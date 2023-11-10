12 продуктов, которые вызывают вздутие и дискомфорт в животе

Причины вздутия живота могут быть разными. Если вы постоянно сталкиваетесь с такой проблемой, то стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом, поскольку возникнуть она может вследствие панкреатита, дисбактериоза и даже невроза. Если вздутие происходит не часто, тогда достаточно подкорректировать рацион.

В первую очередь нужно исключить из рациона быстрые углеводы, поскольку они являются главными источниками проблем с системой пищеварения. Выбирайте правильные продукты, которые не вызовут повышенное газообразование и не навредят вашему здоровью.

Продукты, от которых нужно отказаться, если вздутие живота – частая проблема

1. Переработанное мясо. Диетологи рекомендуют полностью исключить из рациона магазинную колбасу, сосиски и котлеты. Помимо того, что в них содержится множество вредных химических веществ, в их состав входят жиры, провоцирующие развитие воспалений в желудке, болезней сердца и ожирения.

Практически все колбасы содержат натрий, избыток которого в организме приводит к появлению отеков и увеличению размера живота (из-за плохого оттока жидкости).

2. Жирные продукты (фаст-фуд). Они замедляют процесс пищеварения, поэтому пища не переваривается должным образом, в желудке начинается процесс брожения, что вызывает вздутие.

3. Соленые продукты. Соль как таковая не провоцирует вздутие живота, но ее избыток приводит к задержке жидкости с вытекающими последствиями. Суточная норма соли составляет меньше половины чайной ложки.

4. Молочная продукция. Особенно стоит избегать таких продуктов при непереносимости лактозы. Даже домашний сыр и мороженное могут спровоцировать вздутие, поэтому будьте осторожны. Если вы все же не готовы полностью отказаться от молока, выбирайте безлактозную продукцию.

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5. Бобовые. В их составе множество минералов, витаминов и клетчатки, но, к сожалению, помимо полезных компонентов присутствуют и вредные. К примеру, альфа-галактозид – тип сахара, относящийся к быстрым углеводам. Чтобы употреблять бобовые без вреда для здоровья следует предварительно их замачивать либо обжаривать после варки.

6. Чечевица. В ней содержатся не только много полезных минералов, но и клетчатки, которая долго переваривается в организме и может спровоцировать вздутие. Употреблять в пищу лучше светлую чечевицу, в отличие от темной, она легче усваивается. Также чечевицу стоит предварительно замачивать.

7. Белый хлеб, хлебобулочные изделия. Пшеничная выпечка в принципе не несет никакой пользы организму, к тому же, хлеб и булочки изготавливаются с применением дрожжей и сахара, которые способствуют повышенному газообразованию. Предпочтение лучше отдать цельнозерновому хлебу.

8. Капуста. Не смотря на то, что капуста считается полезной и даже предотвращает развитие рака, в ее состав входят быстрые углеводы, вызывающие вздутие. Чтобы не возникло никаких проблем со здоровьем, капусту нужно правильно готовить – варить или обжаривать, но не употреблять в сыром виде. При приготовлении салатов вместо капусты можно использовать огурцы, шпинат либо сладкий картофель.

9. Лук и чеснок. Употребление даже незначительного количества этих продуктов может нарушить работу кишечника из-за содержащегося в них полисахарида фруктана. Не стоит употреблять лук и чеснок в сыром виде, варите или жарьте их, чтобы они легче переваривались.

10. Яблоки. Безусловно, они полезны для организма благодаря высокому содержанию C витамина и пектина. Яблоки предотвращают развитие серьезных заболеваний и улучшают работу мозга. Но они же могут послужить причиной вздутия из-за повышенного содержания клетчатки и фруктозы. Не стоит употреблять сырые яблоки в большом количестве, лучше есть запеченные яблоки или заменять их бананами, клубникой либо цитрусовыми.

11. Виноград. Этот продукт долго переваривается и вызывает усиленное газообразование. Это обусловлено высоким содержанием в винограде фруктозы и других ферментов.

12. Газированные напитки и пиво. Газировку производят из углекислого газа, а пиво является высококалорийным продуктом, поэтому не удивительно, что эти напитки часто приводят к нарушению процесса пищеварения. Газировку и пиво лучше заменить чаем или водой с фруктовыми добавками.

Иногда чтобы избавиться от вздутия живота достаточно скорректировать рацион, но если такая проблема возникает часто, то визит к врачу обязателен. опубликовано econet

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