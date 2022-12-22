Как справиться с кластерной (пучковой) головной болью

Ощущение боли в голове знакомо каждому человеку. Чаще она ноющая, давящая, захватывает всю голову или распространяется на отдельные ее части. Обычная головная боль редко бывает очень сильной, и многие привыкают к ней.

Однако есть особый вид этого состояния - кластерная, или пучковая головная боль, которая является самой мучительной и доставляет огромные страдания. Болевые ощущения возникают приступообразно и концентрируются в одной точке, как правило, в области глазницы. В межприступный период обычно никаких проявлений нет. От кластерной головной боли страдает примерно 1% населения земного шара, причем подавляющее большинство - представители сильного пола. Приступы пучковой головной боли не только ухудшают качество жизни пациентов, но и существенно ограничивают трудоспособность. Возраст начала болезни колеблется от 25 до 55 лет. Среди причин выделяют изменение привычного режима дня (посменная работа, частые авиаперелеты со сменой часовых поясов), употребление алкоголя, курение.

Симптомы кластерных головных болей

Временные характеристики. Приступы пучковой головной боли регулярны, начинаются обычно в одно и то же время суток, наиболее интенсивные по ночам («боль-будильник»). Происходят они с частотой от 2-3 раз в день до одного в неделю. Продолжительность одного приступа может составлять от 15 до 90 минут. Период обострения длится от 2 до 10 недель, затем наступает ремиссия до 2-3 лет.

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Боль. Возникает резко – в отличие от головной боли напряжения (odna_stat.php?id=787), застает человека врасплох, предвестников приближающегося приступа при этом нет. По характеру - чрезвычайно сильная, жгучая, пронзающая, достигает максимума в течение минуты.

Локализация боли. Она всегда проявляется всегда на одной стороне головы, чаще всего - за глазным яблоком либо вокруг глаза. Может иррадиировать в ухо, лоб, щеку, височную область.

Сопутствующие признаки:

покраснение лица и самого глаза;

односторонние вегетативные проявления: заложенность носа, слезотечение, потливость кожи на лице и шее;

сердцебиение;

тошнота;

припухание века;

непереносимость яркого света и громких звуков.

Психические проявления.

При кластерной головной боли человек может испытывать возбуждение, раздражительность, иногда с его стороны наблюдается неадекватное поведение. У некоторых возникают суицидальные мысли и попытки (редко).

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Кластерная головная боль настолько сильная и неожиданная, что человек среди полного здоровья начинает метаться по комнате, сжимает голову руками, кричит, стонет, плачет, пытается найти такое положение, которое бы облегчило состояние. Это вызывает ужас и страх у тех, кто стал свидетелем приступа.

Лечение головных болей кластерного типа

При возникновении сильной головной боли необходимо обязательно обратиться к неврологу. Обычно для постановки диагноза достаточно подробного рассказа пациента о характере и частоте приступов. Неврологический осмотр в случае наличия кластерной головной боли не выявит никаких отклонений. Врач обязательно назначит МРТ для исключения органических заболеваний головного мозга.

Меры по купированию приступа:

1. Постараться успокоиться и расслабиться.

2. Если есть возможность, подышать через маску 100% кислородом в течение 5-10 минут. В домашних условиях просто открыть окно или выйти на свежий воздух. Делать глубокие и размеренные вдохи и выдохи.

3. Приложить что-нибудь холодное к вискам.

4. Лекарства и витамины (В1, В12, магне В6).

Вид препарата, дозу и длительность приема определяет врач в каждом конкретном случае, так как они имеют много побочных эффектов и необходимо учитывать соотношение риск-польза. Иногда со временем удается снизить дозировку до минимальной. Некоторые вынуждены принимать лекарства постоянно.

Немедикаментозные методы:

иглоукалывание;

лазеротерапия на точки наибольшей болезненности;

дарсонвализация волосистой части головы;

психотерапия;

устранение провоцирующих факторов;

прогулки на свежем воздухе.

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Лечение народными средствами в домашних условиях

1. Лимон. Срезать цедру лимона (без белой части), опустить на минуту в только что закипевшую воду. Приложить к вискам.

2. Имбирь. Столовую ложку тертого корня залить стаканом кипятка и дать настояться 10 минут. Употреблять как чай утром натощак. Курс лечения - 3 недели, затем перерыв - 1 месяц.

3. Лечебные ванны с лавандовым или лимонным маслом. Добавить в воду по 7-10 капель, принимать ванну 15 минут.

4. Яблочный уксус. Развести 1 столовую ложку в 500 мл холодной воды. Намочить марлю и приложить на лоб. опубликовано econet

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