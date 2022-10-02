Гипертония, артериальная гипертензия, повышенное давление: ну очень выгодная болезнь

Пожалуй, самые большие деньги современные врачи и фармакологические компании делают на лечении артериальной гипертонии и на лекарствах от повышенного давления. «Без таблеток от давления вам жить нельзя, а то у вас будет инфаркт или инсульт», - так говорят своим обеспокоенным пациентам доктора, обнаружив на приборе для измерения давления «устрашающие» 140/80 или 160/90 вместо положенных 120/70 мм рт ст.

И подписывают приговор: «Вам теперь всю жизнь придется пить лекарства для снижения давления».Большинство пациентов соглашаются и годами безропотно пьют назначенные им таблетки от высокого давления – до тех пор, пока таблетки не дадут осложнения или неожиданные побочные эффекты. Тогда прежние таблетки меняют на другие таблетки (или на такие же, но под другими названиями), и всё повторяется – побочные эффекты, неожиданные реакции или аллергия на лекарство, осложнения. И снова смена таблеток – на якобы лучшие, «самые новые» и, как правило, более дорогие. Со всеми вытекающими последствиями. И невдомек послушному пациенту, что с его повышенным давлением вполне можно справиться без лекарств, вполне простыми, доступными и безвредными методами.

Повышенное давление обмана

Так часто, вопреки нашим ожиданиям, то, что казалось опасным, оказывается полезным,

а то, что казалось спасительным, оборачивается коварным.

Эзоп

У меня есть очень простой тест, как отличить умного врача, занимающегося лечением гипертонии, от недумающего врача. Недумающий врач назначит пациенту сразу несколько разных таблеток от давления, средний врач – максимум одну-две, умный врач – ни одной. При этом умный врач объяснит пациенту, что таблетки от повышенного давления нужно пить только в крайнем случае. Например, при гипертоническом кризе, давлении 180/100 или 200/120. А в остальных случаях посоветует иные, альтернативные методы лечения повышенного давления.Впрочем, умные врачи в природе теперь почти не встречаются, а потому мне придется отдуваться за всех докторов мира. И первое, что я вам скажу: бросайте пить свои таблетки от повышенного давления.

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Таблетки от давления отдайте своему врачу!

Конечно, вы сразу же спросите меня: «Но что же делать с повышенным давлением? Как его снизить, как предотвратить опасность заполучить из-за повышенного давления инфаркт или инсульт?»

Отвечу – снизить повышенное давление довольно просто. Но сначала мы должны ответить на несколько неочевидных вопросов:

Вопрос первый: Какое давление считается нормальным, и какое повышенным?

Большинство людей с ходу ответят на этот вопрос: нормальное артериальное давление, конечно, это 120 на 70 мм рт ст. Давление выше 120/70 считается повышенным.

Правильно? И да, и нет. Цифры 120/70 – это действительно хорошее, идеальное давление. В том случае, если вы молоды, если вам 20 лет, у вас нет ни грамма лишнего веса, и если вы готовитесь в космонавты.

Но если вам лет 30-35, или вы чуть полноваты, или мало двигаетесь, то нормальное для вас давление – 130/80. Хотя 120/70 – тоже хорошо, даже еще лучше. Только вот волноваться из-за разницы плюс-минус 10 единиц совершенно не нужно.

Ну а что там с «ужасными» 140/90? Это много или нет?

В 20 лет 140/90 действительно многовато. Это говорит о склонности к повышенному давлению, склонности к гипертонии. Но это еще не катастрофа. Повторю, в 20 лет 140/90 – только предвестник возможных грядущих неприятностей.

А вот в возрасте 40 лет и старше 140/90 – это норма! Нормальное давление! Причем это – азбука, этому учат на втором курсе мединститута!

Ведь с годами давление повышается практически у любого человека, особенно если он – не блаженный буддийский монах, живущий высоко в горах. И уже на втором курсе мединститутов будущих врачей учат, что начиная с 40-45 лет нормальным считается давление 130/80 – 140/90.

А сбивать давление нужно только в том случае, если оно поднялось выше 150/90 или 150/100.

Видимо, кто-то учится в институте спустя рукава. Или слишком зомбирован представителями фармкомпаний. И, став врачом, бывший студент забывает о том, чему его учили в мединституте.

«Ах, - говорит он своему 50-летнему пациенту, – у вас 140/90, вам нужно срочно пить таблетки. А то ужас-ужас-ужас!»

Уточняю. Из-за 140 на 90 ужаса не будет. Никакого. И сбивать 140/90 не надо. И даже 150/90 сбивать не обязательно. Особенно если ваш организм их спокойно переносит.

Вот если давление поднялось до 160, и особенно если оно продолжает расти, стоит принять меры.

Вопрос второй: Как правильно мерить давление?

На первый взгляд, кажется, что в измерении артериального давления нет ничего сложного. Ведь даже если вы не имеете медицинского образования и не умеете пользоваться обычным прибором для измерения давления, всегда можно купить себе автоматический тонометр. И мерить давление с его помощью.

Однако автоматическим (электронным) тонометром тоже нужно уметь пользоваться. Если эксплуатировать такой прибор неправильно, можно получить совершенно неверные цифры вашего артериального давления.

Это приведет к тому, что при лечении гипертонии вы будете ориентироваться на ложные показатели тонометра, и не сможете подобрать себе правильное лечение.

Ошибки при измерении давления

Ошибка № 1. Используются неподходящие приборы для измерения давления.

Многие люди удобства ради покупают запястные тонометры – тонометры, которые надеваются на запястье пациента. Качественный, фирменный запястный тонометр – очень хорошая и удобная вещь, вот только большинство запястных тонометров предназначены исключительно для молодых пациентов, для людей не старше 45 лет.

Людям старше 45 лет запястные тонометры не подходят! И если запястным тонометром пользуется человек, скажем, 60 лет, он при измерении давления получит совершенно неверные результаты.

Многие пожилые люди этого не знают, пользуются запястными тонометрами и ориентируются на их показатели. И таблетки от давления тоже принимают, ориентируясь на показатели запястного тонометра. А потом удивляются, что от приема таблеток им становится плохо.

Ошибка № 2. Привычка перемерять давление 2 или 3 раза подряд.

Многие люди, особенно те, кто пользуется автоматическими тонометрами, любят после первого измерения давления «для надежности» тут же померить давление второй раз. Вроде, по их мнению, так будет точнее. Но получается наоборот – при повторном измерении цифры давления могут отличаться от предыдущего результата на 20-30-40 единиц!

Такой разброс цифр привел к тому, что многие люди стали считать автоматические тонометры неточными. «Что это за прибор, который каждый раз выдает разные показатели!» - возмущаются недовольные покупатели такого прибора, плохо изучившие инструкцию к электронному тонометру.

Между тем, в инструкции к большинству таких приборов четко указано: повторное измерение давления на той же руке можно проводить не раньше, чем через 7-10 минут после предыдущего измерения. Тогда с показаниями прибора все будет в порядке.

Если уж вам приспичило перемерить давление, то во второй раз меряйте давление на другой руке. Но при этом имейте ввиду, что на правой и левой руках цифры давления могут отличаться на 10-15 единиц (10-15 мм рт ст). Это нормально.

В целом же, при правильной эксплуатации, хорошие электронные тонометры от проверенных фирм очень точны и надежны. И их показаниям вполне можно доверять. Показания они выдают довольно точные. Если только человек, измеряющий давление, не делает следующей ошибки:

Ошибка № 3. Привычка измерять давление второпях.

Большинство людей измеряют давление чуть ли не на бегу, между делом. Но это неправильно. Чтобы получить верные цифры при измерении давления, перед этой процедурой нужно спокойно посидеть 5-10 минут и расслабиться.

И еще. Во время измерения давления нельзя разговаривать!

Если во время измерения давления вы разговариваете, или волнуетесь, или меряете давления сразу после улицы, то тонометр покажет 20-30 лишних единиц давления. А то и все 40.

Кстати, именно по этой причине многие люди, у которых давление в принципе нормальное, на приеме у врачей оказываются как бы гипертониками.

Представьте себе картину: приходит пациент в поликлинику. Уже сам по себе поход к врачу для многих людей – повод для волнения. А тут еще масса народу, неспокойная обстановка, очередь. У любого, даже здорового человека давление в такой ситуации подскочит на 10-20 единиц.

Но вот, наконец, и заветный кабинет врача (после 30-40 минут ожидания в очереди). Вид белого халата у многих людей вызывает стресс – «синдром белого халата». Получаем дополнительные плюс 10-20 единиц к давлению.

А тут еще и врач торопит – садитесь скорее, рассказывайте, что вас беспокоит. И в тот момент, когда пациент рассказывает о своих жалобах, врач меряет ему давление. Что автоматически поднимает цифры давления еще на 10 единиц.

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И если только вы не толстокожий слон, которого вообще ничто не может прошибить, то при поликлиническом измерении давления вам гарантированно намеряют лишних 30-40 единиц. А если вы эмоциональны – то и все 50 лишних единиц давления (лишние 50 мм рт ст).

То есть человек, у которого давление идеальное – 120/70 – при измерении давления в поликлинике вполне может получить 160/80 или 170/90. И для врачей он отныне станет гипертоником. Которому предпишут ежедневно пить наркотики…. Тьфу ты, извините, вырвалось. Не наркотики, конечно, а таблетки для снижения давления.

Вопрос третий: Лечат ли таблетки повышенное давление?

Всем людям, у которых время от времени повышается артериальное давление, врачи рекомендуют постоянно, то есть пожизненно принимать лекарства для снижения давления.

По этому поводу пациенты часто задают мне вопросы: полезны ли такие таблетки? Они на самом деле лечат гипертонию? Или они сбивают повышенное давление только на время?

Возможно, я вас сейчас разочарую. Но:

Таблетки от повышенного давления гипертонию не лечат. Они сбивают давление лишь на то время, пока вы принимаете лекарства. Но как только вы прекращаете пить эти таблетки, давление подскакивает до прежних высоких цифр. Или еще выше.

То есть таблетки от давления – это исключительно симптоматическое лечение, которое не воздействует на причины повышенного давления, и НЕ устраняет эти причины.

Условно говоря:

При приеме наркотиков у принимающего всегда было хорошее настроение. При приеме таблеток от давления у пациента всегда было хорошее давление.

И я вынужден вам напомнить, что таблетки от давления нужно принимать пожизненно, их побочные эффекты накапливаются. И эти побочные эффекты постепенно подрывают состояние здоровья человека, принимающего «безобидные» таблетки от давления. Прочтите в инструкции к любому подобному препарату перечень побочных эффектов.

Но вот ведь что ужасно: люди редко принимают только какие-то одни таблетки для снижения давления. Обычно врачи «для надежности» назначают своим пациентам сразу несколько разных таблеток.

Логики в действиях этих врачей я не понимаю. Разве что она такая: «Назначу ему (ей) побольше таблеток, и если одни таблетки не сработают, то сработают другие».

Но побочные эффекты! Побочные эффекты ведь суммируются! И чем больше разных таблеток пьет пациент, тем больше шансов, что таблетки дадут осложнения и ударят по его здоровью.

И что же делать? Вообще не пить таблетки от давления? – спросите вы меня.

В идеале лучше вообще не пить. Или пить их только в том случае, если давление подскочило очень сильно, скажем, выше 160/100, или есть угроза гипертонического криза либо инсульта.

В этом случае можно принять под язык таблетку коринфара (нифедипина) или таблетку старого проверенного трехкопеечного адельфана, который пили еще наши бабушки (причем пили его и прекрасно себя чувствовали).

Но в остальных случаях…

В остальных случаях надо лечить вашу гипертонию, воздействуя на ее причины - устраняя не симптомы, но выбивая почву из-под ног болезни. Потому что в большинстве случаев гипертония прекрасно лечится без лекарств, особенно незапущенная, и особенно у людей младше 65 лет.

Вопрос четвертый. Если я уже много лет пью таблетки для снижения давления, надо ли мне их сразу бросать?

- Нет, сразу не надо. Таблетки от давления надо отменять постепенно.

Скажем, если до сих пор вы принимали сразу несколько видов разных таблеток для снижения давления, то сначала уберите из своего «рациона» что-то одно, какой-то один вид этих таблеток. Возможно, оставшихся таблеток поначалу вам будет не хватать, ведь организм уже «подсел на допинг».

Тогда на время слегка увеличивайте дозировку тех таблеток, что остались у вас в «рационе», но при этом переходите на альтернативное лечение.

Если же вы до сих пор принимали только что-то одно, только один вариант таблеток для снижения давления, то начинайте постепенно снижать дозу лекарства, и при этом одновременно переходите на альтернативное лечение. А когда альтернативное лечение даст хороший и стойкий эффект, окончательно отменяйте таблетки.

Важно знать! Если вы для снижения давления пьете адреноблокаторы (такие, как конкор, атенолол, беталок, локрен, метопролол, небилет, эгилок), ни в коем случае не бросайте их сразу. При резкой отмене адреноблокаторов возможны серьезные осложнения. При резкой отмене может даже случиться инфаркт миокарда. Об этом, по идее, вас должен был предупредить ваш лечащий врач. Впрочем, как показывает опыт, врачи редко предупреждают пациентов о таких «мелочах». Потому, если вы принимали адреноблокаторы, и хотите от них отказаться, снижайте дозу этих лекарств очень и очень постепенно. И лучше – под присмотров опытного кардиолога.

Ну вот, почти все, что я хотел вам сказать о таблетках от давления, я сказал. Если вам интересно, сами изучите инструкцию тех лекарств, что вы принимаете. Найдете много интересного. Еще больше интересного вы найдете в интернете, особенно если почитаете форумы и отзывы о препаратах.

А нам нужно двигаться дальше и думать – как теперь жить без наркотиков. Тьфу ты, опять я сорвался… Оговорился… В общем, как нам жить без таблеток от давления.опубликовано econet.ru

Автор: Евдокименко П.В.

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