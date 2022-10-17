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Психологические функции мышц

Источник: ishchenko.pro 17 октября 2022 6604
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Название статьи конечно же метафора — более предметно можно говорить о личностно-психологических соответствиях состояния ряда мышечных групп. Соответствия же эти, несмотря на индивидуальную изменчивость, достаточно повторяемы и связаны с закономерностями возрастного психомоторного и личностного развития, с их параллелизмом .

Психологические функции мышц

Название статьи конечно же метафора — более предметно можно говорить о личностно-психологических соответствиях состояния ряда мышечных групп. Соответствия же эти, несмотря на индивидуальную изменчивость, достаточно повторяемы и связаны с закономерностями возрастного психомоторного и личностного развития, с их параллелизмом (см. «Телесную психокоррекцию» М. Сандомирский).

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Итак, начнем с того, что в классическом психоанализе показателем душевного здоровья человека считается сила Эго, а целью терапии — воспитание зрелого Эго.

По аналогии с этим в бодинамическом анализе вводится понятие телесного Эго, функциями которого являются:

  • мышление;
  • эмоциональный контроль;
  • жизненная позиция (убеждения и стереотипы поведения);
  • баланс «Я» (внутренний психологический баланс между «Я» и «другими», между чувствами и разумом);
  • приближение/отдаление (внешний баланс в отношениях с людьми);
  • отношения с окружающими людьми;
  • центрирование (самоуважение);
  • заземление и тестирование реальности;
  • формирование границ (ассертивность);
  • самовыражение.

Зрелое телесное Эго является условием как психологической, так и социально-психологической адаптации. На его основе выстраивается целостность, единство человека как с самим собой, так и с другими людьми, являющееся отражением общечеловеческой взаимосвязи.

Термин «бодинамический» (bodynamic) образован от слияния двух корней: тело (body) + изменение (dynamics). Тем самым можно расшифровать его как «бодидинамический» анализ или анализ телесного развития.

В основе метода лежат представления психологии возрастного развития, анатомии и возрастной физиологии нервно-мышечной системы, описывающие динамику телесного развития ребенка, ее параллелизм с развитием личностным. Разработан метод датским психотерапевтом Л. Марчер (Lisbeth Marcher), последовательницей В. Райха, опиравшейся на его представления о «мышечном панцире»

Из представления о телесности Эго, о телесной «привязке» тех или иных личностных качеств вытекает и метафорическое представление о психологических функциях отдельных мышц или мышечных групп, которые лежат в основе телесно-психического единства.

Если это представление признается верным, то справедливо и противоположное: через нормализацию состояния мышц может осуществляться коррекция психологических проблем (принцип обратной связи). Диагностика же состояния отдельных мышц может использоваться для диагностики психологических проблем.

Л. Марчер подошла к описанию формирования структуры характера на телесном уровне как составной части психомоторного развития, а на психологическом уровне — как закономерно развивающейся во времени последовательности альтернативных выборов (табл. 2), формирующих структуру личности. Соответствующие этим наиболее общим выборам частные личностные свойства как бы запечатлеваются в мышцах (см. табл. 1).

Таблица 1. Метафорические психологические функции мышц по Л. Марчер
 
Группы мышц
Психологические функции мышц

Голова, шея

Мимические мышцы в целом

Выражение чувств, социальные контакты
Мышцы вокруг глаз

Направленность внимания и краткосрочное планирование

Мышцы области рта и язык

 Эмоциональное принятие

Мышцы передней поверхности шеи

 Речевое самовыражение

Мышцы задней поверхности шеи

Сила воли, гордость, ориентация в обстоятельствах

Плечевой пояс и руки

Разгибатели и сгибатели плеча, а также мышцы, приводящие и отводящие плечо

Личное пространство в отношениях

Мышцы, поднимающие плечо

Способность нести психологическую «ношу»
Ротаторы плеча

Самозащита и способность принимать поддержку от других
Разгибатели предплечья

Отталкивание, удерживание на дистанции
Сгибатели предплечья Привлечение и удержание
Ротаторы предплечья Брать и отдавать

Сгибатели и разгибатели запястья

Позиционирование или социальный контроль поведения

Мышцы, противопоставляющие большой палец и мизинец

Обострение восприятия; письменная речь
Разгибатели пальцев

Тонкое приспособление (изменение границ); умение «отпускать от себя»
Сгибатели пальцев

Прикосновение, изучение и удержание; способность брать и отдавать
Туловище

Мышцы передней области грудной клетки (большая и малая грудная и передняя зубчатая мышцы)

Ощущение собственной ценности и личной силы (как в поверхностных, так и в глубинных контактах)

Межреберные мышцы (первичные дыхательные мышцы)

Ощущение полноты бытия, «пространство дыхания»

Диафрагма (вторичная дыхательная мышца); поверхностные мышцы живота

Эмоциональный самоконтроль; удержание и «переваривание» эмоций

Большая и малая поясничные мышцы

 Интимная привязанность

Разгибатели туловища (позвоночника)

Способность противостоять эмоциональным и физическим стрессорам

Квадратная мышца поясницы

Баланс между ориентацией на собственные чувства или на эмоции окружающих
Мышцы тазового дна Cексуальные чувства
Ноги
Сгибатели бедра

Инициация движения вперед и психологического контакта
Разгибатели бедра

Самоутверждение, способность «стоять на своем»
Ротаторы бедра

Cексуально-чувственное самоосознавание
Мышцы, приводящие бедро

Интимные и чувственные контакты
Разгибатели голени

Персональные границы во взаимоотношениях
Сгибатели голени

Выбор направления и контроль движения вперед
Малоберцовая мышца

Персональный баланс в групповом взаимодействии

Разгибатели стопы и пальцев

 Контакт с реальностью
Сгибатели стопы

Самоутверждение, способность «крепко стоять на ногах»
Сгибатели пальцев

Ощущение контакта с землей
 
 

Бодинамический анализ внес существенные дополнения в райховские представления о структуре характера и «мышечном панцире». В телесной психотерапии структура характера первоначально понималась, по сути, как набор подсознательных, иррациональных стереотипов поведения в стрессовых ситуациях — набор, который формируется у каждого человека, начиная с раннего возраста (именно с воспроизведением детского опыта и связаны элементы иррациональности).

При этом складывается он во многом стихийно, под влиянием обстоятельств (уточним: возможно, и путем подражания окружающим). Набор типичных психологических защит составляет, по Райху, «панцирь характера», а их отражение в виде участков повышенного мышечного тонуса — «мышечный панцирь».

Психологические функции мышц

При этом, по мысли Л. Марчер, в процессе развития различные группы мышц «созревают» в разное время. И психомоторное развитие представляется как последовательное «созревание» определенных мышц (и освоение связанных с ними движений).

Под «созреванием» здесь имеется в виду достижение такой степени зрелости нервно-мышечного аппарата, которая делает активность данной мышцы в полной мере доступной сознательному контролю. Переход мышцы в «зрелое» состояние связан с конкретным возрастным периодом, причем ограниченным достаточно узкими временными рамками. Это так называемый критический или сензитивный период развития, с которым также ассоциируется неизгладимый опыт, приобретенный в ситуации первичного научения (импринт).

Когда ребенок сталкивается с психотравмирующими ситуациями, то возникают две проблемы.

Во-первых, нарушение психомоторного развития, его частичная задержка на данном возрастном этапе (телесный аналог фрейдовской фиксации). Поначалу она призвана играть защитную роль, но в дальнейшем становится «тормозом» дальнейшего развития, основой комплекса неполноценности.

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Во-вторых, возникающий импринт, как правило, содержит биографические сцены, насыщенные травматичными переживаниями. Хотя эти воспоминания и подвергаются вытеснению, но вследствие того, что подобная защита не является абсолютной, они создают своего рода «ахиллесову пяту», островки повышенной психологической уязвимости в структуре личности. Связанные же с «проблемными» мышцами кинестетические ощущения частично вытесняются, становятся недоступными для сознания.

Таблица 2. Периодизация возрастного психологического развития по Л. Марчер
 
Этап развития
Возрастные границы
Психологическое содержание
Существование

Внутриутробный период и до 3 месяцев после рождения

 Связь с матерью
Потребность От 1 месяца до 1,5 лет

Интернализация чувства заботы со стороны окружающих, удовлетворения потребностей
Автономия От 8 месяцев до 2,5 лет

Самостоятельное передвижение и общение с окружающими
Воля От 2 до 4 лет

Способность добиваться цели и оказывать влияние на окружающих
Любовь От 3 до 6 лет

Способность к поддержанию сердечных отношений
Формирование мнения От 5 до 8 лет

Становление логического мышления, способности принимать решения на основе норм культуры
Коллективизм От 7 до 12 лет

Способность быть членом группы/общества
 
 

Отсюда вытекают две задачи телесной психотерапии. Тактическую задачу составляет выявление мышечных «блоков»; задачу же стратегическую, осуществляемую на основе устранения этих «блоков», — развитие недостающих телесно-психологических ресурсов. Начальным этапом работы с пациентом является телесная диагностическая процедура — составление индивидуальной мышечной «карты».

При подобном картировании проводится исследование около 200 мышц. При этом, в отличие от традиционной телесной терапии, анализируется не только статическая, «механическая» характеристика — мышечный тонус (то есть состояние мышцы в покое), но и динамическая характеристика состояния мышцы. Это так называемая реактивность, то есть рефлекторный ответ мышцы на ее механическую ручную стимуляцию — пальпацию.

Подобный ответ мышцы можно сравнить с каналом обратной связи, с сигналом подсознания о приемлемости/неприемлемости данного телесного контакта. Если тонус мышцы и ее реактивность соответствуют срединному диапазону на условной шкале (диапазон нормы), то считается, что данная мышца находится в ресурсном состоянии. Иначе ее состояние расценивается как отклонение от нормы — соответственно гипо- или гиперреактивность.

Сопоставление со схемой возрастного психомоторного развития позволяет предположить, в каком возрасте произошли психотравмирующие ситуации, повлиявшие на состояние мышц. Психологическая травма, перенесенная в течение критического периода возрастного развития либо в еще более в раннем возрасте, проявляется в гипотонусе (гипореактивности) соответствующей мышцы. Если же психотравма имела место в более старшем возрасте, то ее результатом становится мышечный гипертонус (гиперреактивность).

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В отличие от райховского подхода, бодинамический анализ отказывается от попыток насильственного снятия «мышечного панциря», чтобы не оставлять пациента беззащитным. Вместо этого предлагается обучать пациента осознаванию присутствия собственного «панциря» в различных жизненных ситуациях, как способу контроля эмоций и доступа к внутренним ресурсам.

В конечном итоге наряду с восстановлением ресурсного состояния соответствующих мышц это приводит к укреплению или «пробуждению» телесного Эго, гармонизация функций которого и служит главной целью психокоррекционной работы.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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