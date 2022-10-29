Доктор Уокер: Быстрый и эффективный метод очищения организма

Первым шагом к оздоровлению организма является его абсолютная чистота. Любое накопление или задержка нездоровых веществ или любых шлаков в нем, замедляет процесс выздоровления. Органами выделения являются легкие, поры кожи, почки и кишечник.

Потение - это действие потовых желез, выбрасывающих вредные для организма токсины. Почки удаляют из печениконечные продукты пищи и обмена веществ организма. Кишечник удаляет не только отходы пищи, но также отходы организма в виде отработанных клеток и тканей, являющихся следствием нашей физической и умственной деятельности. Если они не выводятся, то вызывают разложение белков, ведущее к токсемии (отравление крови) или ацидозу (повышенной кислотности).

Задержка таких отбросов организма наносит гораздо больше вреда нашему здоровью, чем обычно думают, и их выведение является одним из первых шагов к достижению ощутимых результатов.

Быстрый метод очищения организма

Одним из быстрых и эффективных методов очищения организма, особенно для взрослых, является следующий:(ВНИМАНИЕ: не применяйте этот метод детоксикации при аппендиците или имеющейся склонности к этому. В этом случае применяйте клизмы два-три раза в день в течение одной недели или более). Утром натощак выпить стакан раствора (одна столовая ложка на стакан воды) глауберовой соли (сульфат натрия) в теплом или холодном виде. Цель приема такого раствора не заключается в том, чтобы освободить кишечник, а скорее в том, чтобы извлечь из всех частей организма имеющиеся там токсины и отходы и удалить их через кишечник.

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Этот раствор действует на токсичную лимфу и на отходы точно так же, как магнит притягивает гвозди и металлические опилки. Таким образом, отбросы собираются в кишечнике и изгоняются вон из организма неоднократным очищением кишечника. Количество выходящих нечистот может составить в целом три-четыре литра или больше. Это приводит к обезвоживанию организма и поэтому необходимо восполнить удаленные токсичные и кислотные вещества, выпивая два литра свежего сока цитрусовых, разбавленных двумя литрами воды, для быстрого поглощения организмом. Такая смесь дает щелочную реакцию организма.

Цитрусовая смесь готовится следующим образом:

сок четырех больших или шести средних плодов грейпфрута;

сок двух больших или трех средней величины лимонов,

остальное количество добавить соком апельсинов с тем, чтобы получить два литра цитрусовой смеси соков.

К этим двум литрам прибавить два литра воды.

Начинать пить этот сок через тридцать минут после принятия раствора глауберовой соли и продолжать пить его через каждых двадцать или тридцать минут, пока не кончится вся смесь в четыре литра.

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Весь день ничего не есть, но если к вечеру голод станет нестерпимым, то можно поесть немного апельсинов или плодов грейпфрута, или их сок, или немного сельдерейного сока.

Перед тем, как спать, сделать клизму двумя литрами чуть теплой воды, в которую следует добавить сок одного или двух лимонов. Цель такой клизмы - удалить из складок толстой кишки и тонких кишек отбросы.

Такую процедуру детоксикации следует проделать три дня подряд, в результате из организма будет удалено примерно двенадцать литров токсичной лимфы и замещено таким же количеством ощелачивающей жидкости. Этот процесс ускоряет ощелачивание организма. На четвертый и последующие дни следует начинать пить овощные соки, есть овощи и фрукты только в сыром виде.

В случае, если во время или после детоксикации появится слабость, то не следует беспокоиться. Природа использует энергию организма для его очищения и вскоре после этого вы обретете большую энергию и бодрость вследствие полного очищения всего организма. опубликовано econet.ru

Из книги Н.В. Уокера «Лечение сырыми овощными соками»

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