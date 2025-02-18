"Тростник на ветру"— упражнения Кацудзо Ниши для тех, у кого постоянно мерзнут руки и ноги

Некоторые люди жалуются на то, что у них постоянно мерзнут конечности. Иногда эти явления сопровождаются болями в сердце. Это при знаки того, что капилляры сжаты спазмами: значит, вся система кровообращения работает плохо, и органы и ткани не получают достаточно го питания. Таким людям рекомендуются, помимо гимнастики для капилляров, еще два упражнения.

Упражнения капиллярной гимнастики

Первое упражнение

Носит красивое название в духе Востока - «Тростник на ветру». Оно значительно усиливает ток крови по всей длине нижних конечностей, снимает усталость ног, улучшает питание тканей и мышц.

Лягте на живот на твердую ровную поверхность, положите руки вдоль туловища, согните ноги в коленях и расслабьте их, представив, что они от колен до подошв превратились в тростник, отдавшийся воле ветра. Предоставьте своим ногам полную свободу движения. Дайте им возможность, сгибаясь и разгибаясь, ударять по ягодицам. Возможно, достать до ягодиц вам удастся не сразу. Помогайте себе, представляя, что ветер все с большей и большей силой ударяет по вашим ногам - тростнику, и они то вместе, то поочередно сгибаются все ниже и ниже, приближаясь к ягодицам. Это упражнение надо делать в течение 2-3 минут два раза в день, стремясь к тому, чтобы пятки все же доставали до ягодиц.

Второе упражнение

Для улучшения кровоснабжения конечностей - массаж с помощью орехов. Им можно пользоваться также для снятия нервного напряжения.

Возьмите два грецких ореха, поместите между ладонями и делайте вращательные движения в течение 2-3 минут. При этом важно прилагать усилия, чтобы орехи как можно плотнее вжимались в ладони.

Затем положите по ореху под каждую ступню и катайте их подошвами по ровной твердой поверхности, но опять же не без усилий, чтобы орехи плотно вжимались в ступни. Продолжительность массажа ступней та же, что и массажа рук.

Упражнение третье

Гимнастика при неодинаковом развитии правой и левой частей тела. Людям, у которых неодинаково развиты правая и левая части тела (мышцы, нервы и т. д.), надо выполнять капиллярную гимнастику несколько иначе: лечь на бок, поднять руку и ногу примерно на 30° по отношению к телу и проделать ими легкие колебательные движения в течение 2-3 минут. При неодинаковом развитии правой и левой частей тела их функции не сбалансированы, что часто приводит к различным болезням. Вот почему так важно, чтобы обе половины тела были уравновешены. опубликовано econet

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