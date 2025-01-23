Восхитительное томатное мороженое с базиликом

Томатное мороженое с базиликом.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Шаг 1
Надрежьте помидоры крест-накрест, обдайте кипятком, затем холодной водой, очистите от кожицы. Разрежьте помидоры на четвертинки, удалите семена с соком. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.
Шаг 2
Снимите листочки базилика со стеблей, разрежьте стебли пополам. В сотейнике нагрейте масло, положите помидоры и стебли базилика. Всыпьте соль и сахар. Варите на средне-слабом огне, часто помешивая, пока масса не станет густой, примерно 15 мин. Полностью остудите, протрите через сито.
Шаг 3
Листочки базилика уложите один на другой, сверните в тугой рулетик, очень тонко нашинкуйте, нарежьте поперек, чтобы получились миниатюрные квадратики. Положите в ситечко. Налейте в одну миску кипяток, в другую – воду со льдом. Опустите ситечко с базиликом в кипяток на 15 сек. и сразу же переместите в ледяную воду, остудите, обсушите.
Шаг 4
Взбейте желтки с сахарной пудрой добела. Продолжая взбивать, добавьте маскарпоне, томатную массу. Вмешайте базилик. Приготовьте мороженое в специальной машинке или в морозильнике.опубликовано econet
Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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