Топ-5 домашних средств лечения пародонтоза

Пародонтоз – патологический процесс, при котором происходит рассасывание тканей вокруг зубов. По этой причине зубы обнажаются, постепенно теряя свою фиксацию. Заболевание длительное время проходит бессимптомно и безболезненно.

Пародонтоз – патологический процесс, при котором происходит рассасывание тканей вокруг зубов. По этой причине зубы обнажаются, постепенно теряя свою фиксацию. Заболевание длительное время проходит бессимптомно и безболезненно.

Первым сигналом прогрессирующего заболевания служит повышенная реакция на действие термических и химических раздражителей. Постепенно появляется кровоточивость десен. В конечном итоге заболевание приводит к расшатыванию и потере зубов.

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К основным причинам пародонтоза относят микроорганизмы, развивающиеся в зубном налете, а также заболевания атеросклеротического характера и патологии пищеварительного тракта.