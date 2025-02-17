Болезнь Хашимото: как себе помочь

Болезнь Хашимото – это хроническая форма тиреоидита, которая характеризуется воспалением ткани щитовидной железы, вызванная аутоиммунными причинами. Её открыл японский врач по имени Хашимото чуть более 100 лет назад. К сожалению, тиреоидит Хашимото нередко встречается в России.

Типичные симптомы данной болезни включают в себя усталость, увеличение веса, истончение волос, боль в суставах и мышцах. Мы рассмотрим несколько действенных шагов по снижению степени влияния болезни, а также её предотвращению.

В первую очередь – здоровый кишечник

Кишечник является центром нашей иммунной системы. К сожалению, подавляющее большинство населения относится неуважительно к своему кишечнику, потребляя много жирной, рафинированной пищи. Для нас очевидно, что такой рацион ведёт к набору веса, но знаем ли мы, что он также способен вызвать кишечную проницаемость (синдром негерметичной кишки)?

Прокладка тонкой кишки состоит из маленьких пор (каналов), которые всасывают питательные вещества из пищи, такие как глюкоза и аминокислоты. При неадекватном питании неправильно расщеплённые продукты расширяют эти поры, что вызывает всасывание крупных частиц пищи в кровь.

В этот момент иммунная система даёт защитный ответ на чужеродные тела. Это то, откуда начинается аллергия. Со временем, при многократном повторяющимся воздействии таких частиц, иммунная система становится гиперактивной, в результате чего развиваются аутоиммунные заболевания.

Чтобы не допустить или обратить вспять разрушительный процесс, важно начать с исключения раздражающих продуктов из своего рациона.

Основными такими продуктами являются глютен и молочные. Опасным моментом при болезни Хашимото является то, что глютен имеет подобную структуру белка, как и ткань щитовидной железы. При продолжительном попадании глютена в организм, иммунная система в итоге атакует собственную щитовидную железу. Таким образом, пациентам с болезнью Хашимито необходимо исключить мучные изделия из рациона наряду с крупами.

Большое количество растительной пищи и омега-3 жирных кислот (льняные семена, авокадо) – вот какой рацион вам нужен. Куркума широко известна как природная противовоспалительная специя. Она уменьшает уровень кортизола в крови. Куркума - благостная специя, которую можно добавлять в любое блюдо.



Следование приведённым рекомендациям, вероятно, не будет иметь быстрый эффект. Иммунной системе необходимо время, чтобы избавиться от всех антител, работающих против щитовидной железы. Однако, упорно придерживаясь рекомендациям, спустя несколько месяцев организм обязательно отблагодарит улучшенным самочувствием*. опубликовано econet

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