 5 очень веских причин с большим уважением относиться к своему кишечнику

Большинство из нас хорошо знают, что наш кишечник является частью нашей пищеварительной системы. В качестве части нашей пищеварительной системы, функции кишечника заключаются в дополнительном переваривании пищи и извлечении из него питательных веществ.
Многие из нас знают старую поговорку: «Ты то, что ты ешь». Почему же мы тогда имеем столь краткое представление о нашем пищеварении и о том, как заботиться о здоровье наших внутренних органов? Почему мы не понимаем, что словно огромной машине, для отличной производительности двигателя, нам требуется качественное топливо? Всё потому, что мы не в полной мере понимаем значение кишечника в процессе переваривания пищи.
Дабы получать энергию, необходимую для поддержания жизни и функциональности, ваше тело нуждается в питательных веществах, которые он извлекает из пищи, которую вы едите. Другой причиной потребности в питательных веществах является необходимость производства правильного типа и количества гормонов, для обеспечения высокого качества нашей жизни. Возможно, об этом вы не слышали.
Ваш организм находится под контролем гормонов, которые в нём вырабатываются. Если один гормон выходит из строя, все остальные перестают работать в гармонии друг с другом. Так, чем беднее питательная ценность вашей еды, тем беднее гормональный баланс вашего тела, и тем беднее качество вашей жизни. Следовательно, ваше настроение становится нестабильным и более негативным.
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Вы считаете, что ваша память ухудшилась? Вполне вероятно, что вам не хватает гормона допамина. Вы не настроены на любовные игры, не исключено, что у вас низкий уровень тестостерона. Вы перестали чувствовать себя энергичным и защищённым? Ваш уровень серотонина необходимо поднять вверх. Если вы женщина, и чувствуете себя «уродливой и недостойной», возможно уровни эстрогена и прогестерона не сбалансированы. Этот список можно продолжать дальше. Поэтому можно сделать один вывод: употребляя бедные, посодержанию питательных веществ, продукты вы получаете плохое настроение.
В вашем кишечнике сосредоточено более 60% иммунной системы. Помните рекламу о пополнении количества «хороших бактерий», эта идея имеет право на жизнь. Ваши хорошие и плохие бактерии играют огромную роль в балансе флоры вашего кишечника.
Это означает, что если вам не хватает хороших бактерий, вы вряд ли получите максимальную отдачу от пищи. Это имеет косвенное воздействие на всё тело, потому что в итоге, каждая клеточка вашего организма подпитывается тем, что вы едите. Если рассматривать это в перспективе, вы можете есть здоровую пищу, но по-прежнему не чувствовать себя на вершине мира, если количество плохих и хороших бактерий не сбалансированы.
Что ещё хуже, отсутствие баланса между хорошими и плохими бактериями может привести к ухудшению иммунитета (этим страдает большинство людей западного общества). От этого вы начитаете чаще болеть. И никакое количество витамина C и эхинацеи не способно исправить ситуацию. Решением здесь может выступить употребление про-биотических напитков.
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Да, действительно, то, что вы едите, оказывает влияние на ощущения вашего тела. Пищевые аллергии и непереносимости, хоть это и две разные вещи, оба они создания бедной флоры кишечника. И оба они проявляются в различных болях по всему телу. Боли в суставах. Вспучивание. Головные боли. Газы. Боли в мышцах. Затуманенные мыслительные процессы. Плохая память. Любой из этих симптомов может быть вызван непереносимости того или иного продукта.
Каково же решение? Помните, если вы испытываете какой-либо из перечисленных выше симптомов, он может быть вызван с тем или иным видом продукта. Если так, попробуйте определить, что за продукт может быть причиной вашего недомогания.
Чаще всего виновниками выступают клейковина, лактоза и орехи – молочные продукты, пшеница и хлеб, орехи. Некоторые люди не переносят и такие продукты как спаржа. Если у вас есть подозрения в пищевой непереносимости или аллергии – попытайтесь изолировать себя от «вредного» продукта и пройдите медицинское обследование. Поговорите со своим семейным врачом, чтобы узнать, какие обследования доступны в вашем районе.
Суть в том, что понимая, что вызывает у вас недомогания, вы сможете принять меры, чтобы избежать, уменьшить или заменить продукты в вашем рационе. Важно понимать, что аллергия или непереносимости в хронической форме могут снизить ваш иммунитет.
В результате, вы проснётесь не таким активным, каким могли бы проснуться, соблюдая правильный режим. На сон влияет и вид продуктов, которые вы едите и то, насколько хорошо она хорошо усваивается. В некоторых случаях возможны такие нарушения сна как бессонница и нерегулярный сон.
В действительности этот пункт вытекает из первого, тем не менее, ему следует уделить отдельное внимание. Многие из нас имеют проблемы со вниманием и концентрацией. Но здесь вы легко можете справиться с этой проблемой, достаточно создать лучшие условия для вашего кишечника, в итоге, вы сможете делать гораздо больше, улучшится и ваша производительность. Нарушение концентрации происходит в двух случаях.
В первом случае, когда вы едите слишком много, ваш организм отвлекается на процесс пищеварения, оставляя меньше энергии на всё остальное, в том числе и ваш фокус.
Во втором – неправильное питание, то есть, пища либо даёт энергию вам, либо забирает её. Правила просты, при условии, что у вас нет пищевой непереносимости или аллергии. Употребляйте здоровые и богатые энергией продукты: овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи.опубликовано econet
по материалам статьи Аниты Чаперон
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Источник: https://econet.ua/
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