Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело 

Вот несколько простых домашних упражнений, которые вы можете сделать, когда вы хотите.

Ходьба на месте - кардио, ноги

Прыжки на месте - кардио, всего тела

Отжимания от скамьи - трицепс

Ноги в этом случае, можно немного приподнять, подложив что-нибудь под них или оставить на полу

Упражнение мост - ягодицы, ноги

Это упражнение также называют подъем бедер лежа, "мост" усилит ваши мышцы ягодиц и подколенные сухожилия, а также будет работать ваш пресс и внутренняя часть бедра.

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Отжимания от стола - мышцы верхней части спины, трицепсы

Упражнение «Планка» - мышцы плеч, рук, кора

Планка заключается в том, чтобы раз в день как бы «зависать» над полом на несколько минут, опираясь лишь на руки и мыски ног.

Упражнение "лодочка" - мышцы талии и верхней части спины

Приподнимите обе ноги вверх, не сгибая при этом ноги в коленях и одновременно с этим оторвите голову, плечи и верхнюю часть туловища от пола, подняв их на такую же высоту, что и ноги. Задержитесь в этой позе секунд до 10 и медленно опустите голову и ноги.

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Отжимание в положении «ноги выше головы» - верхняя часть грудных мышц, трицепсы, плечи

Выпады - ноги, ягодичные мышцы

Упражнение «Подъем гантели из-за головы двумя руками» - трицепс

Если у вас нет гантель, то и необязательно чтобы только они были. Можно легко сделать им замену, например бутыли с водой/песком.

Упражнение "махи ногой вверх" - ягодичные мышцы

Делается оно на полу и особого умения не требует. Руками и коленями упираетесь в пол, одну ногу сгибаете в колене и толкаете пяткой вверх.

Скручивания

Поднятие туловища из положения лежа, поднятие вверх прямых и согнутых под прямым углом ног из положения лежа на спине, одновременное поднятие ног и верхней части туловища и т.д.

Сидя возле стены- ноги и ягодицы

Встаньте спиной к стене, ноги вместе. Медленно присядьте с прямой спиной, стараясь не тянуть пятки.

Подъемы на носки - икры

Приседания всем корпусом - ноги, ягодичные мышцы

Все эти легкие упражнения помогут вам приобрести желаемое вами красивое тело, и без потери копеечки.опубликовано econet.ru