛПНП

3. Липопротеиды очень низкой плотности

Липопротеид – это жиро-белок. Все зависит от того, сколько в этой молекуле транспортного белка:

1. Если жиров 20-30% а протеидов 70-80% тогда это высокая плотность. Молекула плотная, жир хорошо упакован, соответственно, этот жир дойдет до того места, где он нужен и вот этот холестерин врачи называют «хорошим».

2. Если в молекуле жиров в молекуле 50-60%, а протеидов 40-50%, тогда плотность этой молекулы уменьшается и липопротеид становится низкой плотности. И это уже опасно.

3. Но еще опасней, если плотность становится еще ниже, когда жиров стало 80%, а белков 20%. В этом случае создается ситуация, когда мы на маленькой тележке везем 10 тонн и на каждой кочке тележка подпрыгивает и товар из нее вываливается. Точно так же из молекул очень низкой плотности жиры начинают вываливаться по месту транспортировки.

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Упускание вот таких жиров низкой плотности носит название плохой холестерин. Чем больше этих жиров, тем выше степень риска атеросклероза и заростания наших сосудов грубыми жирами.

В жирах ли дело?

Все дело не в жирах, а в транспортных белках крови. Чем больше транспортного белка в крови, тем выше у нас липопротеидов высокой плотности, тем больше у нас хорошего холестерина. А чем выше у нас обедненных молекул, тем выше плохой холестерин.

Он называется повышением коэффициента атерогенности (КА). Это соотношение высоких и низких молекул. Если КА больше 3 (на каждую ту молекулу приходится 3 вот этих и это плохо. А когда этих 5, а этих 2, то все идеально).

Поэтому атеросклероз – не проблема жирового обмена. Это область дефицита транспортного белка.

Жиры и восстановление мембран клеток в постоянном режиме

Белки формируют клетку, все клетки являются белковыми структурами, а вот оболочка клеток – это слой жиров.

Организм выстраивает вокруг каждой клеточки двойной слой липидов, чтобы защитить клетку от угроз со стороны внешней среды.

Так как для нашей клетки внешней средой является межклеточное пространство, соответственно мембрана клетки защищает её от воздействия агрессивных факторов, находящихся в межклеточном пространстве, и фактически, здоровье клетки, как белковой структуры, зависит от функции мембран, состоящих из жиров.

Сейчас огромное количество сердечно-сосудистых заболеваний, огромное количество аритмий. Многие люди принимают препараты калия, йода, магния, витаминов и минералов, но они должны понимать, если у нас мало транспортного белка и у нас плохо функционируют мембраны, никакие микроэлементы не попадут в клетку. Они будут откладываться в других местах, накапливаться в межклеточном пространстве, а клетка как была в состоянии дефицита, так и останется.

Чтобы избежать такой пагубной ситуации мы должны помнить о том, что мембрана не менее важна, чем функция самой белковой клетки. Если все мембраны работают хорошо, у нас никогда не будет дефицита, и самое главное, у нас никогда не будет задержание в тканевом пространстве токсинов, воды.

А что такое вода в межклеточном пространстве? Это отеки, которыми страдают 60% людей. И многие, кто считает себя жирными, на самом деле люди отечные.

И полные люди начинают принимать препараты с жиросжигающим эффектом, садятся на обезжиренную диету, начинают плохо дышать и, вместо желаемой потери веса, набирют в 2 раза больше.

Отечный синдром никакого отношения к ожирению не имеет. Единственное, что нужно делать людям с отечным синдромом – это нормализовать состояние своих мембран, чтобы вода у них хорошо покидала ткани.

Жиры и синтез гормонов

Следующая функция жиров – синтез гормонов.

Люди делятся на мужчин и женщин, соответственно поделим их на эстрогены и тестестерон.

И вот эти половые гормоны синтезируются у нас из того же жира – из холестерина. Если нет холестерина, ни один мужчина не будет иметь нормальный уровень тестестерона. Одна из самых крайних норм нарушений холестеринового обмена, снижение функции жиров в организме – это снижение уровня тестестерона у мужчин и возникновение таких заболеваний как аденома и рак простаты, там появляется окисленный тестестерон, что и вызывает опухолевые болезни.

У женщин можно тоже самое сказать об эстрогеновых функциях. Сейчас много женщин с раком молочной железы, раком матки и т.д. Практически все это считается дисгармональными опухолями.

Опять же, с точки зрения диетологии, все зависит от того количества жиров, которые потребляются с пищей, от их качества и их достаточности.

Энергетическая функция жиров

Можно еще говорить о жирах как об источнике запаса энергии.

Все суточные углеводы, которые мы не можем растратить, у человека бережно запасаются. Наше тело живет по принципу: « Я не знаю, что будет завтра, но на черный день отложу-ка я немного избытка».

И избыток углеводов переходит в жировые клетки, которые находятся у каждого из нас, и запасаются в виде жиров. Поэтому ожирение, которого все бояться — это как раз ожирение от избытка углеводов.

Самое интересное, что обменами жиров занимаются давно. Много жиров употребляют северные народы (чукчи, эвенки). В 70-х годах американцы стали изучать теорию о вреде жиров на примере американских эвенков. Выявили, что у них в рационе питания жиры занимают до 60% ( животный жир тюленей, моржей, очень жирной северной рыбы) и 40% белка. Вроде, при таком соотношения жиров и белка и при таком питании эвенки должны умереть от атеросклероза. Тем не менее, оказывается, что среди северных народов самый низкий процент атреосклероза.

«Чем севернее и высокогорнее живет человек, тем больше процентов жиров должно быть в его рационе питания». Потому что, чем выше и чем севернее мы живем, тем больше нам нужен сурфактант, чтобы дышать холодным воздухом и обеспечить себя кислородом.

А самое главное, что на Севере жиры быстро сгорают, давая энергию. В этом случае расход их настолько велик, что такие соотношения пищевых жиров не вызывают у человека явления атеросклероза. При условии, конечно, что транспортные белки не страдают и белкового дефицита нет.

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Если эту ситуацию перенести на юг, то выясним, что для южных людей не нужно в таком количестве жиров. «Чем южнее и ближе к экватору мы живем, тем меньше жиров нам нужно в питании». Для южных людей ключевым фактором является обеспечение белком. Если в теплых краях хорошо обеспечены белком, у них будет все в порядке с жировым обменом. Если будет дефицит по жирам, у них начнется повышение липопротеидов низкой и очень низкой плотности и жиры начнут выпадать в осадок.

Поэтому с точки зрения жиров, атеросклероз – это болезнь транспортных белков и болезнь людей, живущих в теплых комфотрных условиях.

Вторая группа уязвимости по жирам – это растущие дети. Ребенок растет и у него повышается потребность в кислороде. Чем активнее растет ребенок, тем больше у него должно быть кислорода, потому что все функции памяти и мозга зависят от него.

Получает ли ваш ребенок достаточное количество кислорода и есть ли у него сурфактант? Чтобы он был, мы должны обеспечить пищевые источники жиров. В первую очередь это яйца (белок + жиры), в оптимальном соотношении рыба жирная, икра и все грубые холестериновые фракции (сало, жирное мясо), т.к эти структуры обеспечивают нам хорошее формирование мембран нервных клеток. Это практически чистый холестерин.

Когда ребенок подрастет, можно уменьшить количество грубых жиров и перейти на жиры растительные, в которых много ненасыщенных связей, обеспечивающих молекуле химическую реактивность. И вот для того, чтобы у молекулы жиров связывали свободные радикалы и избавляли наше межклеточное пространство от токсинов и свободных форм кислорода, мы должны переключиться на жиры растительные. На те, у которых больше полиненасыщенных жирных кислот Омега-3,6. Их источник — рыбий жир и растительные масла:

масло косточек винограда,

соевое,

кунжутное,

ореховое,

самое бедное – подсолнечное,

в кукурузном - больше насыщенных жирных кислот,

в пальмовом – одни насыщенные жиры.

По отношению к жирам есть принцип постоянного разнообразия. Если дело к зиме – увеличиваем количество грубых жиров. Если к лету – растительных.

Жир сам по себе никогда не прибавится быстро (за 2 месяца 3 кг), а потом к маю-июню убавится.

А отек – быстрый набор веса (сегодня 86 кг, а завтра уже 87 кг – гуляет вода туда-сюда 2-3 кг). Это неустойчивый вес. Симптом не устойчивых весов - вес все время колеблется.

Второй признак отека – дряблое тело.

Целлюлит – это отек жировой ткани, когда в жировых клетках, помимо жиров, откладывающихся там естественным путем, начинают откладываться токсины. Либо клетки отекают, если в них начинают изменяться какие-то структуры и растут липомы. Это болезнь жировой ткани и нужно работать с транспортными белками.

Повторю, если говорить о жирах, то самые лучшие добавки к пище — это рыбий жир:

Омега-3/60,

Жир печени акулы,

Омега 3-6-9,

Корал Лецитин (это фосфолипид, т.е. остаток фосфорной кислоты плюс жир, кроме того лецитин обеспечивает клетки энергией).

Если принимать по 1 капсуле 2 раза в день с едой — это покроет суточную потребность в сурфактанте. Идеально принимать один день Омега 3/60 , другой день Лецитин, особенно в зимнее время и особенно детям. опубликовано econet

По материалам лекций диетолога Константина Заболотного

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