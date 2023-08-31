Гимнастика для ленивых: упражнение "Зеркало" при боли в позвоночнике

Простая, быстрая и эффективная методика самопомощи при болях в области шеи, грудного и поясничного отдела позвоночника, ребер, органов брюшной полости, головных болях...
Простая, быстрая и эффективная методика самопомощи при болях в области шеи, грудного и поясничного отдела позвоночника, ребер, органов брюшной полости, головных болях.
Принцип, лежащий в основе выполнения упражнения, – поиск максимально комфортных, безболезненных положений, включающих комбинацию наклонов, сгибаний-разгибаний, скручиваний.
Тело человека устроено таким образом, что при возникновении повреждения оно стремится к самокоррекции. Занимая комфортное положение, мы переводим суставы и органы из состояния патологического напряжения в состояние покоя, равновесия. Задерживаясь в этом положении на определенное время – создаем возможности для нормализации кровотока, открытия суставов, расслабления мышц и фасций.
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Упражнение выполняется следующим образом
Рассмотрим на примере лечения шеи.
1 этап – Диагностика
Определив три наиболее комфортных положение, можем приступить к лечению.
2 этап – Лечение
Можно отметить, что на этом этапе боль и дискомфорт часто уменьшаются на 30-40%. Это показатель правильности выполнения упражнения. Амплитуда движений шеи также увеличивается, однако активно тестировать ее не нужно - это может нарушить лечебный эффект.
Так завершается полный цикл упражнения «зеркало».
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Дополнительные рекомендации
При выполнении упражнения не стремитесь сделать его в большой амплитуде или с большой силой. Главное - сохранить чувство комфортности, безболезненности.
Выполняя движения, следите за сопротивлением тканей, позвоночника – натолкнувшись на явное противодействие (барьер) – останавливайтесь и немного возвращайтесь назад.
Как правило, сочетание 3-х наиболее комфортных положений – зеркально соответствует сочетанию 3-х наиболее болезненных положений. Отсюда происходит название упражнения – «Зеркало».
Так, если первоначально шею больно сгибать, наклонять направо и поворачивать вправо, то лечебное положение-зеркало будет в небольшом разгибании, наклоне налево и повороте влево.
Если ни одно из положений полностью не снимает боль, попробуйте найти из двух вариантов менее болезненный и выполнить его.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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