Как сделать сухой шампунь для темных и светлых волос

Наверное вы согласитесь, что каждая женщина периодически сталкивается с ситуацией, когда она опаздывает и не успевает помыть голову. Но так не хочется выходить на улицу с грязной головой!
Здравствуйте, дорогие читательницы! Наверное вы согласитесь, что каждая женщина периодически сталкивается с ситуацией, когда она опаздывает и не успевает помыть голову. Но так не хочется выходить на улицу с грязной головой!
В этом случае может помочь сухой шампунь, который быстро исправит ситуацию. В последние несколько лет сухие шампуни стали все больше набирать популярность, особенно после того как многие стилисты и дерматологи стали поддерживать движение отказа от шампуня, поскольку частое мытье головы приводит к вымыванию защитного слоя, натуральных масел с кожи головы, к сухости кожи, перхоти и выпадению волос. Здесь я предлагаю варианты, как сделать сухой шампунь своими руками.
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Магазинные сухие шампуни могут стоить немало и содержать такие химические вещества, как изобутан, бутан и пропан. Так почему бы не сделать свой собственный сухой шампунь? Вы сэкономите деньги (все нужные ингредиенты скорее всего уже есть на кухне) и не будете втирать в себе в голову лишние химикаты.
Ингредиенты:
Для светлых волос
Для темных волос
Инструменты:
Основой сухого шампуня является кукурузный крахмал, он больше всего впитывает излишние жировые выделения на голове и волосах. Корица обладает антибактериальными и лечебными свойствами, благотворно действует на кожу головы. Эфирные масла придадут приятный запах вашим волосам.
Сухой шампунь для темных волос отличается наличием в его составе какао-порошка. Он скрывает белизну кукурузного крахмала, так даже если частички шампуня останутся на голове, они не будут походить на перхоть. Плюс ко всему в нем содержаться витамины, минералы и антиоксиданты, полезные для волос.
Что делать:
Отмерьте необходимое количество сыпучих ингредиентов и засыпьте их в емкость для смешивания. Перемешайте ложечкой (по желанию можно добавить эфирные масла) и ссыпьте в контейнер, в котором он будет храниться. Применяйте по мере необходимости.
Применение:
Кистью нанесите сухой шампунь на жирные участки корней волос. Например, в области челки. По необходимости распределяйте шампунь по длине волос от корней к кончикам. Не старайтесь втирать шампунь в кожу головы, иначе можете вызвать зуд. Оставьте шампунь на волосах в течение 5-7 минут, чтобы он хорошо впитал в себя излишки жира, а затем причешитесь расческой с частыми зубцами, чтобы удалить частички шампуня.
Сухой шампунь спрей
В этом шампуне используется та же концепция, что и в предыдущих шампунях. Однако в нем также используется вода и быстро испаряющееся вещество — водка или спирт.
Ингредиенты:
Инструменты:
Что делать:
Смешайте все ингредиенты в небольшой бутылке с распылителем и хорошо взболтайте ее. Перед применением встряхните шампунь, распылите на корни и жирные участки волос. Дайте волосам высохнуть и укладывайте их как обычно.
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Примечание:
Использование сухого шампуня не может заменить мытье головы. Применяйте его в случаях, когда необходимо освежить внешний вид волос между обычным мытьем головы. опубликовано econet.ru
Автор: Анастасия Литвинова
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Источник: https://econet.ua/
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