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Стейк из цветной капусты с острым томатным соусом

Источник: jv.ru 15 октября 2022 6076
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Великолепный вариант быстрого в приготовлении и очень вкусного овощного блюда

Стейк из цветной капусты с острым томатным соусом

Великолепный вариант быстрого в приготовлении и очень вкусного овощного блюда - стейк из цветной капусты с изумительным острым томатный соусом домашнего приготовления.

В более диетическом (хотя блюдо и так содержит минимум калорий) варианте вы можете капусту отварить в небольшом количестве подсоленой воды.

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Ингредиенты:

  • Цветная капуста - 1 шт
  • Чеснок - 2 шт
  • Помидоры - 3 шт
  • Томатная паста - 1 ст.л
  • Сахар - по вкусу
  • Свежий чили - 1 шт
  • Свежий базилик - 1 пучок
  • Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

1. Качан цветной капусты помыть. Разрезать вдоль на две части. Затем от одной из сторон отрезать не толстый (порядка 2 см толщиной) кусок капусты. У вас должен получится стейк цветной капусты в разрезе.
 
2. В толстостенной скороводе нагрейте масло, бросьте в него раздавленный чеснок и жарьте его до золотистой корочки. Затем выньте и выложите стейк из цветной капусты. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Каждую сторону жарьте порядка 5 - 7 минут.
 
3. Приготовьте домашний томатный соус: 
Очистить и мелко нарезать свежий чили и чеснок. Разогреть в глубокой сковороде бланшированные и мелко порезанные (или пробитые в блендере) помидоры. Перемешать и довести до кипения, добавить сахар, воду и томатную пасту, помешивая упарить. Добавить мелко порезанный базилик, соль, черный перец, перемешать, довести до кипения и снять с огня. Дать отдохнуть 10 минут.
 
Стейк из цветной капусты с острым томатным соусом
4. На подогретую тарелку выложить готовый жареный стейк из цветной капусты. Сверху выложить острый томатный соус, сервировать веточкой свежего базилика и сразу подавать!опубликовано econet.ru

Готовим с любовью, econet.ru! Приятного аппетита!

 
 

 P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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