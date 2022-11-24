Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело 

Не у всех есть деньги, чтобы пойти в спортзал. Некоторые люди оценивают абонемент в спортзал как дополнительные и ненужные расходы. Наем фитнес тренера означает лишится значительной суммы денег. И вообще посещение спортзала стоит дорого.
Не у всех есть деньги, чтобы пойти в спортзал. Некоторые люди оценивают абонемент в спортзал как дополнительные и ненужные расходы. Наем фитнес тренера означает лишится значительной суммы денег. И вообще посещение спортзала стоит дорого.
К счастью, вам не нужно тратить ни копейки, чтобы оставаться в форме и иметь прекрасное тело. Есть упражнения, которые можно делать в домашних условиях.
Вот несколько простых домашних упражнений, которые вы можете сделать, когда вы хотите.
Ходьба на месте - кардио, ноги
Прыжки на месте - кардио, всего тела
Отжимания от скамьи - трицепс
Ноги в этом случае, можно немного приподнять, подложив что-нибудь под них или оставить на полу
Упражнение мост - ягодицы, ноги
Это упражнение также называют подъем бедер лежа, "мост" усилит ваши мышцы ягодиц и подколенные сухожилия, а также будет работать ваш пресс и внутренняя часть бедра.
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Отжимания от стола - мышцы верхней части спины, трицепсы
Упражнение «Планка» - мышцы плеч, рук, кора
Планка заключается в том, чтобы раз в день как бы «зависать» над полом на несколько минут, опираясь лишь на руки и мыски ног.
Упражнение "лодочка" - мышцы талии и верхней части спины
Приподнимите обе ноги вверх, не сгибая при этом ноги в коленях и одновременно с этим оторвите голову, плечи и верхнюю часть туловища от пола, подняв их на такую же высоту, что и ноги. Задержитесь в этой позе секунд до 10 и медленно опустите голову и ноги.
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Отжимание в положении «ноги выше головы» - верхняя часть грудных мышц, трицепсы, плечи
Выпады - ноги, ягодичные мышцы
Упражнение «Подъем гантели из-за головы двумя руками» - трицепс
Если у вас нет гантель, то и необязательно чтобы только они были. Можно легко сделать им замену, например бутыли с водой/песком.
Упражнение "махи ногой вверх" - ягодичные мышцы
Делается оно на полу и особого умения не требует. Руками и коленями упираетесь в пол, одну ногу сгибаете в колене и толкаете пяткой вверх.
Скручивания
Поднятие туловища из положения лежа, поднятие вверх прямых и согнутых под прямым углом ног из положения лежа на спине, одновременное поднятие ног и верхней части туловища и т.д.
Сидя возле стены- ноги и ягодицы
Встаньте спиной к стене, ноги вместе. Медленно присядьте с прямой спиной, стараясь не тянуть пятки.
Подъемы на носки - икры
Приседания всем корпусом - ноги, ягодичные мышцы
Все эти легкие упражнения помогут вам приобрести желаемое вами красивое тело, и без потери копеечки.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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