Пассивные упражнения на растяжение для верхних конечностей и плечевого пояса

Пассивные упражнения оказывают существенное воздействие на опорно-двигательный аппарат при хронических травмах и заболеваниях (артритах, деформирующем артрозе, спондилезе и др.), после снятия гипсовых повязок. Подбор упражнений зависит от анатомического строения суставов, положения пациента и пр.

Пассивные упражнения на растяжение выполняет массажист, вначале с небольшой амплитудой и малым количеством повторений, медленно (плавно), без рывков и сильного давления. Боли при выполнении упражнений не должно быть! В противном случае возникает защитный рефлекс (контрактура мышц) и возможна травматизация тканей опорно-двигательного аппарата. Каждое упражнение повторяют 3—5 раз. Затем этот сустав и окружающие его ткани массируют (поглаживание, растирание, разминание и потряхивание мышц). В последние годы упражнения на растяжение стали применять чаще — как в комплексном лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, остеохондрозе, гемипарезе и контрактурах, так и при выполнении предстартового (подготовительного), превентивного и восстановительного массажа у спортсменов. В зависимости от поставленных задач, характера и течения заболевания, возраста и пола пациента различают пассивные упражнения для плечевого пояса, верхних и нижних конечностей, туловища.

7 лечебных упражнений

1. Исходное положение сидя и стоя. Правую (левую) руку ладонной поверхностью кладут на шею. Массажист становится сзади массируемого и правой рукой снизу вверх давит на его локоть, а левой рукой тянет за кисть массируемого к его левому плечу. В момент максимального растяжения мышц сделать паузу 3—10 с. Затем пациент опускает руку и встряхивает ее. Повторить 3—5 раз.

2. Исходное положение то же. Обе руки на затылке, локти отведены. Массажист стоит сзади, берет массируемого за локти и постепенно отводит их назад (пытаясь соединить лопатки). В момент максимального растяжения пауза 3—10 с. Затем руки встряхнуть и расслабить. Повторить 2—3 раза.

3. Исходное положение Руки за головой (на затылке). Массажист берет массируемого под локти и пытается его поднять. В момент максимального растяжения мышц пауза 3—10 с. Затем руки опустить вниз, встряхнуть. Повторить 3—5 раз, затем погладить (растереть) мышцы надплечья, шеи.

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4. Исходное положение сидя. Руки поднять вверх, соединить «в замок». Массажист стоит сзади массируемого и берет его за предплечья, отводя их постепенно назад. Повторить 3—5 раз.



5. Исходное положение сидя. Руки сзади, соединены «в замок». Массажист берет массируемого за лучезапястные суставы, отводя их назад и вверх. В момент максимального растяжения пауза 3—10 с. Повторить 3—5 раз. Затем встряхнуть мышцы (поднять руки вверх и резко опустить их вниз — повторить 2—7 раз).



6. Исходное положение сидя. Руки на коленях. Массажист стоит перед массируемым и, взяв его за голову и руки, производит наклон головы вниз. Массируемый оказывает сопротивление. Повторить 3—5 раз.



7. Исходное положение сидя. Руки за головой, соединены «в замок». Массажист стоит перед массируемым, берет его за локти и сводит вперед на себя. Массируемый оказывает сопротивление. Повторить 3—5 раз. Встряхнуть руки и произвести поглаживание, растирание мышц шеи и надплечья. опубликовано econet

В. И. Дубровский, "Лечебная физическая культура"

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