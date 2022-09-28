Лучшие маски с репейным маслом для роскошных волос

Репейное масло получают из корней лопуха, только в отличие от многих других масел растительного происхождения, которые непосредственно отжимаются из определенных частей растений, семян, плодов или косточек, оно получается методом масляной экстракции – корни лопуха настаивают на оливковом, миндальном, арахисовом, кунжутном или другом жирном растительном масле.

Репейное масло получают из корней лопуха, только в отличие от многих других масел растительного происхождения, которые непосредственно отжимаются из определенных частей растений, семян, плодов или косточек, оно получается методом масляной экстракции – корни лопуха настаивают на оливковом, миндальном, арахисовом, кунжутном или другом жирном растительном масле.

Идея применять репейное масло для волос является далеко не новой, но, тем не менее, популярной и по сегодняшний день. А все дело в уникальных свойствах этого продукта природы, и его положительно-полезном воздействии на структуру волос.

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Если детальнее, то репейное масло помогает восстановить полноценный обмен веществ, а также усилить капиллярное кровообращение в области волосистой части головы, и тем самым значительно укрепить волосяные стержни и максимально ускорить естественный рост волос. Кроме того с его помощью можно не только предотвратить, но и остановить уже прогрессирующее выпадение волос.

В частности применение репейного масла для волос обеспечивает необходимое питание корней и кожи головы, благодаря чему устраняется ощутимая сухость и зуд головы, исчезает сухая перхоть.

Применение классической маски для волос с репейным маслом:

Чуть подогрейте репейное масло, и, разделяя волосы по проборам, нанесите его полностью на все корни (это можно делать с помощь зубной щетки). После распределите масло по остальной длине волос, используя плоскую расческу с редкими зубьями.

Когда процедура нанесения будет закончена, хорошенько укутайте голову, сначала полиэтиленовой пленкой, а сверху теплым полотенцем (такое укутывание рекомендуется при нанесении любых домашних масок).

Держать масло на волосах нужно как минимум 1 час, но не более 3-х часов. Смывать теплой водой, с 2-х разовым применением шампуня.

Данная маска особенно рекомендуется для восстановления структуры ослабленных, поврежденных и секущихся волос, избавления от перхоти, остановки выпадения, и стимуляции роста волос. Подходит для любого типа волос, кроме излишне жирных.

Частота использования 1-2 раза в неделю.

Усилить действие и эффективность масок с репейным маслом можно, добавляя к маслу различные натуральные продукты, такие как мед, яичный желток, горчицу, другие растительные масла, и др.

К примеру, вот хороший рецепт маски против выпадения волос, с добавлением какао:

1 ст. ложку порошка какао залейте небольшим количеством теплой воды, так, чтобы при его растворении образовалась однородная сметанообразная масса. После взбейте 1 сырой яичный желток (ложкой или миксером), добавьте к нему растворенное какао, хорошо перемешайте, и затем добавьте 3 ст. ложки репейного масла. Полученную массу обильно нанесите на корни, немного распределив в конце по остальной длине волос, и подержите 1 час. Смывается маска теплой водой, с применением шампуня (если после первого мыться волосы кажутся недостаточно промытыми, намыльте голову шампунем еще раз).

Этот рецепт помогает не только остановить выпадение волос, но и хорошо способствует их питанию, ускорению роста, наполнению жизненной силой и энергией, а также устранению тусклости, ломкости и сечения волос.

Применять 1-2 раза в неделю.

Народная маска с репейным маслом и медом для укрепления, усиления блеска, и разглаживания волос:

Смешайте 3 ст. ложки репейного масла, 1 ст. ложку меда, и 1 сырой яичный желток. Поставьте смесь на водяную баню, для того чтобы полностью растопить мед, и размешать все ингредиенты до образования однородной массы. После, сняв с бани, наложите еще теплый состав полностью на все корни волос, совсем немного распределяя по остальной их длине, и оставьте на 40-60 минут. По истечении времени вымойте голову с использованием шампуня.

Такая маска, как собственно и все остальные маски для волос из репейного масла так же помогает предотвратить и остановить выпадение волос, и в какой-то степени улучшить их рост.

При жирном типе волос от яичного желтка лучше отказаться. Просто размешайте мед с репейным маслом, растопите на водяной бане, и после добавьте 3 ст. ложки свежеотжатого лимонного сока.

Рецепт маски для волос с репейным маслом, и настойкой красного перца:

Смешайте 2 ст. ложки репейного масла с таким же количеством касторового масла, и с 6-8-ю ст. ложками перцовой настойки. Хорошенько вотрите смесь в кожу головы и корни волос (делать на грязные и слегка влажные волосы, по всей длине не разносить), и спустя 40-60 минут вымойте голову шампунем.

Если вдруг у вас нет касторового масла, не страшно, используйте 4 ст. ложки репейного.

Маска особенно хорошо способствует ускорению роста, как имеющихся, так и новых волос, их укреплению, и оздоровлению. Подходит для любого типа волос. Делать не чаще чем 1 раз в 3-4 дня.

Горчичная маска с репейным маслом, помогающая ускорить рост волос:

Разведите 1 ст. ложку сухого порошка горчицы малым количеством теплой воды, чтобы после размешивания получилась однородная масса средней густоты. Добавьте к разведенной горчице 1 ст. ложку репейного масла, и столько же нежирной сметаны (при наличии жирных корней), или 2 ст. ложки репейного масла с 1 неполной ст. ложкой майонеза (при сухом типе волос).

Тщательно размешайте все ингредиенты, после чего вотрите полученную массу в чуть влажные корни волос, за 30-60 минут до мытья головы. Смывается маска, как и все остальные перечисленные, с использованием шампуня.

Применять 1-2 раза в неделю.

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В частности для предупреждения выпадения волос, улучшения их роста, и укрепления рекомендуется смешивать репейное масло со свежеотжатым соком из лука, чеснока, или алоэ (на 2 ст. ложки масла берется 4-5 ст. ложек сока).

Полученный состав наносится только на корни и кожу головы (на влажные волосы за 30-60 минут до их мытья), и после смывается с применением шампуня.

Частота применения таких масок для волос из репейного масла 1-2 раза в неделю.опубликовано econet.ru

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