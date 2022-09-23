Одно единственное средство поможет похудеть, омолодиться и избавиться от рубцов!

Касторовое масло получают при помощи холодного прессования семян клещевины обыкновенной – ядовитого для животных и человека растения. Это светло-желтая вязкая жидкость, имеющая резкий вкус, который, кстати, способен спровоцировать рвотный рефлекс.

Касторка – что это такое? Наверное, многие поморщатся, вспоминая неприятный вкус этого средства и его бурное действие, которое не давало далеко отходить от туалета. Но, оказывается, это масло имеет не только знаменитый слабительный эффект, но и обладает большим спектром целебных свойств. О них всех мы и постараемся рассказать в статье.

Касторка – что это такое, из чего ее делают

Касторовое масло получают при помощи холодного прессования семян клещевины обыкновенной – ядовитого для животных и человека растения. Это светло-желтая вязкая жидкость, имеющая резкий вкус, который, кстати, способен спровоцировать рвотный рефлекс (для этого при необходимости принимать ее внутрь употребляется касторка в капсулах).

Касторовое масло – уникальное вещество, которое знали еще в Древнем Египте. Но целители и во всем мире используют его для лечения широкого спектра заболеваний.

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Его эффективность объясняется необычным химическим составом – содержанием около 85% рицинолевой кислоты. Насколько известно, ее нет больше ни в одном веществе, кроме касторового масла. Высокая концентрация ненасыщенных жирных кислот, как полагают, и дает касторке замечательные целебные свойства.

Свойства касторового масла

Самое популярное применение этого препарата – касторка для очищения кишечника. Отзывы о ее воздействии на организм имеют довольно однозначный характер – это весьма действенное слабительное.

Но, как выяснилось, рицинолевая кислота является эффективной и для предотвращения роста многих видов вирусов, бактерий, дрожжей и плесени. Это объясняет высокую успешность применения касторового масла при терапии таких заболеваний, как кератоз, фурункулез, грибковые инфекции, ожоги, натоптыши, бородавки, а также при лечении артритов.

А для избавления от проблемы часто бывает достаточно в течение нескольких дней обертывать пострадавшее место на ночь тряпкой, смоченной касторовым маслом.

Как используют касторовое масло, чтобы снизить вес

Касторовое масло, провоцируя жидкий стул и снижая аппетит, естественно, создает тем самым и эффект похудения, которым не преминули воспользоваться все красавицы мира. Кроме того, оно способно избавить наш организм от накопившихся шлаков и токсинов, что, между прочим, приводит к улучшению работы ЖКТ и, таким образом, мешает набирать новые килограммы. Правда, применяя его, следует быть осторожными и не перегибать палку, так как можно нанести здоровью большой вред.

Итак, касторка для похудения – как принимать ее правильно?

Конечно, с ее помощью процесс избавления от ненужных килограммов будет проходить быстро, но если вы дополните прием касторового масла диетой и физическими нагрузками, то результат окажется еще более эффектным. Помните и о том, что, применяя касторку для похудения, вы должны сбалансированно питаться, забыв о жирной и высококалорийной пище.

Кстати, употребляется внутрь только индийская касторка (она имеет самое лучшее качество и не разбавлена вазелиновым или глицериновым маслом, как отечественная). Принимают ее раз в неделю: достаточно одной с половиной столовой ложки, и не позже чем через 6 часов появится слабительный эффект. Кстати, касторка в таких дозах поможет не только улучшить обмен веществ, но и оздоровить ваш организм.

Как похудеть при помощи касторки и лимона

Если у вас в желудке постоянно ощущается тяжесть, вам трудно оправиться, у вас имеются лишние килограммы, то отличный выход из ситуации - это касторка с лимоном. Кстати, эффективность данного средства сравнима разве что с действием сифонной клизмы.

Для этого вам необходимо перед сном (с 17:00 до 20:00) взять такое количество касторового масла, которое бы соответствовало соотношению 1 г вещества на 1 кг веса.

Емкость с ним нужно поставить в горячую воду.

Сок лимона следует выжимать уже из расчета 2 г на один килограмм веса (сахар не добавлять).

В подогретое масло залейте выдавленный сок и, старательно перемешав, сразу же выпейте.

Следует уточнить, что касторка для похудения (как принимать ее, вы теперь знаете) может вызывать сильную тошноту. Для того чтобы избавиться от нее, медленно разжуйте горсть изюма или заешьте долькой цитруса. Ничего больше не ешьте и не пейте! Утром позавтракайте йогуртом с бифидобактериями или черным чаем со ржаным хлебом. Перерыв между приемом пищи и употреблением масла должен составлять не менее 4 часов!

Так вы сможете вывести застоявшийся кал, шлаки и заодно сбросить до 4 кг веса.

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Отзывы о касторовом масле для похудения

Несмотря на разницу во мнениях, касторка для очищения кишечника отзывы в основном имеет положительные. Использовавшие данный метод люди подчеркивают, что масло помогает.

Конечно же, если при этом вы будете упорно питаться нездоровой пищей, переедать и избегать физических нагрузок, то эффект от приема касторки будет сводиться лишь к очищению кишечника. А лишний вес останется неприступной крепостью, возвращаясь снова и снова к пугающим цифрам.

Как касторовое масло применяется при запорах

Как уже говорилось выше, касторка от запора – это, пожалуй, самое действенное средство. Многие препараты оказываются бессильны там, где справляется касторовое масло. Но сразу следует напомнить, что назначать ее себе и принимать, не проконсультировавшись с врачом, опасно!

Чаще всего при имеющихся проблемах с процессом дефекации, например, при обострении геморроя, при отравлениях, в случаях выраженной интоксикации организма и в состоянии острых запоров применяется касторка как слабительное.

Как принимать ее, в каждом случае решает врач. Чаще всего ее назначают по 15-30 г раз в день, а детям от 12 лет не более 15 г в день, чтобы избавиться от запора. Но при хронических состояниях ее не применяют. Она также противопоказана при заболеваниях ЖКТ и болях в животе.

А теперь поговорим о касторке, которая сделает вас красивее.

Касторка: инструкция по применению ее для роста волос

Как сделать так, чтобы ваши волосы росли быстрее? Используйте касторовое масло! Массаж кожи головы и корней волос слегка подогретым касторовым маслом улучшит циркуляцию крови и питание фолликулов, так как названное масло содержит жирные кислоты (омега-6-9).

Для глубокого эффекта после массажа распределите касторку равномерно по волосам от корней до кончиков, покройте их целлофановой шапочкой и полотенцем, оставив в таком виде на ночь. Промывают волосы на следующий день (возможно, потребуется ополаскивать их дважды, чтобы как следует смыть масло). Если вы обнаружите, что после касторки промыть волосы довольно трудно, то смешайте ее с кокосовым маслом или маслом сладкого миндаля в пропорции 1: 1 и используйте, как описано выше. Ваши волосы будут блестящими и шелковистыми, а расти станут быстрее!

Как при помощи касторки избавиться от перхоти

Как видите, ваши волосы способна спасти именно касторка. Инструкция по применению этого масла для избавления от перхоти тоже довольно известна в народной медицине.

Дело в том, что среди многочисленных свойств этого масла имеется антигрибковый и антибактериальный эффект. Если маслом регулярно массировать кожу головы, то это исцелит от перхоти и уберет возникающее на коже раздражение.

Если у вас сухие волосы и перхоть, попробуйте исправить это такой маской: 1 ст. л. касторового масла перемешайте со столовой ложкой оливкового и добавьте сок из половинки лимона. Нанесите на волосы и через полчаса смойте.

Если же у вас жирные волосы и перхоть, то смешайте по столовой ложке каждого из этих ингредиентов: касторового масла, меда и геля алоэ вера, затем добавьте сок из половинки лимона. Нанесите маску на кожу у корней волос и держите ее около 30 минут, после чего смойте. Это не только поможет вам избавиться от перхоти, но и подпитает волосы, сделав их более здоровыми и блестящими.

Как касторовое масло лечит волосы

Стоит обратить внимание и на то, как волшебно это масло исцеляет волосы.

Как уже было сказано выше, оно содержит омега-6 и омега-9 жирные кислоты, которые поощряют рост волос. При регулярном использовании, стимулируются не только новые волоски, но и уже имеющиеся нити, делая их толще, придавая красоту и блеск.

Вам больше не будут нужны дорогие кондиционеры, так как достаточно просто подмешать 3-4 капли касторового масла в любой кондиционер и равномерно нанести на волосы. От этого они станут и мягче, и здоровее. Кроме того, масло будет блокировать влагу в волосах, что придаст им красивый глянцевый блеск.

Регулярно нанося масло на кончики волос за полчаса до мытья головы, вы скоро забудете о том, что они сухие и секутся.

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Еще один рецепт для здоровых волос и длинных ресниц

Если вы хотите улучшить внешний вид ваших волос, то лечение касторкой заставит их сиять здоровьем. Попробуйте сделать для этого следующую маску: немного разогрейте одну чашку кефира на водяной бане, добавьте в нее касторового масла (2 ст. л.), затем хорошо перемешайте эти два ингредиента и равномерно нанесите на волосы. Наденьте шапочку для душа, а сверху оберните полотенцем. Оставить маску, а затем через 30 мин. смойте ее при помощи шампуня. Ваши волосы будут иметь здоровый вид и станут мягкими, особенно если вы используете этот рецепт регулярно.

Если вы желаете иметь длинные ресницы, но не хотите идти ради этого на процедуру наращивания, попробуйте применить касторовое масло. Каждый вечер, ложась спать, наносите его на ресницы, и через пару недель вы увидите отличный результат: они станут длиннее и толще – именно такими, о которых вы всегда мечтали.

Касторка задерживает признаки старения

Наверное, даже перечислив все, что может касторка, что это такое, до конца понять невозможно. Это масло способно остановить надвигающуюся старость, ведь оно проникает глубоко в кожу, смягчает и увлажняет ее, задерживая появление тонких линий и морщин, что придает лицу более молодой вид.

Для сухой кожи лучше применять 1/4 касторового и 3/4 кунжутного масла.

Для нормальной кожи – 1/4 касторки и 3/4 масла виноградных косточек (или оливкового).

Для жирной кожи – 3/4 масла жожоба и 1/4 касторки.

Осторожно помассируйте лицо вечером теплой масляной смесью, а затем оставьте на лице еще на минуту и снимите излишки масла ватным тампоном.

Для увлажнения нежной кожи под глазами смешайте касторовое масло с миндальным маслом в пропорции 1:1 и используйте его в качестве крема.

Маска с касторовым маслом поможет вам избавиться от сухости кожи и сделает ее мягкой и гладкой:

В желток от одного яйца введите 1 ч. л. касторки. Эту смесь нанесите на лицо, а через 10-15 мин. смойте теплой водой и высушите.

Ваша кожа засияет!

Касторовое масло помогает лечить мягкие акне и избавляться от шрамов

Применяемая не только внутри, но и снаружи чистка касторкой отзывы имеет превосходные. Рицинолевая кислота, найденная в касторовом масле, является отличным средством для лечения мягких акне (угревой сыпи). Вымойте лицо сначала теплой водой, чтобы открыть поры, а затем мягкими массирующими движениями нанесите часть масла, а через 15 минут сверху положите влажное теплое полотенце.

Регулярное применение описываемого масла может уменьшить и имеющиеся шрамы. Жирные кислоты в масле быстро проникают в ткани шрама и способствуют росту здоровой ткани вокруг него, уменьшая таким образом и размер самого рубца.

Если во время беременности дважды за день втирать описываемое масло в кожу, это поможет предотвратить появление послеродовых растяжек. Вы также можете использовать его и после появления малыша, чтобы закрепить имеющийся эффект.

Касторкой лечат не только запоры

Описываемый препарат хорошо известен способностью снять воспаление, а лечение касторкой дает отличные результаты при разных заболеваниях.

Для уменьшения болей при артрите нужно помассировать болезненные суставы с маслом, а затем сделать теплый компресс, что принесет быстрое облегчение.

Касторовое масло содержит ундециленовую кислоту, которая является эффективным средством для лечения грибковой инфекции кожи и стригущего лишая. Правда, использовать его можно только после предварительной беседы с врачом.

Касторовое масло, принятое внутрь по несколько капель в день, может уменьшить симптомы аллергии.

Возьмите вату, смочите его в касторовом масле и закрепите пластырем на месте натоптыша. Жирные кислоты в масле смягчит его и в течение недели мозоль исчезнет, а кожа увлажнится.

Смешайте немного масла с небольшим количеством пищевой соды и 2 раза в день наносите на место, где появились бородавки. Они вскоре исчезнут.

Касторовое масло может помочь бороться с инфекцией. Оно, как выяснилось, активизирует иммунную систему за счет увеличения числа белых клеток крови. В исследованиях, когда касторовое масло прикладывали к внешней стороне тела, число белых клеток крови увеличивалось уже в течение 24 часов.

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О чем нужно помнить, применяя касторовое масло

Теперь вы знаете, что касторка – это отличное средство для очищения организма как изнутри, так и снаружи. Но прежде чем использовать ее, нанесите несколько капель на запястье, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии.

Перед употреблением немного подогревайте масло, так оно лучше усваивается.

Несмотря на то что касторка оказывает благотворное влияние на состояние кожи, не стоит использовать его слишком часто, особенно на лице, так как это может засорить поры.

Беременным женщинам строго запрещена касторка как слабительное.

Как принимать это средство и в каких дозах? В каждом случае следует проконсультироваться с врачом! Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о таком средстве, как касторка. Что это такое, как и для чего применяется, мы вам рассказали. Будьте здоровы!опубликовано econet.ru

Автор: Елена Балычёва

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