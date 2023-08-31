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Гимнастика для ленивых: упражнение "Зеркало" при боли в позвоночнике

Источник: osteodoc.ru 31 августа 2023 6490
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Простая, быстрая и эффективная методика самопомощи при болях в области шеи, грудного и поясничного отдела позвоночника, ребер, органов брюшной полости, головных болях...

Гимнастика для ленивых: упражнение "Зеркало" при боли в позвоночнике

Простая, быстрая и эффективная методика самопомощи при болях в области шеи, грудного и поясничного отдела позвоночника, ребер, органов брюшной полости, головных болях.

Принцип, лежащий в основе выполнения упражнения, – поиск максимально комфортных, безболезненных положений, включающих комбинацию наклонов, сгибаний-разгибаний, скручиваний.

Тело человека устроено таким образом, что при возникновении повреждения оно стремится к самокоррекции. Занимая комфортное положение, мы переводим суставы и органы из состояния патологического напряжения в состояние покоя, равновесия. Задерживаясь в этом положении на определенное время – создаем возможности для нормализации кровотока, открытия суставов, расслабления мышц и фасций. 

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Упражнение выполняется следующим образом

Рассмотрим на примере лечения шеи. 

1 этап – Диагностика

  • Медленно плавно выполняем сгибание, затем разгибание. Задерживаемся в каждом положении по несколько секунд. Определяем какое положение более комфортно, уменьшает или прекращает болезненность. Запоминаем положение. Возвращаемся в среднее нейтральное положение. 
  • Медленно выполняем наклоны в стороны - налево, направо. Определяем комфортное положение. Запоминаем. Возвращаемся в нейтральное. 
  • Медленно выполняем повороты головы налево, направо. Определяем комфортное положение. Запоминаем. Возвращаемся в нейтральное. 

Определив три наиболее комфортных положение, можем приступить к лечению. 

2 этап – Лечение

  • Последовательно медленно переводим шею в комфортное положение сгибания-разгибания, затем, из этого положения - в положение наклона в сторону, и затем - выполняем поворот головы, скручивание.
  • Плавно возвращаемся в среднее положение, последовательно выводя шею из поворота, наклона и сгибания-разгибания.
  • Делаем 4 глубоких расслабляющих вдоха-выдоха.

Можно отметить, что на этом этапе боль и дискомфорт часто уменьшаются на 30-40%. Это показатель правильности выполнения упражнения. Амплитуда движений шеи также увеличивается, однако активно тестировать ее не нужно - это может нарушить лечебный эффект.

  • Повторяем упражнение, задерживаясь в комфортном положении на 60 секунд.
  • Возвращаемся в нейтральное.
  • Выполняем 4 вдоха-выдоха.
  • 3-й раз повторяем упражнение с задержкой на 90 секунд.
  • Возвращение.
  • 4 вдоха-выдоха. 

Так завершается полный цикл упражнения «зеркало». 

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Дополнительные рекомендации

При выполнении упражнения не стремитесь сделать его в большой амплитуде или с большой силой. Главное - сохранить чувство комфортности, безболезненности.

Выполняя движения, следите за сопротивлением тканей, позвоночника – натолкнувшись на явное противодействие (барьер) – останавливайтесь и немного возвращайтесь назад. 

Как правило, сочетание 3-х наиболее комфортных положений – зеркально соответствует сочетанию 3-х наиболее болезненных положений. Отсюда происходит название упражнения – «Зеркало».

Так, если первоначально шею больно сгибать, наклонять направо и поворачивать вправо, то лечебное положение-зеркало будет в небольшом разгибании, наклоне налево и повороте влево. 

Если ни одно из положений полностью не снимает боль, попробуйте найти из двух вариантов менее болезненный и выполнить его.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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