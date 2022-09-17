Эффективные средства, снимающие спазмы кишечника — 5 рецептов

Из этой статьи вы узнаете, как правильно приготовить у себя дома народные средства, снимающие спазмы кишечника. Все нижеприведённые рецепты легки в приготовлении, полностью безопасны, а также очень эффективные. Кроме того, благодаря тому, что все средства состоят из натуральных ингредиентов, их можно использовать на регулярной основе.

Все нижеприведённые рецепты легки в приготовлении, полностью безопасны, а также очень эффективные. Кроме того, благодаря тому, что все средства состоят из натуральных ингредиентов, их можно использовать на регулярной основе.

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Рецепт первый.

Для приготовления первого средства против спазмов кишечника необходимо залить стаканом горячей очищенной или талой воды одну чайную ложечку тщательно измельчённой перечной мяты, после чего оставить ёмкость со смесью, накрытой крышкой, в тёплом месте, на пятнадцать минут. Применение: готовый, процеженный через марлю напиток употребляют дважды в день после приёма пищи.

Рецепт второй.

Необходимо залить стаканом – двумя кипятка две – три больших (столовых) ложки льнянки. Теперь оставьте смесь в тёплом месте (или же просто оберните ёмкость с настоем тёплым полотенцем) на двадцать – тридцать минут. Применение: употребляют готовое средство по пять столовых ложек трижды – четырежды в день.

Рецепт третий.

Также для домашней борьбы со спазмами кишечника отлично помогает такое народное средство: смешайте по двадцать граммов трав хвоща и тысячелистника, после чего добавьте к смеси десять граммов измельчённой горькой полыни и залейте сбор двумя стаканами кипятка (используйте для приготовления только очищенную или талую воду).

Теперь дайте настою постоять два часа в прогретой выключенной духовке и употребляйте его по половине стакана трижды – четырежды в день вприкуску с любой привычной вам пищей (например, бутерброд или салат).

Рецепт четвёртый.

Кроме того быстро избавиться от спазмов кишечника помогает настойка из укропа. Для приготовления этого народного средства нужно залить столовую ложку сухих семян укропа стаканом кипятка (также можно использовать и зелень укропа), после чего дайте смеси постоять пятнадцать минут. Принимайте настойку при спазмах по половине стакана.

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Рецепт пятый.

Смешайте в чистой стеклянной банке пятнадцать граммов листьев обыкновенного подорожника, десять – пятнадцать граммов шалфея лекарственного, пять граммов мяты перечной, десять граммов сушеницы и десять – пятнадцать граммов цветков зверобоя. Теперь заварите одну чайную ложечку готового сбора стаканом кипятка и накройте его крышкой. Примерно через двадцать – тридцать минут напиток для снятия спазмов кишечника готов. Принимаем трижды в день по трети стакана. опубликовано econet.ru

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