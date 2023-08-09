Узнайте как вовремя распознать аппендицит

екоторые из симптомов аппендицита можно спутать с другими заболеваниями, поэтому очень важно научиться их распознавать и действовать при этом очень быстро, чтобы не допустить перитонита....

Аппендикс — это трубкообразный отросток, похожий на червячка, размером 1,5 см в объеме и 10-15 см в длину. Располагается он в самом начале толстой кишки, в нижней части живота, а если точнее, то в его правом нижнем квадрате.

В течение долгого времени считалось, что этот орган абсолютно не нужен нашему организму, так как не могли распознать его функцию. Единственное, что о нем знали, это то, что из-за него могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, известный всем нам "аппендицит".

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Однако в ходе проведения нескольких научных исследований обнаружилось, что этот отросток все-таки имеет свое предназначение: он выполняет иммунную функцию, так как является частью лимфатической системы, представляющей собой сеть соединенных между собой узлов со специальными сосудами, по которым течет лимфа.

Причина же воспаления аппендикса так и остается неизвестной. Считается, что это может произойти в результате обструкции (из-за каловых масс), попадания инородного предмета или, реже, из-за наличия опухоли.

Самое большое беспокойство у экспертов в области здравоохранения вызывает недостаточная осведомленность большинства людей об аппендиците.

А поскольку раннее выявление аппендицита является ключом к его успешному лечению, пользуясь случаем, хотим рассказать вам о предупреждающих сигналах нашего организма, которые следует иметь в виду.

1. Боль вокруг пупка

Когда воспаляется аппендикс, один из первых симптомов — это несильная боль вокруг пупка или в области под названием «яма желудка», часто ее путают с обычной ноющей болью в животе. Однако в отличие от последней, эта боль постепенно становится все сильнее и отчетливее, что, собственно, и заставляет человека усомниться: «а все ли нормально?».

Очень вероятно, что эта боль будет усиливаться при выполнении каких-либо вполне естественных движений или действий (легкое надавливание, кашель и т.п.).

Чтобы проверить свои подозрения, необходимо аккуратно надавить двумя пальцами (указательным и средним) на больное место и подержать так минуты две. Если это действительно аппендицит, боль усилится, а вы, возможно, даже вскрикните.

2. Сгорбленность, невозможность выпрямиться

Если аппендицит острый, то человек, как правило, не может выпрямиться и ходит немного ссутулившись, сгорбившись (подавшись вперед).

При попытках принять прямое положение тела или при ходьбе боль заметно усиливается, это предупреждает нас о том, что что-то действительно не в порядке.

Большинство людей, у которых случилось воспаление аппендикса, предпочитают лечь, чтобы почувствовать некоторое облегчение.

Еще один тест заключается в том, чтобы покашлять или прыгнуть и посмотреть, усилится боль или нет. Такое действие просят сделать и сами врачи (один из первых шагов) при постановке диагноза.

3. Повышенная температура тела

Как известно, повышенная температура тела является логичным ответом нашей иммунной системы на имеющийся в организме воспалительный процесс, в данном случае это также будет предупреждающим сигналом.

Нормальная температура человеческого тела колеблется в пределах от 35 до 37 ºC, ее повышение в сочетании с другими симптомами может свидетельствовать о воспалении аппендицита.

4. Тошнота и рвота

По мере прогрессирования заболевания появляются новые более очевидные симптомы, а именно тошнота и рвота.

Однако, как и в предыдущем случае, они могут быть связаны и с другим заболеванием, например, с желудочно-кишечными расстройствами.

5. Изменения при дефекации

Боль сопровождается проблемами с дефекацией? Более поздние симптомы аппендицита могут включать и такие изменения стула как запор или, наоборот, диарея. Все это связано с воспалительным процессом.

6. Отсутствие аппетита

Данный признак, если он сопровождает вышеупомянутые, станет еще одним подтверждением, что в организме что-то не в порядке и что, скорее всего, это аппендицит.

Обычно люди резко теряют аппетит, и их отношение к еде настолько отличается от обычного, что становится понятно: речь не идет об обычном воспалении желудка или вирусной инфекции.

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Аппендицит: какие могут возникнуть осложнения?

Если не обращать внимания на вышеперечисленные симптомы, то воспаление аппендицита будет прогрессировать и заболевание достигнет более серьезной и опасной стадии.

Самым худшим осложнением при аппендиците является перитонит, это повреждение органа и распространение инфекционного материала за его пределы, исход при этом может быть летальным.

Еще может образоваться свищ, абсцесс или сильное инфицирование раны. Поэтому при первых симптомах стоит сразу же обратиться за медицинской помощью.опубликовано econet

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