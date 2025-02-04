Как приготовить кускус с морковью и нутом

Как приготовить:

1. В небольшой кастрюле соедините кускус, бульон, тмин, кориандр и имбирь.

2. Накройте крышкой и тушите на среднем огне в течение 8-10 минут, иногда помешивая. Жидкость должна полностью выпариться, а кускус стать мягким.

3. В большой миске смешайте кускус, морковь, нут, измельченный чеснок, раскрошенную фету и рубленый миндаль.

4. Добавьте оливковое масло и приправьте солью и перцем.

5. Подавайте блюдо к столу.

Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!

Автор: Марина Иванова

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