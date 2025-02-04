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Как приготовить кускус с морковью и нутом

Источник: Econet 04 февраля 2025 6406
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Рецепт кускуса с морковью и нутом мы позаимствовали из восточной кухни. Несмотря на то, что в этом блюде нет мяса, оно прекрасно справляется с чувством голода.

Как приготовить кускус с морковью и нутом

Рецепт кускуса с морковью и нутом мы позаимствовали из восточной кухни. Несмотря на то, что в этом блюде нет мяса, оно прекрасно справляется с чувством голода. 

Ингредиенты: 

  • Кускус 1/2 чашки​
  • Куриный бульон 1/2 чашки
  • Молотый тмин 2 ч. л.
  • Молотый кориандр 2 ч. л.
  • Молотый имбирь 1/2 ч. л.
  • Тертая морковь 1 чашка
  • Консервированный нут 400 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Фета1/ 2 чашки
  • Рубленый миндаль 1/3 чашки
  • Оливковое масло 2 ст. л.
  • Соль 1/4 ч. л.
  • Черный молотый перец 1/4 ч. л.

Как приготовить:

1. В небольшой кастрюле соедините кускус, бульон, тмин, кориандр и имбирь.

2. Накройте крышкой и тушите на среднем огне в течение 8-10 минут, иногда помешивая. Жидкость должна полностью выпариться, а кускус стать мягким. 

3. В большой миске смешайте кускус, морковь, нут, измельченный чеснок, раскрошенную фету и рубленый миндаль.

4. Добавьте оливковое масло и приправьте солью и перцем.

5. Подавайте блюдо к столу. 

Готовим с любовьюeconet! Приятного аппетита!

Автор: Марина Иванова

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Источник: https://econet.ua/

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