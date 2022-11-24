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Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Источник: batt.su 24 ноября 2022 7984
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Не у всех есть деньги, чтобы пойти в спортзал. Некоторые люди оценивают абонемент в спортзал как дополнительные и ненужные расходы. Наем фитнес тренера означает лишится значительной суммы денег. И вообще посещение спортзала стоит дорого.

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Не у всех есть деньги, чтобы пойти в спортзал. Некоторые люди оценивают абонемент в спортзал как дополнительные и ненужные расходы. Наем фитнес тренера означает лишится значительной суммы денег. И вообще посещение спортзала стоит дорого.

К счастью, вам не нужно тратить ни копейки, чтобы оставаться в форме и иметь прекрасное тело. Есть упражнения, которые можно делать в домашних условиях.

Вот несколько простых домашних упражнений, которые вы можете сделать, когда вы хотите.

Ходьба на месте - кардио, ноги

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Прыжки на месте - кардио, всего тела

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Отжимания от скамьи - трицепс

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Ноги в этом случае, можно немного приподнять, подложив что-нибудь под них или оставить на полу

Упражнение мост - ягодицы, ноги

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое телоЭто упражнение также называют подъем бедер лежа, "мост" усилит ваши мышцы ягодиц и подколенные сухожилия, а также будет работать ваш пресс и внутренняя часть бедра.

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Отжимания от стола - мышцы верхней части спины, трицепсы

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело 

Упражнение «Планка» - мышцы плеч, рук, кора

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Планка заключается в том, чтобы раз в день как бы «зависать» над полом на несколько минут, опираясь лишь на руки и мыски ног.

 Упражнение "лодочка" - мышцы талии и верхней части спины

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Приподнимите обе ноги вверх, не сгибая при этом ноги в коленях и одновременно с этим оторвите голову, плечи и верхнюю часть туловища от пола, подняв их на такую же высоту, что и ноги. Задержитесь в этой позе секунд до 10 и медленно опустите голову и ноги.

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Отжимание в положении «ноги выше головы»  - верхняя часть грудных мышц, трицепсы, плечи

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело 

Выпады - ноги, ягодичные мышцы

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело Упражнение «Подъем гантели из-за головы двумя руками» - трицепс

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Если у вас нет гантель, то и необязательно чтобы только они были. Можно легко сделать им замену, например бутыли с водой/песком.

Упражнение "махи ногой вверх" - ягодичные мышцы

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

 Делается оно на полу и особого умения не требует. Руками и коленями упираетесь в пол, одну ногу сгибаете в колене и толкаете пяткой вверх.

Скручивания

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Поднятие туловища из положения лежа, поднятие вверх прямых и согнутых под прямым углом ног из положения лежа на спине, одновременное поднятие ног и верхней части туловища и т.д.

 Сидя возле стены- ноги и ягодицы

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Встаньте спиной к стене, ноги вместе. Медленно присядьте с прямой спиной, стараясь не тянуть пятки.

Подъемы на носки - икры

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Приседания всем корпусом - ноги, ягодичные мышцы

Простые упражнения, которые дадут вам желаемое тело

Все эти легкие упражнения помогут вам приобрести желаемое вами красивое тело, и без потери копеечки.опубликовано econet.ru 

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Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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