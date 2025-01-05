Народные способы поддержания печени в здоровом состоянии

Печень - самый крупный орган у человека. Её масса равна 1200 - 1500 грамм, что составляет одну пятидесятую часть массы тела. Печень, крупнейшую железу человеческого тела, часто называют вторым сердцем. Причем делают это совсем неслучайно!

Печень - самый крупный орган у человека. Её масса равна 1200 - 1500 грамм, что составляет одну пятидесятую часть массы тела.

Печень, крупнейшую железу человеческого тела, часто называют вторым сердцем. Причем делают это совсем неслучайно!

Этот орган выполняет множество чрезвычайно важных функций. Печень участвует в процессах пищеварения и кроветворения, выводит из организма вредные и токсичные вещества.

Печень - жизненно важный непарный внутренний орган человека. Она находится под диафрагмой в правом верхнем квадранте живота и прикрыта рёбрами. Её верхняя граница находится примерно на уровне сосков. По современной сегментарной схеме, печень разделяется на восемь сегментов, образующих правую и левую доли. Правая доля почти в 6 раз крупнее левой.

Расторопша защищает клетки печени от токсических воздействий алкоголя и восстанавливает их функцию, повышает образование и выведение желчи, разжижает желчь, оказывает желчегонное действие.

Из расторопши готовят настой: 2 ст. л. сырья залить 1 л воды. Кипятить в закрытой эмалированной кастрюле на малом огне 10 минут. Настоять 20 минут. Принимать по 1/2 стакана 4 — 5 раз в день, за 20 минут до еды. Курс лечения: 3 — 4 и более месяцев.

150 — 200 г свежих клубней топинамбура тщательно вымыть, очистить и принимать ежедневно 2 — 3 раза в день перед едой.

50—100 г свежеприготовленного сока клубней топинамбура принимать 2 — 3 раза в день за 10 — 15 минут до еды.

0,5 стакана свежеприготовленного яблочного сока смешать с 1 ч. л. меда. Такую порцию принимать 2 — 3 раза в день до еды.

Смешать 1 кг меда, 200 мл оливкового масла, 4 лимона (с двух лимонов срезать кожуру). Все 4 лимона пропустить через мясорубку и хорошо перемешать состав деревянной ложкой. Хранить его в закрытой посуде в холодильнике, перемешивая перед применением. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 30 — 40 минут до еды. В течение года провести 3 — 4 таких курса.

Натереть редьку, отжать сок и смешать его пополам с медом. Принимать от 1/3 до 1 стакана в день в течение месяца, постепенно увеличивая дозу. Средство используется в основном при камнях в желчных протоках, препятствует образованию камней в желчном пузыре, печени и почках.

Столовую ложку мяты залить стаканом кипятка. Пить настой горячим в течение дня в качестве желчегонного средства. Мята повышает желчеотделение, нормализует работу печени, поджелудочной железы. Курс лечения: 1—2 и более месяцев. опубликовано econet