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Порочный круг: БОЛЬ в спине и КИШЕЧНИК

Источник: Econet 06 августа 2022 6672
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Боль в спине, связанная с кишечником, локализуется, главным образом, в верхней поясничной области и может возникать...

Порочный круг: БОЛЬ в спине и КИШЕЧНИК

Боль в спине, связанная с кишечником, локализуется, главным образом, в верхней поясничной области и может возникать и исчезать в зависимости от пищеварительной активности.

Из всех внутренних органов кишечник более других ассоциируется с острой или хронической поясничной болью.

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Гладкая мускулатура кишечника может оставаться спазмированной на протяжении многих часов, а затем расслабиться без видимой причины. При подобных нарушениях подвздошной кишки становится более чувствительным соответствующий отдел спинного мозга.

Снижается порог поясничных паравертебральных мышц, т.е. они приобретают тенденцию к легкому сокращению. Острая поясничная боль может возникнуть даже при незначительном усилии.

Порочный круг: БОЛЬ в спине и КИШЕЧНИК

Наш клинический опыт показывает, что провоцирующим фактором может явиться ситуация, когда пациент говорит: "Я поднял спичку с пола". Тем не менее врачи традиционной медицины часто связывают этот тип боли с физическим усилием и выписывают нестероидные противовоспалительные препараты. Эти лекарства раздражают слизистую кишечника и запускают порочный круг, который объясняет стойкую поясничную боль в отсутствие объективных признаков заболевания диска.опубликовано econet.ru

Автор Жан - Пьер Барраль

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Более 90% заболеваний связаны с неумением правильно очищать кишечник

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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кишечник спина взаимосвязь здоровье

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