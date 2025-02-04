Ольга Бутакова: соединительная ткань и болезни человека

Соединительная ткань — ткань внутренней среды организма, выполняющая трофическую, обменную, защитную и опорную функции. Кроме того, соединительная ткань выполняет пластическую функцию (регенерация, заживление).

Соединительная ткань — ткань внутренней среды организма, выполняющая трофическую, обменную, защитную и опорную функции. Кроме того, соединительная ткань выполняет пластическую функцию (регенерация, заживление).

Характеризуется органоспецифичностью и большим разнообразием видов (кровь, подкожная клетчатка, связки, сухожилия, хрящи, кости и т. д.). Несмотря на морфологические отличия, все виды соединительной ткани состоят из клеток и промежуточного вещества, включающего волокна и основное вещество.

В зависимости от функций, выполняемых разными видами соединительной ткани, количество, соотношение клеточного состава и степень подвижности клеток, а также консистенция, состав и организация промежуточного вещества меняются.

Лекция Ольги Бутаковой: Заболевания соединительной ткани

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