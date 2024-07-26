1 ложка куркумы в день защитит печень и улучшит пищеварение!

Среди множества лечебных свойств куркумы особо выделяется то, что ее компоненты подавляют рост раковых опухолей. Кроме того, она уменьшает побочные эффекты от лекарств при лечения рака.

Среди множества лечебных свойств куркумы особо выделяется то, что ее компоненты подавляют рост раковых опухолей. Кроме того, она уменьшает побочные эффекты от лекарств при лечения рака.

Некоторые продукты, которые мы используем для приготовления пищи, среди них и куркума, также обладают лечебными свойствами, поэтому стоит есть их каждый день, чтобы предотвратить болезни, сбалансировать функции организма и улучшить качество жизни.

В этой статье мы объясним, почему куркума является одним из таких незаменимых продуктов питания и дадим вам некоторые идеи, как разнообразить с ее помощью ваши рецепты, чтобы она точно никогда не исчезала с вашего стола.

Куркума

Куркума (Curcuma longa) — это специя родом из Индии, страны, в которой ее используют для приготовления пищи с древних времен. Большинство блюд содержит эту специю не только ради вкуса и приятного желтого цвета, но и из-за ее многочисленных лечебных свойств.

Знаменитое карри, например, включает в себя, среди прочих ингредиентов, куркуму.

Почему каждый день?

Ниже перечислены все преимущества этого чудесного продукта, которые доказывают, что стоит есть куркуму ежедневно:

Противовоспалительные свойства: содержащийся в этой специи куркумин уменьшает воспаление и снимает дискомфорт и боль, вызванную такими заболеваниями, как фибромиалгия, хроническая усталость или ревматизм, а также воспаление дыхательных и мочевыводящих путей.

Противораковое воздействие: является профилактикой рака, так как содержит некоторые компоненты, которые подавляют рост опухолей. Куркума также уменьшает побочные эффекты от лекарств при лечении рака.

Является антиоксидантом: снижает воздействие свободных радикалов в нашем организме, благодаря своим отличным антиоксидантным свойствам.

Улучшает пищеварение: облегчает процесс пищеварения, успокаивает изжогу и предотвращает появление язвы и гастрита.

Защищает печень: улучшает работу печени и желчного пузыря и предотвращает образование камней, цирроз печени и желтуху.

Повышает иммунитет: борется с инфекциями и повышает защитные силы организма естественным образом. Куркума очень эффективна на ранних стадиях простуды и гриппа.

Природный антидепрессант: обладает мягким антидепрессивным эффектом.

Противоаллергические свойства: предотвращает или уменьшает симптомы аллергии благодаря способности блокировать иммуноглобулин Е.

Рис, куркума, кедровые орешки и изюм

Куркума является прекрасным дополнением для блюд из риса, придавая им оттенок аромата и желтый цвет, аналогичный шафрану.

Предлагаем вам приготовить блюдо в восточном стиле, с добавлением других специй (корица, кардамон, имбирь), а также кедровыми орешками и изюмом.

Этот рис также хорошо сочетается с курицей или обжаренными овощами и грибами.

Очищающий овощной отвар

Когда вы чувствуете слабость, усталость или перегружены работой, этот простой, очищающий и бодрящий отвар поможет вам быстро восстановить силы. Для него вам потребуются следующие ингредиенты:

Лук

Чеснок

Сельдерей

Куркума

Оливковое масло

Морская соль или морская вода

Пейте его перед едой.

Холодный чай с куркумой и медом

Мы уже говорили, что куркума очень полезна для нашего пищеварения, поэтому советуем пить этот чай после еды, особенно, если вы страдаете от вздутия живота или изжоги. Можно добавить в него немного аниса, ромашки или пассифлоры и подсластить столовой ложкой меда.

Помимо улучшения пищеварения, вы также можете охладить этот напиток и пить его в самые жаркие летние дни. Это поможет предотвратить отеки и задержку жидкости

Согревающий напиток для холодных дней

Этот вкусный напиток подарит нам комфорт в холодные дни. Просто возьмите ваше любимое растительное молоко (овсяное, рисовое, миндальное и т.д.) иварите в течение 15 минут вместе со следующими ингредиентами, на ваш вкус:

Куркума

Корица

Имбирь

Кардамон

Кожура органического апельсина

Тертый кокос

После кипячения дайте ему настояться десять минут, подсластите медом, патокой или коричневым сахаром, и пейте теплым.

Коктейль «Банан, куркума и какао»

Этот вкусный коктейль идеально подходит для детей и тех людей, которым не очень нравится куркума, ее вкус и цвет, так как, в таком варианте, они удачно маскируются другими ингредиентами.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Один очень спелый банан

Куркума

Какао-порошок

Молоко, растительное молоко (например, соевое) или яблочный сок

Если вы хотите, вы можете его немного подсластить, хотя банан обычно и такделает напиток достаточно сладким.

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